Главное за четверг: Валютные депозиты, итоги первого дня Ukraine Recovery Conference и должники за услуги ЖКХ

Большие банки продолжают изменять депозитные предложения для частных клиентов. В первую очередь, это касается гривневых вкладов, доходность по которым продолжает расти. Как долго будет сохраняться этот тренд у финучреждений с депозитным портфелем более 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

В банкоматах Приватбанка забывают 1 млн карт в год: где живут наиболее рассеянные клиенты

В банкоматах Приватбанка люди забывают в среднем около 2 тыс. карт в день, подавляющее большинство из них (80%) — карты самого Приватбанка. Об этом сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Результаты первого дня Ukraine Recovery Conference в Лондоне. Что обещают Украине

Во время Конференции по восстановлению Украины «Ukraine Recovery Conference 2023», которая началась 21 июня в Лондоне, сразу несколько стран и организаций выступили с обещаниями дополнительной финансовой помощи.

Как защищены наши средства в банках. Как ликвидировались русские банки. Фонд и Дия (видео)

Несмотря на постоянные ракетные обстрелы и блекауты, украинская банковская система остается стабильной и не останавливалась. Как это удалось? Как защищены наши деньги сейчас? Что даст нам движение по стандартам ЕС? Об этом говорим с директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов Светланой Рекрут.

«Минфин» начал формировать свой консервативный портфель: рассказываем о первой акции

«Минфин» начал формировать новые инвестиционные портфели, правда, из-за ограничений пока виртуальные. Спасибо всем читателям, которые проголосовали за сумму стартовой инвестиции. Благодаря вашим голосам мы начнем с $1 тыс. Первая акция в наш консервативный портфель уже приобретена. Рассказываем, что «купили» и как цена на новый актив уже успела измениться через неделю.

Должникам за коммунальные услуги запретят покупать авто — правительственный законопроект

7 июня 2023 г. в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 9363 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства», которым предлагают запретить покупать авто должникам за услуги ЖКХ.