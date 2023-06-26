Главное за понедельник: Рейтинг Украины, автоматическое списание кредитов и валютные смягчения НБУ

Национальный банк утвердил новые исключения из военных запретов и ограничений, которые 24 февраля 2022 года были введены его постановлением № 18.

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Fitch подтвердило рейтинг Украины и обновило прогноз по ВВП, инфляции, госдолгу

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC.

Fitch также подтвердило РДЭ CCC- в национальной валюте. Решение агентство объяснило тем, что более высокий рейтинг, чем у долга в иностранной валюте, отражает более серьезные препятствия для реструктуризации долга в нацвалюте — только 4% принадлежат нерезидентам, тогда как 48% — НБУ и 38% — украинским банкам.

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