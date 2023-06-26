Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты при принудительном закрытии счетов
Главное за понедельник: Рейтинг Украины, автоматическое списание кредитов и валютные смягчения НБУ
Приватбанк будет автоматически списывать непогашенные кредиты при принудительном закрытии счетов людям.
«Это касается клиентов, которым банк отказал в поддержке деловых отношений из-за несоблюдения действующего законодательства по незаконному использованию и получению средств», — говорится в рассылке банка.
Райффайзен рассказал, сколько завозит валюты и под какие комиссии принимает изношенные купюры.
После начала полномасштабного вторжения Райффайзен Банк в 4 раза увеличил объем ввоза наличной иностранной валюты в Украину. А также раз в месяц вывозит из страны банкноты с признаками износа.
Нацбанк снова смягчил некоторые военные ограничения по валютным операциям
Национальный банк утвердил новые исключения из военных запретов и ограничений, которые 24 февраля 2022 года были введены его постановлением № 18.
Новое видео: Война рождает коррупцию. Когда восстановится Украина и что для этого нужно
Fitch подтвердило рейтинг Украины и обновило прогноз по ВВП, инфляции, госдолгу
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC.
Fitch также подтвердило РДЭ CCC- в национальной валюте. Решение агентство объяснило тем, что более высокий рейтинг, чем у долга в иностранной валюте, отражает более серьезные препятствия для реструктуризации долга в нацвалюте — только 4% принадлежат нерезидентам, тогда как 48% — НБУ и 38% — украинским банкам.
Ритейлер б/у автомобилей растет, возобновляемая энергетика идет вниз
Американские индексы закончили неделю падением. S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли 1,4%, индекс Dow Jones — 1,7%. Инвесторы уходят в более безопасные активы — доллар США и облигации. Подробнее о том, чем жил фондовый рынок на прошлой неделе и какие события будут формировать его настроения в ближайшие 5 дней, расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.
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