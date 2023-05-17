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17 мая 2023, 11:08 Читати українською

Во время войны объем вывезенной украинцами наличной валюты вырос в 2,2 раза — таможня

После начала полномасштабного вторжения рф украинцы двое увеличили вывоз наличной валюты через таможенную границу Украины. Об этом по запросу «Минфина» сообщил и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев.

После начала полномасштабного вторжения рф украинцы двое увеличили вывоз наличной валюты через таможенную границу Украины.
Фото: freepik

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В 2022 году количество письменных деклараций физлиц, поданных при выезде границу, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2021-м, и достигло 2972 штук.

Официальная статистика ГТС следующая:

  • • 2021 год — 1155 деклараций;
  • • 2022 год — 2972 декларации;
  • • с 1 января по 17 апреля 2023 года — 545 деклараций.

Напомним, что письменное декларирование наличных валютных ценностей обязательно при вывозе из Украины €10 тыс. и более в расчете на одного человека независимо от возраста.

В ГТС сообщили, что в 2021 году при вывозе из Украины официально было задекларировано 36 видов валют и один вид банковских металлов (золото), а уже в 2022-ом — 29 валют и 2 вида металлов (золото, серебро). Минимальное разнообразие пока наблюдается в 2023-м: 6 валют и золото.

Читайте: Как вывозят из Украины чемоданы валюты и куда ее девают потом

«Минфин» пересчитал все задекларированные валюты в доллар, чтобы свести общую статистику, и выяснил, что в 2022 году общий объем вывезенных из Украины валютных ценностей вырос в 2,2 раза, и достиг $379,2 млн. Общая динамика такая:

  • • 2021 год — $175,1 млн;
  • • 2022 год — $379,2 млн;
  • • с 1 января по 17 апреля 2023 года — $43,7 млн.

Хотя общая сумма официально вывезенной из Украины валюты удвоилась, в расчете на одну декларацию произошло сокращение на 15,8%. Если в предвоенный 2021-й год на одного человека декларировалось в среднем $151,6 тыс. в эквиваленте, то уже в 2022-ом — $127,6 тыс. А в этом году еще в полтора раз меньше. Динамика следующая:

  • • 2021 год — $151,6 тыс.
  • • 2022 год — $127,6 тыс.
  • • с 1 января по 17 апреля 2023 года — $80,2 тыс.
Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+62
zevs1
zevs1
17 мая 2023, 11:58
#
С такими реформаторами как Гетьманцев и компания, Украину и дальше будут покидать люди с деньгами, война поставит лишь точку в этом.
+
+8
Kharakternyk
Kharakternyk
17 мая 2023, 12:06
#
В цьому й є його завдання.
+
+23
Сергій Т
Сергій Т
17 мая 2023, 12:15
#
А є статистика скільки вивезено незадекларованої валюти?
+
0
zevs1
zevs1
17 мая 2023, 12:35
#
Что это в целом меняет?
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