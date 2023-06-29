В Horizon Capital дали прогноз, каким будет курс доллара до конца года и в 2024 году
Главное за четверг: прогноз валют от Horizon Capital, состояние финсектора и почему дешевеет золото
Инвестиционная компания Horizon Capital прогнозирует незначительный рост курса доллара к концу 2023 года до 39 грн/$ и до 42 грн/$ в 2024-м.
Украинцы смогут самостоятельно выбирать, на что тратить средства из госфонда регионального развития
Верховная Рада приняла законопроект № 9165 об изменениях в государственном фонде регионального развития (ДФРР), которые предполагают, что граждане смогут сами выбирать, на что тратить эти деньги.
Нацбанк улучшил оценку рисков в финансовом секторе
Суммарная оценка карты рисков финсектора снизилась на 22,5% с декабря 2022 года — с 40 до 31 — и теперь соответствует среднему диапазону.
Налог на недвижимость: сколько придется платить с 1 июля
До 1 июля украинцы должны получить квитанции на уплату налога на квартиры и дома. Налог придется заплатить за недвижимость с «лишними» квадратными метрами.
Золото дешевеет: как надолго и стоит ли заниматься инвесторам
Золото еще раз подтвердило свой имидж одного из объективных индикаторов реального состояния жизни всего человечества. Цену на «желтый металл» в июне довольно лихорадило, что было связано с экономикой, политикой и войной.
Ольга Белай: Если должник не платит кредит, банк может забрать квартиру
За последние 10 лет с рынка было выведено более 90 банков, 6 из них за время полномасштабного вторжения. Почему банки признают неплатежеспособными, почему большинство из них не продается, а ликвидируется, и что после этого происходит с кредитами и депозитами их клиентов, — об этом и многом другом «Минфина» рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай.
Комментарии