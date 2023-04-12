Принятая Верховной Радой поправка о возврате доплат военным (30 000 грн) за пределами зоны боевых действий не гарантирует возобновление таких выплат, поскольку в государственном бюджете не предусмотрено на это средств. Об этом глава
Для возвращения доплат военным необходимо 154 миллиарда, этих средств в бюджете сейчас нет — Гетманцев
Принятая Верховной Радой поправка о возврате доплат военным (30 000 грн) за пределами зоны боевых действий не гарантирует возобновление таких выплат, поскольку в государственном бюджете не предусмотрено на это средств. Об этом глава
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По его словам, в поправке Дмитрия Разумкова в законопроект N8312 предлагается увеличить расходы на выплаты военным без фактического источника, за счет чего это удастся сделать.
«Он предусмотрел расходы бюджета на 154 млрд грн, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 000 грн он насчитывает лишь 2,5 млрд. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять», — сказал глава комитета.
Гетманцев считает, что выплаты военным вернут, если найдут, где взять деньги.
«Я хочу увидеть от него (Разумкова, являющегося автором поправки — ред.) расчеты. И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим», — отметил Гетманцев.
Напомним
«Минфин» писал, что в понедельник, 10 апреля, парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн для украинских военных.
Закон предусматривает, что деньги военным будут направлены за счет ограничения зарплат топ-чиновников.
После чего в Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу.
Комментарии - 14
Слуги типу народу…
то не деньги. Конфисковали у русского 30 % торгового центра в Киеве. Чтобы пустить на доплаты — эту собственность нужно продать.
Но кто сейчас такое купит ? Если и купят — то с огромным дисконтом. Но продавать с дисконтом — это завтра получить обвинения в разворовывании конфискованной собственности.
потому ничего не получится…
Клоуни