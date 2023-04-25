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25 апреля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: инвестиции, отложение повышения тарифов на электроэнергию и 1,5 миллиарда евро макрофина

Куда инвестировать $50 тыс: разбираем самые надежные способы хранить значительные сбережения

«Минфин» уже рассказывал, как инвестировать небольшие сбережения до $1 тыс. Больший бюджет открывает более широкий перечень инструментов для размещения средств. В том числе и более доходных. Разберем их достоинства и недочеты.

Минфин разместил на аукционе облигации на 16,3 миллиарда

На аукционе 25 апреля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 16,29 млрд грн в эквиваленте, что на 5,43 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 10,86 млрд грн.

Конкуренты не смогли подвинуть доллар в последние 30 лет: в чем его секрет

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сделавший скандальные заявления по поводу войны в Украине, недавно призвал страны БРИКС отказаться от доллара и перейти на расчеты в своих валютах в торговле в рамках объединения. Это заставило многих экспертов вновь поднять тему быстрой смены эпохи мирового доминирования валюты США. Действительно ли что-нибудь угрожает доллару сейчас, рассказал Альфонсо Пекатьелло, основатель и СЕО The Macro Compass.

Нацбанк перечислит в бюджет рекордную прибыль

Национальный банк Украины перечислит в государственный бюджет наибольшую в своей истории сумму части прибыли в распределение — 71,87 млрд грн.

Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию для населения

Кабинет министров на заседании во вторник, 25 апреля, принял решение продлить действие действующих тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц — до 31 мая.

ЕС предоставил Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи

Европейский союз во вторник, 25 апреля, предоставил Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро из пакета в 18 млрд евро. Первый транш в размере 3 млрд евро Украина получила в январе 2023 года, второй транш в размере 1,5 млрд евро поступил в госбюджет в марте. Общий объем прямой бюджетной поддержки от ЕС в этом году достиг 6 млрд евро.

Источник: Минфин
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