Главное за среду: отказ от наличных, доплаты военным и повышение депозитов в мелких банках

За последние две недели 7 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн повысили ставки по гривневым вкладам. Еще два финучреждения предложили более интересные условия для частных вкладчиков по долларовым и гривневым вкладам. Все актуальные предложения малых банков для физлиц — в свежем обзоре «Минфина».