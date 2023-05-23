Главное за вторник: Арест счетов украинцев, транш от ЕС и советы НБУ по покупке криптовалюты

23 мая на аукционе по продаже ОВГЗ Минфин разместил военных облигаций на 10,8 млрд грн.

Стоит ли покупать криптовалюту? Советы НБУ

Криптовалюта является рискованным инструментом для вложения денег, украинцам советуют сосредоточиться на других инструментах инвестирования своих сбережений: от депозитов до гособлигаций. Об этом заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Нацкомиссия повысила тарифы для облэнерго на 25−50%

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на распределение электроэнергии для 22 компаний-операторов систем распределения (ОСР, «облэнерго»).

Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш. Деньги поступили в бюджет