Главное за четверг: прогноз валют от Horizon Capital, состояние финсектора и почему дешевеет золото

Золото еще раз подтвердило свой имидж одного из объективных индикаторов реального состояния жизни всего человечества. Цену на «желтый металл» в июне довольно лихорадило, что было связано с экономикой, политикой и войной.

Ольга Белай: Если должник не платит кредит, банк может забрать квартиру

За последние 10 лет с рынка было выведено более 90 банков, 6 из них за время полномасштабного вторжения. Почему банки признают неплатежеспособными, почему большинство из них не продается, а ликвидируется, и что после этого происходит с кредитами и депозитами их клиентов, — об этом и многом другом «Минфина» рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай.