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12 апреля 2023, 16:19 Читати українською

Для возвращения доплат военным необходимо 154 миллиарда, этих средств в бюджете сейчас нет — Гетманцев

Принятая Верховной Радой поправка о возврате доплат военным (30 000 грн) за пределами зоны боевых действий не гарантирует возобновление таких выплат, поскольку в государственном бюджете не предусмотрено на это средств. Об этом глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил в эфире программы «Свобода.Утро» (проект Радио Свобода).

Принятая Верховной Радой поправка о возврате доплат военным (30 000 грн) за пределами зоны боевых действий не гарантирует возобновление таких выплат, поскольку в государственном бюджете не предусмотрено на это средств.
Фото: sluga-narodu.com

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По его словам, в поправке Дмитрия Разумкова в законопроект N8312 предлагается увеличить расходы на выплаты военным без фактического источника, за счет чего это удастся сделать.

«Он предусмотрел расходы бюджета на 154 млрд грн, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 000 грн он насчитывает лишь 2,5 млрд. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это безумная разница между этими средствами. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять», — сказал глава комитета.

Гетманцев считает, что выплаты военным вернут, если найдут, где взять деньги.

«Я хочу увидеть от него (Разумкова, являющегося автором поправки — ред.) расчеты. И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И если соответствующие источники есть, если они найдутся, безусловно, обязательно мы поддержим», — отметил Гетманцев.

Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник, 10 апреля, парламент поддержал возврат выплат в размере 30 000 грн для украинских военных.

Закон предусматривает, что деньги военным будут направлены за счет ограничения зарплат топ-чиновников.

После чего в Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+38
youknow
youknow
12 апреля 2023, 16:40
#
Головне відверто, без популізму
+
+26
SZlats
SZlats
12 апреля 2023, 16:44
#
Ой лукавит да возможно в таком количестве и нет, но нельзя отрицать что если под срезать зарплаты топ менеджменту пенсии судьям прокурорам, а сколько их с 19… тых наплодилось то как минимум «КАКИЕ-ТО деньги найти можно было
+
+9
matroskin
matroskin
12 апреля 2023, 18:26
#
Можно, но забрать пенсию у судьи, чтобы отдать тыловому капитану полиции или ВСУ, который увельнул от отправки на фронт, это шило на мыло.
+
+42
Ferox
Ferox
12 апреля 2023, 16:57
#
🤡🤡🤡
+
+24
TAN72
TAN72
12 апреля 2023, 16:59
#
Снова будут выбивать деньги с народа за счёт повышения налогов и тарифов
+
+52
bonv
bonv
12 апреля 2023, 17:06
#
На велике крадівництво гроші є а для військових немає. Гірше ж точно не буде? ©
Слуги типу народу…
+
+22
matroskin
matroskin
12 апреля 2023, 18:35
#
Ви пропонуєте замість того щоб відбудовувати зруйновані мости і т.п. віддати гроші чернівецьким пожежникам та поліцейським, хоча там за весь час війни жодного прильоту не було? Райвідділкам постійно приходили рознарядки, щодо відправки працівників у відрядження на деокуповані території, більшість відмазувалась як могла, щоб залишитись вдома, тепер давайте їм за це заплатимо +30к.
+
+37
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 апреля 2023, 18:42
#
+ 100 !!! Доплаты только тем кто воюет !!!
+
+9
matroskin
matroskin
12 апреля 2023, 18:55
#
Нет, ну безусловно нужно доплачивать тем же черновецким пожарникам, то только тем кто в командировке ну хотя б в том же Никополе или других прифронтовых городах, аналогично полиции. Но извините, ты сидишь у себя дома за 300 км от фронта, отработал смену и пошел домой спать, причем смена ничем не отличается от той что была в 2021 или 2017. Ты не мобилизован, ты сам выбрал эту работу, тут непонятно за что. Тушить пожары, ездить на бытовуху, охранять часть в лесу, ремонтировать технику-это твоя работа, при чем тут война.
+
+41
zzzachary
zzzachary
12 апреля 2023, 17:12
#
От парадокс грошей на гарні справи жавжди не вистачає, але усі чиновники та їх сімї їздять на машинах за $50−100тис, а також по де кілька квартир або маєтків мають. Війна це час коли треба забирати все що вкрали чиновники та «бізнисмени» типа Суркісів котрі все заробили за допомогою корупції. До речі у Шуфріча пошукайте ретельніше там пару мільярдів знайдется. А то ГовноГетьманцев зараз придумає знов податок на Хліб чи Повітря)))
+
+40
Сергій Т
Сергій Т
12 апреля 2023, 17:16
#
Взяти із конфіскованих російських активів.
+
+15
yarg
yarg
12 апреля 2023, 18:55
#
Как ? активы —
то не деньги. Конфисковали у русского 30 % торгового центра в Киеве. Чтобы пустить на доплаты — эту собственность нужно продать.
Но кто сейчас такое купит ? Если и купят — то с огромным дисконтом. Но продавать с дисконтом — это завтра получить обвинения в разворовывании конфискованной собственности.
потому ничего не получится…
+
0
Евгений Евгениевич
Евгений Евгениевич
12 апреля 2023, 18:13
#
З пенсіонерів знімете, якщо не знаєте де брати
Клоуни
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 апреля 2023, 18:31
#
Как нет??? А где они (деньги) делись? У нас же самый крепкий курс и самые за 30 лет, большие ЗВР! Да и «план маршала» подоспеет…
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