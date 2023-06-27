«Минфин» начал формировать свой агрессивный портфель: почему сделали ставку на космос
Главное за вторник: повышение комиссии интерчейндж, тарифы на электроэнергию и агрессивный портфель «Минфина»
«Минфин» начал формировать новые инвестиционные портфели — правда, из-за ограничений пока виртуальные. Мы уже приобрели первую акцию для нашего консервативного портфеля. Рассказываем, какой актив и почему первым добавлен в наш агрессивный портфель.
С 1 июля MasterCard и Visa повысят комиссии интерчейндж в Украине.
Банки и платежные системы с 1 июля повысят комиссию interchange за безналичные платежи на треть до 0,9%. Об этом участники рынка договорились на совещании 26 июня.
Тарифы на электроэнергию для бизнеса повысили почти вдвое
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг , приняла постановление, которым с 30 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. В вечерний пик потребления с 19:00 до 23:00 верхняя предельная цена повысилась на 80% до 7200 грн/МВт·час.
Каждый десятый украинец имеет крипту. Куда еще хотят инвестировать наши соотечественники (опрос)
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда На пенсии и соцвыплаты потратят 769 миллиардов
Кабинет министров постановлением № 631 утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023 год.
Конференция доноров Украины в Лондоне: что на самом деле привезли оттуда наши чиновники
ЕС начинает устранять украинских чиновников от денежных потоков и устанавливает контроль с помощью
Комментарии