Главное за понедельник: национализация Сенс Банка, отмена 2% налога для ФОП и госдолг Украины
29 мая Верховная Рада проголосовала за законопроект № 9107−1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения в повторном втором чтении.
Льготный 2% налог для ФОП будет отменен с 1 июля 2023 года. Рада приняла закон
Верховная Рада поддержала на основании правительственного законопроекта № 8401 об отмене «2% налога ФОП» с первого июля 2023 года.
Госдолг Украины за месяц вырос еще на $4,3 миллиарда
Госдолг Украины продолжает расти. В апреле он вырос на $4,3 млрд, поскольку поступили транши кредитов МВФ и Евросоюза.
Рост минималки. Минэкономики предлагает увеличить на 14% в 2024 году
Министерство экономики предложило повысить минимальную зарплату в 2024 году на 14% — до 7651 грн, сравнивая с нынешними 6700 грн.
Жесткая посадка Virgin Galactic и новый рекорд NVIDIA: взлеты и падения недели
По итогам прошлой недели фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику: S&P 500 прибавил 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 2,5%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 1%.
Дефолт США отменяется: почему нужно готовиться к очередным скачкам курсов обменок
Эта неделя не даст скучать никому: ни банкирам, ни их клиентам, спекулянтам и аналитикам. Уж слишком многие события на следующей неделе способны раскачивать как мировой, так и украинский валютный рынок.
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