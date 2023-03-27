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27 марта 2023, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: Сокращение госдолга, рефинанс от НБУ и какие купюры подделывают чаще всего

Фальшивые деньги: какие гривневые купюры подделывают чаще всего

По итогам прошлого года на 1 млн. шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года — около 7,1 банкноты). Об этом говорится в сообщении регулятора.

GameStop взлетела на 36%, акции банков продолжают падать

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, несмотря на опасения по поводу ситуации в банковском секторе США и Европы. По итогам всей прошлой недели они также увеличились: Dow Jones Industrial Average — на 1,2%, S&P 500 — на 1,4% и Nasdaq — на 1,7%. При этом S&P 500 и Nasdaq завершили «в плюсе» вторую неделю подряд. Ключевые темы этой недели — данные рынка недвижимости и потребительской инфляции в США. Финансовых отчетов вне сезона мало. Об итогах прошлой недели и главных событиях этого расскажет инвестиционный аналитик Олег Лысенко.

НБУ выдал второй кредит рефинансирования в 2023 году. Получателем стал Банк ¾

24 марта Национальный банк предоставил свой кредит рефинансирования общим объемом 140 млн грн на срок свыше 30 дней Банку ¾.

Международные рынки лихорадит: как это отразится на курсе валют в Украине

Эта неделя будет очень динамичной на валютном рынке Украины из-за ряда международных и внутренних факторов. Они существенно повлияют на динамику пары евро/доллар на внешних рынках и поведение клиентов в наших местных реалиях.

В НБУ не исключают досрочного снижения учетной ставки

Члены Комитета монетарной политики Нацбанка ожидают сохранения достаточно жестких монетарных условий и в дальнейшем, однако большинство из них считают, что при устойчивом замедлении инфляции снижение учетной ставки может начаться раньше, чем предусмотрено январским макропрогнозом. Об этом свидетельствуют результаты заседания Комитета, состоявшегося 25 января, сообщает пресс-служба регулятора.

Госдолг Украины за месяц сократился более чем на полмиллиарда долларов

По состоянию на 28 февраля 2023 г. государственный и гарантированный госдолг Украины составил 4 242,16 млрд гривен или $116,01 млрд.

Источник: Минфин
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