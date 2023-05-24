Главное за среду: Куда инвестировать $100 тысяч, спрос на ипотеку и доходность депозитов в гривне

Банки Украины в марте 2023 года выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн. грн.

Куда инвестировать $100 тыс: 5 вариантов портфелей — от рисковых до консервативных

Разбирая возможные варианты инвестиций суммы до $50 тыс., «Минфин» подробно рассказал о различных инструментах и описал их плюсы и минусы. В этот раз рассказываем, на какие активы обращают внимание профессиональные финансовые советники и как предлагают формировать портфель для сбережений до $100 тыс. на срок до 10 лет.

Украина остановила экспорт электроэнергии