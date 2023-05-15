Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу по новому маршруту

Украина с 15 мая начала коммерческий экспорт электроэнергии в Польшу из-за восстановленной линии электропередачи Хмельницкая АЭС — Жешув, которая не использовалась с начала 1990-х годов. Об этом свидетельствуют данные польской компании Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PST), пишет Лига.

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Что известно

Энергия через новый интерконнектор шла и раньше — с 27 апреля — но это были только тестовые поставки. Теперь они проходят на основании коммерческих тендеров, организуемых PSE и Укрэнерго.

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Польская сторона объявила тендер на период с 15 по 31 мая (потом их запустят на полные месяцы), Украина проводит их на ежедневной основе.

Мощность экспорта составляет 200 МВт.

Новое межгосударственное соединение создано на базе ЛЭП, не работавшей три десятилетия. Она прошла через глубокую модернизацию, в том числе с переводом на более низкое напряжение.

По данным Укрэнерго, общая протяженность линии составляет 400 км, из которых более 70% приходится на территорию Украины. Инвестиции с украинской стороны составили 350 млн грн, а PSE сообщала, что стоимость работ с польской стороны составит около 30 млн злотых (270 млн грн).

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Ранее Украина использовала для экспорта электроэнергии в Польшу ЛЭП Добротвор — Замостье.