Главное за вторник: Рейтинг устойчивости банков, повышение тарифов на свет и улучшение прогноза роста ВВП

Покой на финансовом рынке нарушило решение НАПК о признании спонсорами войны нескольких банковских групп, чьи украинские «дочки» традиционно считаются одними из самых стабильных в Украине. «Минфин» подготовил Рейтинг устойчивости за первый квартал 2023 года и определил, повлияло ли решение НАПК на позиции украинских банков.

Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня — СМИ

Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч.

МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз по росту украинской экономики в 2023 году. Если раньше там ожидали, что ВВП может измениться от -3% до +1%, то ожидают рост на 1−3%.

Через 3 года в ЕС может стартовать цифровой евро: что с ним можно будет делать

Уже в июне Европейская комиссия разработает законодательную базу по внедрению цифрового евро. Почему он нужен и когда появится в обращении, рассказал член исполнительного совета Европейского центрального банка Фабио Панетта.

Совет в первом чтении дал добро на доплаты и отпуска для военнослужащих

Верховная Рада одобрила за основу проект закона о доплатах и отпусках для военнослужащих. Законопроект должен заменить принятое Верховной Радой решение о возврате доплат полицейским и военнослужащим по 30 тысяч гривен, независимо от места выполнения задач.

Минфин разместил на аукционе облигации на 11,3 миллиарда

На аукционе 30 мая Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 11,29 млрд грн в эквиваленте.