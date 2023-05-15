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15 мая 2023, 11:43 Читати українською

Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу по новому маршруту

Украина с 15 мая начала коммерческий экспорт электроэнергии в Польшу из-за восстановленной линии электропередачи Хмельницкая АЭС — Жешув, которая не использовалась с начала 1990-х годов. Об этом свидетельствуют данные польской компании Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PST), пишет Лига.

Украина с 15 мая начала коммерческий экспорт электроэнергии в Польшу из-за восстановленной линии электропередачи Хмельницкая АЭС — Жешув, которая не использовалась с начала 1990-х годов.
Фото: оda.zht.gov.ua
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Что известно

Энергия через новый интерконнектор шла и раньше — с 27 апреля — но это были только тестовые поставки. Теперь они проходят на основании коммерческих тендеров, организуемых PSE и Укрэнерго.

Читайте: Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу

Польская сторона объявила тендер на период с 15 по 31 мая (потом их запустят на полные месяцы), Украина проводит их на ежедневной основе.

Мощность экспорта составляет 200 МВт.

Новое межгосударственное соединение создано на базе ЛЭП, не работавшей три десятилетия. Она прошла через глубокую модернизацию, в том числе с переводом на более низкое напряжение.

По данным Укрэнерго, общая протяженность линии составляет 400 км, из которых более 70% приходится на территорию Украины. Инвестиции с украинской стороны составили 350 млн грн, а PSE сообщала, что стоимость работ с польской стороны составит около 30 млн злотых (270 млн грн).

Читайте: Словакия прекращает импортировать электроэнергию из Украины. Что случилось

Ранее Украина использовала для экспорта электроэнергии в Польшу ЛЭП Добротвор — Замостье.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
0
kievpol
kievpol
15 мая 2023, 12:42
#
Заставляют уже хоть как-то платить за долги, а потом скоро и вовсе АЕС передадут «нашим братам» в управление.
+
+15
neverice
neverice
15 мая 2023, 12:53
#
Непогано, плюс ~$10 млн живих грошей щомісяця. За пару місяців окупиться модернізація лінії. Експорт електроенергії не сильно високотехнологічний, але явно краще, ніж експортувати руду чи вугілля.
+
+14
TAN72
TAN72
15 мая 2023, 13:35
#
По какому тарифу продаем?
+
0
Cyanide Poison
Cyanide Poison
15 мая 2023, 15:22
#
Не по тарифу, а по цене.
Посмотрите на спотовой бирже Польши — TGE
+
+14
jakiro
jakiro
15 мая 2023, 14:31
#
А коли будуть мені компенсувати втрати за зиму з їхніми вирубаннями?
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
15 мая 2023, 14:59
#
Хуже ж нє будєт?
+
0
JWT
JWT
15 мая 2023, 15:15
#
Чекай репарацій
+
0
kadaad1988
kadaad1988
15 мая 2023, 15:10
#
Так вот почему нам хотят поднять цены!
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