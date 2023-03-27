Главное за понедельник: Сокращение госдолга, рефинанс от НБУ и какие купюры подделывают чаще всего

По итогам прошлого года на 1 млн. шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года — около 7,1 банкноты). Об этом говорится в сообщении регулятора.

GameStop взлетела на 36%, акции банков продолжают падать

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, несмотря на опасения по поводу ситуации в банковском секторе США и Европы. По итогам всей прошлой недели они также увеличились: Dow Jones Industrial Average — на 1,2%, S&P 500 — на 1,4% и Nasdaq — на 1,7%. При этом S&P 500 и Nasdaq завершили «в плюсе» вторую неделю подряд. Ключевые темы этой недели — данные рынка недвижимости и потребительской инфляции в США. Финансовых отчетов вне сезона мало. Об итогах прошлой недели и главных событиях этого расскажет инвестиционный аналитик Олег Лысенко.

НБУ выдал второй кредит рефинансирования в 2023 году. Получателем стал Банк ¾