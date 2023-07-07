НБУ: Рост спроса на рабочую силу привел к повышению зарплат

В июне 2023 г. в Украине продолжилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. Это обусловило возобновление роста зарплат. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2023 года.

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«Рост количества вакансий свидетельствовал об усилении спроса на рабочую силу. Это частично объясняется сезонным оживлением в строительстве и сельском хозяйстве», — говорится в обзоре.

При этом предложение рабочей силы оставалось стабильным.

По данным опросов Социологической группы «Рейтинг», доля неработающих сократилась по сравнению с началом 2023 года (более заметно — среди ВПЛ).

«Ужесточение конкуренции за рабочую силу и сохранение диспропорций на рынке труда (региональных и квалификационных), связанных в частности с до сих пор активной миграцией, на фоне низкой базы сравнения обусловило возобновление роста зарплат», — говорится в обзоре.

Напомним

«Минфин» писал, что, по данным НБУ, реальные зарплаты (с учетом инфляции) в частном секторе Украины практически прекратили падение. Однако дальнейший их рост сдерживается сложным финансовым состоянием предприятий и высоким уровнем неопределенности.