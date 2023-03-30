Raiffeisen Bank выступил с заявлением о своей деятельности в России

С началом войны в Украине, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) активно работала над оценкой всех вариантов будущего Райффайзенбанка в России. Об этом сообщает пресс-служба RBI.

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«Мы оценивали эти варианты с учетом всех заинтересованных сторон, включая выход RBI из российского Райффайзенбанка. Группа RBI и ее заинтересованные стороны находятся в беспрецедентной ситуации и мы понимаем острую потребность в принятии решения, к которому привела война», — говорится в заявлении.

Группа RBI продолжит продвигать потенциальные соглашения, которые могли бы привести к продаже или обособлению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами, а также в консультациях с соответствующими компетентными представителями власти.

«Мы обязуемся и дальше уменьшать свою бизнес активность в России, в то время как мы продолжаем продвигать такие потенциальные соглашения», — отметили в RBI.

Однако группа RBI также заявила, что продолжит некоторые банковские операции в РФ.

Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в России согласно условиям своей банковской лицензии, а также будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияло уменьшение бизнес активности в России. Мы обязаны поддерживать сотрудников на всех рынках, где присутствует группа RBI. Группа RBI несет ответственность за свои банковские процессы в России, где работает более 9 000 человек", — отметили в Raiffeisen Bank.

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Также сообщается, что рыночные условия ведения бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и нормы, регулирующие условия продаж бизнеса в России, постоянно изменяются.

План по уменьшению бизнес активности в России

«Группа RBI частично снизила свою бизнес активность в России и минимизировала трансграничные контакты группы RBI с Россией. Группа RBI и Райффайзенбанк Россия уменьшили ссуды клиентам Райффайзенбанк России и обособили капитал Райффайзенбанка Россия. При любом развитии событий, в том числе в случае деконсолидации Группой RBI Райффайзенбанка Россия до нуля, коэффициент CET1 группы RBI останется устойчивым», — заявили в RBI.

Отмечается, что после решения группы RBI и дальше уменьшать бизнес активность в России, Райффайзенбанк Россия продолжит уменьшать ссуды клиентам и уменьшать общий объем транзакций в иностранной валюте. Это приведет к сокращению размеров поступлений от платежного бизнеса группы RBI.

Последствия плана для RBI

«Общее уменьшение бизнес активности в России повлечет за собой уменьшение доходности от российского Райффайзенбанка. Группа RBI ожидает влияние клиентов RBI в результате решения о дальнейшем уменьшении бизнес активности в России. Группа RBI сделает все возможное для поддержки своих клиентов», — добавили в банке.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Основанием для этого решения стало то, что кроме того, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину банк продолжил работать в России, Raiffeisen Bank еще официально признал так называемые «ДНР» и «ЛНР».