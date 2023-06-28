Мелкие банки рассказали, как долго еще смогут повышать депозитные ставки
Главное за среду: отказ от наличных, доплаты военным и повышение депозитов в мелких банках
За последние две недели 7 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн повысили ставки по гривневым вкладам. Еще два финучреждения предложили более интересные условия для частных вкладчиков по долларовым и гривневым вкладам. Все актуальные предложения малых банков для физлиц — в свежем обзоре «Минфина».
В НБУ говорят, что банковская система готова к отказу от наличных, но есть нюанс
Если инициатива об отмене наличных денег будет поддержана действующей властью, то банковская система Украины готова к такому вызову. Об этом заявила на пресс-конференции первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.
Рада проголосовал за доплаты и отпуска для военных
Парламент наконец-то принял во втором чтении и в целом законопроект № 9342 о доплатах военным.
Sense Bank после национализации может возглавить бывший топ-менеджер Приватбанка — СМИ
После перехода Sense Bank в госсобственность, которая может произойти в ближайшие дни, учреждение может возглавить Галина Пахачук. В 2016—2021 годах она была заместителем председателя правления Приватбанка .
Новое жилье для военных и переселенцев: все льготные программы от застройщиков
Львиную часть покупателей нового жилья сейчас составляют семьи военных и вынужденные переселенцы. Поэтому именно за эти категории инвесторов развернулась конкурентная борьба среди застройщиков. В портфелях многих из них уже появились специальные программы поддержки военных и ВПЛ.
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