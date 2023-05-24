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24 мая 2023, 20:10 Читати українською

Главное за среду: Куда инвестировать $100 тысяч, спрос на ипотеку и доходность депозитов в гривне

4 крупных банка повысили доходность депозитов в гривне

По мере понижения инфляции и роста депозитных ставок привлекательность банковских вкладов будет расти. Рост потребительских цен в годовом исчислении снизился с почти 27% в начале года до 17,9% в апреле.

Спрос на ипотеку падает: Банки в марте выдали кредиты на 38,8 миллиона

Банки Украины в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн. грн.

Куда инвестировать $100 тыс: 5 вариантов портфелей — от рисковых до консервативных

Разбирая возможные варианты инвестиций суммы до $50 тыс., «Минфин» подробно рассказал о различных инструментах и описал их плюсы и минусы. В этот раз рассказываем, на какие активы обращают внимание профессиональные финансовые советники и как предлагают формировать портфель для сбережений до $100 тыс. на срок до 10 лет.

Украина остановила экспорт электроэнергии

Украина прекратила экспорт электроэнергии в другие страны из-за необходимости покрытия собственного потребления.

Будут ли расти ставки по депозитам: Что ожидают в НБУ

Нацбанк ожидает, что банки продолжат повышать ставки по срочным депозитам населения, несмотря на обновленный прогноз регулятора, предусматривающий снижение учетной ставки уже в 4 квартале 2023 года.

Больше депозитов, меньше кредитов: украинцы не спешат снимать деньги со счетов

По состоянию на май 2023 объем депозитов бизнеса и украинцев в украинских банках составляет почти 2 трлн грн — на треть больше до показателей прошлого года. Общий объем кредитов сократился на 8%.

Источник: Минфин
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