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15 мая 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: Дополнительные выплаты ООН, ухудшение потребительских настроений и курс валют в неделю

Курс доллара и евро: почему в ближайшее время расслабиться не получится

В силу ряда объективных экономических, политических и военных причин эта неделя на валютном рынке будет весьма напряженной. Детали — в свежем валютном обзоре от «Минфина».

Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу по новому маршруту

Украина с 15 мая начала коммерческий экспорт электроэнергии в Польшу из-за восстановленной линии электропередачи Хмельницкая АЭС — Жешув, которая не использовалась с начала 1990-х годов.

Дополнительные выплаты: Украинцы смогут снова получить денежную помощь ООН

Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабинета министров по реализации совместного проекта Всемирной продовольственной программы ООН о дополнительных мерах по социальной поддержке пенсионеров.

Дефицит внешней торговли товарами вырос в первом квартале в 26 раз

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте 2023 года выросло в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $5,39 млрд с $0,21 млрд.

В апреле индекс потребительских настроений уменьшился, но украинцы улучшили ожидания курса гривны

Индекс потребительских настроений (ИДН) украинцев в апреле уменьшился на 6,6 пункта по сравнению с мартом и составил 84,6 пункта.

Конкурент Booking пообещал внедрить в сервис ИИ: почему его акции падают

По итогам прошлой недели Фондовые индексы США в основном снизились. S&P 500 потерял 0,3%, индекс Dow Jones упал на 1,1%, а вот высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,4%. Какие события повлияли на настроения инвесторов, удививших их компании и что будет делать погоду на фондовых рынках на этой неделе, расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Источник: Минфин
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