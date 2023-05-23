Банки наложат арест на миллионы счетов украинцев, на большинство — автоматически
Главное за вторник: Арест счетов украинцев, транш от ЕС и советы НБУ по покупке криптовалюты
Банки начали сообщать о возобновлении денежных арестов по счетам клиентов, ссылаясь на новые законодательные правила.
Минфин разместил на аукционе ОВГЗ на 10,8 миллиарда
23 мая на аукционе по продаже ОВГЗ Минфин разместил военных облигаций на 10,8 млрд грн.
Стоит ли покупать криптовалюту? Советы НБУ
Криптовалюта является рискованным инструментом для вложения денег, украинцам советуют сосредоточиться на других инструментах инвестирования своих сбережений: от депозитов до гособлигаций. Об этом заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.
Нацкомиссия повысила тарифы для облэнерго на 25−50%
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на распределение электроэнергии для 22 компаний-операторов систем распределения (ОСР, «облэнерго»).
Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш. Деньги поступили в бюджет
Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в объеме 1,5 млрд евро в рамках пакета чрезвычайной макрофинансовой помощи, согласованного в ЕС в прошлом году.
Банки с начала года уже получили 44 миллиарда гривен чистой прибыли
Платежеспособные банки в январе-апреле 2023 года получили 44 миллиарда гривен чистой прибыли по сравнению с 7,43 млрд грн убытка за аналогичный период 2022 года.
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