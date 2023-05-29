Главное за понедельник: национализация Сенс Банка, отмена 2% налога для ФОП и госдолг Украины

По итогам прошлой недели фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику: S&P 500 прибавил 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 2,5%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 1%.

Дефолт США отменяется: почему нужно готовиться к очередным скачкам курсов обменок

Эта неделя не даст скучать никому: ни банкирам, ни их клиентам, спекулянтам и аналитикам. Уж слишком многие события на следующей неделе способны раскачивать как мировой, так и украинский валютный рынок.