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28 июня 2023, 19:53 Читати українською

Главное за среду: отказ от наличных, доплаты военным и повышение депозитов в мелких банках

Мелкие банки рассказали, как долго еще смогут повышать депозитные ставки

За последние две недели 7 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн повысили ставки по гривневым вкладам. Еще два финучреждения предложили более интересные условия для частных вкладчиков по долларовым и гривневым вкладам. Все актуальные предложения малых банков для физлиц — в свежем обзоре «Минфина».

В НБУ говорят, что банковская система готова к отказу от наличных, но есть нюанс

Если инициатива об отмене наличных денег будет поддержана действующей властью, то банковская система Украины готова к такому вызову. Об этом заявила на пресс-конференции первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Рада проголосовал за доплаты и отпуска для военных

Парламент наконец-то принял во втором чтении и в целом законопроект № 9342 о доплатах военным.

Sense Bank после национализации может возглавить бывший топ-менеджер Приватбанка — СМИ

После перехода Sense Bank в госсобственность, которая может произойти в ближайшие дни, учреждение может возглавить Галина Пахачук. В 2016—2021 годах она была заместителем председателя правления Приватбанка .

Новое жилье для военных и переселенцев: все льготные программы от застройщиков

Львиную часть покупателей нового жилья сейчас составляют семьи военных и вынужденные переселенцы. Поэтому именно за эти категории инвесторов развернулась конкурентная борьба среди застройщиков. В портфелях многих из них уже появились специальные программы поддержки военных и ВПЛ.

Источник: Минфин
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