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29 июня 2023, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: прогноз валют от Horizon Capital, состояние финсектора и почему дешевеет золото

В Horizon Capital дали прогноз, каким будет курс доллара до конца года и в 2024 году

Инвестиционная компания Horizon Capital прогнозирует незначительный рост курса доллара к концу 2023 года до 39 грн/$ и до 42 грн/$ в 2024-м.

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Источник: Минфин
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