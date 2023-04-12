Для возвращения доплат военным необходимо 154 миллиарда, этих средств в бюджете сейчас нет — Гетманцев

Принятая Верховной Радой поправка о возврате доплат военным (30 000 грн) за пределами зоны боевых действий не гарантирует возобновление таких выплат, поскольку в государственном бюджете не предусмотрено на это средств. Об этом глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил в эфире программы «Свобода.Утро» (проект Радио Свобода).

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, в поправке Дмитрия Разумкова в законопроект N8312 предлагается увеличить расходы на выплаты военным без фактического источника, за счет чего это удастся сделать.

«Он предусмотрел расходы бюджета на 154 млрд грн, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 000 грн он насчитывает лишь 2,5 млрд. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять», — сказал глава комитета.

Гетманцев считает, что выплаты военным вернут, если найдут, где взять деньги.

«Я хочу увидеть от него (Разумкова, являющегося автором поправки — ред.) расчеты. И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим», — отметил Гетманцев.

Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник, 10 апреля, парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн для украинских военных.

Закон предусматривает, что деньги военным будут направлены за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

После чего в Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу.