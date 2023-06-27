Главное за вторник: повышение комиссии интерчейндж, тарифы на электроэнергию и агрессивный портфель «Минфина»

«Минфин» начал формировать новые инвестиционные портфели — правда, из-за ограничений пока виртуальные. Мы уже приобрели первую акцию для нашего консервативного портфеля. Рассказываем, какой актив и почему первым добавлен в наш агрессивный портфель.

С 1 июля MasterCard и Visa повысят комиссии интерчейндж в Украине.

Банки и платежные системы с 1 июля повысят комиссию interchange за безналичные платежи на треть до 0,9%. Об этом участники рынка договорились на совещании 26 июня.

Тарифы на электроэнергию для бизнеса повысили почти вдвое