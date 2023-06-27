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27 июня 2023, 20:13 Читати українською

Главное за вторник: повышение комиссии интерчейндж, тарифы на электроэнергию и агрессивный портфель «Минфина»

«Минфин» начал формировать свой агрессивный портфель: почему сделали ставку на космос

«Минфин» начал формировать новые инвестиционные портфели — правда, из-за ограничений пока виртуальные. Мы уже приобрели первую акцию для нашего консервативного портфеля. Рассказываем, какой актив и почему первым добавлен в наш агрессивный портфель.

С 1 июля MasterCard и Visa повысят комиссии интерчейндж в Украине.

Банки и платежные системы с 1 июля повысят комиссию interchange за безналичные платежи на треть до 0,9%. Об этом участники рынка договорились на совещании 26 июня.

Тарифы на электроэнергию для бизнеса повысили почти вдвое

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг , приняла постановление, которым с 30 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. В вечерний пик потребления с 19:00 до 23:00 верхняя предельная цена повысилась на 80% до 7200 грн/МВт·час.

Каждый десятый украинец имеет крипту. Куда еще хотят инвестировать наши соотечественники (опрос)

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда На пенсии и соцвыплаты потратят 769 миллиардов

Кабинет министров постановлением № 631 утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023 год.

Конференция доноров Украины в Лондоне: что на самом деле привезли оттуда наши чиновники

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Источник: Минфин
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