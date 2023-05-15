Главное за понедельник: Дополнительные выплаты ООН, ухудшение потребительских настроений и курс валют в неделю

Индекс потребительских настроений (ИДН) украинцев в апреле уменьшился на 6,6 пункта по сравнению с мартом и составил 84,6 пункта.

Конкурент Booking пообещал внедрить в сервис ИИ: почему его акции падают

По итогам прошлой недели Фондовые индексы США в основном снизились. S&P 500 потерял 0,3%, индекс Dow Jones упал на 1,1%, а вот высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,4%. Какие события повлияли на настроения инвесторов, удививших их компании и что будет делать погоду на фондовых рынках на этой неделе, расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.