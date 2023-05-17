Украинцы стали подделывать документы для вывоза валюты — Гостаможслужба

Украинцы стали втрое чаще нарушать правила вывоза наличной валюты за границу. С 1 января по 17 апреля 2023 Государственная таможенная служба зафиксировала 233 случая незаконного вывоза валютных ценностей на общую сумму 6,06 млн грн. Об этом по запросу «Минфина» сообщил и.о. председателя ГТС Сергей Звягинцев.

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Число нарушений за 3,5 месяца этого года оказалось втрое больше, чем за весь 2022 года.

Официальная динамика ГТС по нарушениям следующая:

2021 год — 97 случаев на 25,59 млн грн;

2022 год — 77 случаев на 139,09 млн грн;

с 1 января по 17 апреля 2023 года — 233 случая на 6,06 млн грн.

Очевидцы говорили, что в начале большой войны, когда на границе были огромные очереди на выезд, таможенники шли на уступки и принимали старые банковские справки (старше 90 дней) о снятии наличных с банковских вкладов при подаче письменных деклараций на вывоз наличной валюты. Что обязательно при вывозе сумм от €10 тыс. и выше.

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Но уже в начале 2023 года, когда столпотворений на пунктах пропуска не было, работники четко следили, чтобы банковской справке было не более 90 дней с момента выдачи.

Комментируя этот момент, в Гостаможслужбе отметили «Минфину», что трехмесячный срок — это требование постановления Национального банка № 5 от 2 января 2019 года.

Также выезжающие украинцы сообщали, что таможенники проверяли каждую банковскую справку на достоверность. А именно: звонили в банк, чтобы удостоверится, что справка была выдана конкретным работником на указанное в документе физлицо. Так проверяли — поддельная справка или настоящая.

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Кстати, источники «Минфина» в Гостаможслужбе сообщали, что их персонал на границе нередко сталкивался с фальшивками. Банковские документы подделывали.

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