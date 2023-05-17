Во время войны объем вывезенной украинцами наличной валюты вырос в 2,2 раза — таможня

После начала полномасштабного вторжения рф украинцы двое увеличили вывоз наличной валюты через таможенную границу Украины. Об этом по запросу «Минфина» сообщил и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев.

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В 2022 году количество письменных деклараций физлиц, поданных при выезде границу, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2021-м, и достигло 2972 штук.

Официальная статистика ГТС следующая:

• 2021 год — 1155 деклараций;

• 2022 год — 2972 декларации;

• с 1 января по 17 апреля 2023 года — 545 деклараций.

Напомним, что письменное декларирование наличных валютных ценностей обязательно при вывозе из Украины €10 тыс. и более в расчете на одного человека независимо от возраста.

В ГТС сообщили, что в 2021 году при вывозе из Украины официально было задекларировано 36 видов валют и один вид банковских металлов (золото), а уже в 2022-ом — 29 валют и 2 вида металлов (золото, серебро). Минимальное разнообразие пока наблюдается в 2023-м: 6 валют и золото.

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«Минфин» пересчитал все задекларированные валюты в доллар, чтобы свести общую статистику, и выяснил, что в 2022 году общий объем вывезенных из Украины валютных ценностей вырос в 2,2 раза, и достиг $379,2 млн. Общая динамика такая:

• 2021 год — $175,1 млн;

• 2022 год — $379,2 млн;

• с 1 января по 17 апреля 2023 года — $43,7 млн.

Хотя общая сумма официально вывезенной из Украины валюты удвоилась, в расчете на одну декларацию произошло сокращение на 15,8%. Если в предвоенный 2021-й год на одного человека декларировалось в среднем $151,6 тыс. в эквиваленте, то уже в 2022-ом — $127,6 тыс. А в этом году еще в полтора раз меньше. Динамика следующая: