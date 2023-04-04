Минфин разместил государственные облигации еще на 4,6 миллиарда. Ставки по 2-летним ОВГЗ выросли
Главное за вторник: Рекордные международные резервы, продажа ОВГЗ и выгодный аirdrop
4 апреля Минфин на аукционах по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 4,55 миллиарда гривен. Ставки по 2-летним бумагам выросли с 18,98% на прошлой неделе до 19,6%.
Новое видео: Что нужно знать о войне: тактика современной войны и как россияне уничтожают свою армию
В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о современной военной тактике. Какая она — современная война? Но как россияне уничтожают свою армию.
Пользователи Arbitrum уже заработали от $1 500 до $13 000: где и как искать выгодный аirdrop
Airdrop, проведенный 23 марта криптпроектом Arbitrum, оправдал свое звание самого ожидаемого в этом году. Пользователи в награду за пользование получили по текущему курсу токена ARB от $1 500 до $13 000. «Минфин» расскажет, как устроена сфера получения токенов за активность в блокчейн-сервисах, какие еще проекты могут устроить аирдроп, как в нем принять участие и сколько этому можно заработать.
Рекорд с 2011 года: Международные резервы Украины превысили $32 миллиарда
После того как Украина получила первый транш от Международного валютного фонда, ее международные резервы впервые с 2011 года превысили $32 млрд.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 миллиарда
Министерство обороны США объявило дополнительный пакет военной помощи для Украины на $2,6 миллиарда.
Рейтинг миллиардеров от Forbes: сколько украинцев попало
Пятеро украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии Forbes.
Комментарии