Главное за вторник: Рекордные международные резервы, продажа ОВГЗ и выгодный аirdrop

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о современной военной тактике. Какая она — современная война? Но как россияне уничтожают свою армию.

Пользователи Arbitrum уже заработали от $1 500 до $13 000: где и как искать выгодный аirdrop

Airdrop, проведенный 23 марта криптпроектом Arbitrum, оправдал свое звание самого ожидаемого в этом году. Пользователи в награду за пользование получили по текущему курсу токена ARB от $1 500 до $13 000. «Минфин» расскажет, как устроена сфера получения токенов за активность в блокчейн-сервисах, какие еще проекты могут устроить аирдроп, как в нем принять участие и сколько этому можно заработать.

Рекорд с 2011 года: Международные резервы Украины превысили $32 миллиарда