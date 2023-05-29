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29 мая 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: национализация Сенс Банка, отмена 2% налога для ФОП и госдолг Украины

Сенс Банку приготовиться: Рада дала добро на национализацию

29 мая Верховная Рада проголосовала за законопроект № 9107−1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения в повторном втором чтении.

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Верховная Рада поддержала на основании правительственного законопроекта № 8401 об отмене «2% налога ФОП» с первого июля 2023 года.

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Министерство экономики предложило повысить минимальную зарплату в 2024 году на 14% — до 7651 грн, сравнивая с нынешними 6700 грн.

Жесткая посадка Virgin Galactic и новый рекорд NVIDIA: взлеты и падения недели

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Дефолт США отменяется: почему нужно готовиться к очередным скачкам курсов обменок

Эта неделя не даст скучать никому: ни банкирам, ни их клиентам, спекулянтам и аналитикам. Уж слишком многие события на следующей неделе способны раскачивать как мировой, так и украинский валютный рынок.

Источник: Минфин
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