Главное за среду: Куда инвестировать $100 тысяч, спрос на ипотеку и доходность депозитов в гривне
По мере понижения инфляции и роста депозитных ставок привлекательность банковских вкладов будет расти. Рост потребительских цен в годовом исчислении снизился с почти 27% в начале года до 17,9% в апреле.
Спрос на ипотеку падает: Банки в марте выдали кредиты на 38,8 миллиона
Банки Украины в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн. грн.
Куда инвестировать $100 тыс: 5 вариантов портфелей — от рисковых до консервативных
Разбирая возможные варианты инвестиций суммы до $50 тыс., «Минфин» подробно рассказал о различных инструментах и описал их плюсы и минусы. В этот раз рассказываем, на какие активы обращают внимание профессиональные финансовые советники и как предлагают формировать портфель для сбережений до $100 тыс. на срок до 10 лет.
Украина остановила экспорт электроэнергии
Украина прекратила экспорт электроэнергии в другие страны из-за необходимости покрытия собственного потребления.
Будут ли расти ставки по депозитам: Что ожидают в НБУ
Нацбанк ожидает, что банки продолжат повышать ставки по срочным депозитам населения, несмотря на обновленный прогноз регулятора, предусматривающий снижение учетной ставки уже в 4 квартале 2023 года.
Больше депозитов, меньше кредитов: украинцы не спешат снимать деньги со счетов
По состоянию на май 2023 объем депозитов бизнеса и украинцев в украинских банках составляет почти 2 трлн грн — на треть больше до показателей прошлого года. Общий объем кредитов сократился на 8%.
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