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6 апреля 2023, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Меморандум МВФ, международные резервы и ухудшение прогноза роста ВВП Украины

Ослабление валютного контроля и гибкий курс: главное в новом Меморандуме МВФ

В конце марта Украина подписала с МВФ новую кредитную программу, рассчитанную на 4 года и $15,6 млрд. На этой неделе наша страна получила первые $2,7 млрд из этой суммы и Министерство финансов опубликовало текст нового Меморандума. Минфин проанализировал этот документ и выделил ключевые моменты.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году до 0,5%

ВВП Украины после падения на 29,2% в прошлом году вырастет на 0,5%, а в следующем году — на 3,5%, прогнозирует Всемирный банк, ожидавший в январе этого года более быстрого роста: на 3,3% в 2023 году и на 4,1% в 2024 году.

Международные резервы Украины выросли до 31,9 миллиарда долларов. НБУ назвал главные факторы роста

По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $31 878,2 млн. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (больший объем вышеупомянутого был зафиксирован еще в ноябре 2011 года).

Крипта по наследству: что нужно сделать, чтобы ее передать и получить

В современном мире активы могут иметь разные формы — от традиционных акций и облигаций до новейших криптовалют. Как передать криптовалюты по наследству — расскажет «Минфин».

Наличный курс доллара близится к официальному: 5 причин, почему

Курс доллара в Украине продолжает падать, приближаясь к официальной отметке 36,93 грн/доллар. Почему так происходит, рассказал Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии.

Справедлив ли курс гривны. Инфляция в Украине 2023 г. Повышение тарифов. Логистика во время войны (видео)

В этом видео Алексей Козырев и Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорят о том, как изменилась логистика во время войны, инфляция и рост цен в Украине в 2023 году, повышение тарифов и почему сейчас такой курс гривны.

НБУ назвал главные факты об оверсайте инфраструктуры финансового рынка в 2022 году

Национальный банк отчитался о своей деятельности с оверсайта за 2022 год и опубликовал очередной отчет по оверсайту инфраструктуры финансового рынка. Документ содержит общую информацию о результатах оверсайта в Украине в 2022 году, в частности по мониторингу платежной инфраструктуры, анализу показателей ее деятельности и динамики в военный год, оценке важных субъектов инфраструктуры финансового рынка на соответствие международным стандартам оверсайта, общим результатам оценки и выработанных рекомендаций, развития оверсайта в Украине и т. д.

Источник: Минфин
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