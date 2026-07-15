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15 июля 2026, 7:30 Читати українською

Киевский рынок недвижимости остановился: что происходит с ценами

«Минфин» уже писал, как киевский рынок аренды жилья отреагировал на усиление вражеских атак. Несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в столице и регионе, спрос на съемные квартиры не только не снизился, но и, наоборот, вырос из-за миграции постояльцев. В сегменте купли-продажи жилья ситуация кардинально отличается. «Минфин» разбирался, что происходит на столичном рынке недвижимости, и будет ли обвал цен на квартиры.

Многие сделки откладываются из-за усиления атак на столицу и проблем с финансированием жилищных госпрограмм

Как говорит руководитель агентства «КиевДомСервис», многие сделки в последнее время откладываются.

«Люди не понимают, что им делать, и стоит ли сейчас покупать квартиру, или же лучше выждать», — отметил эксперт.

Киевский риелтор Ирина Луханина добавила, что, к примеру, киевляне, жилье которых пострадало вследствие атак, не спешат покупать новую недвижимость, а «уходят в аренду».

Эксперты также добавили, что часть сделок откладываются не из-за усиления атак, а по причине перебоев в финансировании государственных программ «єОселя» и «єВідновлення». Учитывая, что на них приходилось не менее трети всех продаж недвижимости в Киеве, этот фактор риелторы также расценивают как один из ключевых.

Впрочем, на стоимости жилой недвижимости «пауза» в продажах пока не сказалась.

«Киевские продавцы не снижают цены. Заметный торг идет разве что по старым домам 60−70 годов прошлого века, немодернизированных и с плохой инфраструктурой, а также отсутствием укрытий неподалеку», — рассказал «Минфину» глава оценочной компании «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.

Но ситуация с ценами может измениться, если «простой» на рынке купли-продажи жилья затянется, — говорят эксперты.

Отказываются от сделок и ищут «безопасные» квартиры

В последнее время вражеские атаки на Киев заметно усилились, и, что больше всего беспокоит горожан, — идут удары по жилому фонду с большими его разрушениями.

Пострадали, в частности, многоэтажки на Лукьяновке, в Дарнице, Соломенском, Голосеевском районах, а также частный сектор в пригороде. В Вишневом после массированного обстрела практически выгорело несколько улиц.

Все это вселяет, мягко говоря, не лучшие настроения в потенциальных покупателей жилья.

Андрей Романов говорит, что многие уже договоренные сделки срываются. «Покупатели ссылаются на форс-мажорные обстоятельства и откладывают даже те сделки, которые уже под задатками. Что касается новых заявок и просмотров, то их сейчас крайне мало», — отметил Романов.

Ирина Луханина говорит, что «охлаждение» на рынке недвижимости наблюдается практически после каждой массированной атаки.

«Каждый раз мы видим одну и ту же картину: на несколько дней жизнь будто немного замирает — становится меньше звонков, просмотров и новых запросов. Люди берут небольшую паузу. Обычно через какое-то время активность постепенно возвращается, и рынок опять начинает жить в привычном ритме. Но в этот раз ситуация иная. Даже те, кто не передумал покупать жилье, меняют свои предпочтения.

Если раньше основными темами обсуждения с риелторами были цена, планировка, район или ремонт в квартире, то теперь добавился еще один вопрос — безопасность. Люди все чаще спрашивают про укрытие, автономность дома, работу лифтов. Часть клиентов начинают пересматривать локации будущего жилья. В тех районах, где недавно были прилеты, выбирать квартиры хотят не все, просят показать другие варианты", — рассказала «Минфину» Луханина.

«Все уже поняли — ракеты долетают. Поэтому спрос со стороны покупателей, как, впрочем, и арендаторов, сместился на жилье рядом с укрытиями, подземными паркингами или метро, подальше от промзон и складов. Кроме того, все помнят прошлую сложную зиму, поэтому энергонезависимость и современная модификация домов при выборе жилья также играет большую роль», — добавил Рябов.

Эксперты рынка недвижимости говорят, что потенциальные покупатели стали отдавать предпочтение монолитно-каркасным домам, которые, как считается, более крепкие и не так сильно разрушаются вследствие «прилетов».

Риелторы отмечают, что даже те покупатели, что уже выбрали жилье, после усиление атак нередко отказываются от этих вариантов и начинают искать другие — более безопасные, по их мнению.

«Часть клиентов принимают решение выехать из столицы в ближайший пригород — Софиевскую и Петропавловскую Борщаговку, Ирпень, Бучу. Атаки на них тоже идут, однако в основном шахедные, тогда как на Киев летит баллистика», — говорит Романов.

Взяли паузу до осени

Но, по словам Романова, «пауза» на рынке недвижимости связана не только с усилением атак.

«В последнее время наблюдаются перебои с финансированием государственных программ „єОселя“ и „єВідновлення“. Многие покупатели уже прошли все организационные процедуры, оформили документы и выбрали жилье. Но денег нет, поэтому сделки останавливаются. Людям говорят, что финансирование в полном объеме возобновится только ближе к осени, поэтому сделки массово переносят на сентябрь», — рассказал Романов.

В Минрегионе пояснили — что касается тех же жилищных сертификатов, то никаких дополнительных процедур людям проходить не нужно. Но придется немного подождать — новые транши на финансирование «єВідновлення» ожидаются примерно с августа по ноябрь этого года.

«Укрфинжилье», через которое идет финансирование по программе «єОселя», в конце прошлого года докапитализировали на 30 млрд долларов за счет ОВГЗ. То есть проблем с деньгами быть, по идее, не должно.

Но в компании проходят организационные изменения, что, по мнению экспертов, и приводит к задержкам с выплатами.

Отметим, что жилищные госпрограммы традиционно обеспечивают большую часть продаж жилья — не менее 30%, а в некоторых сегментах и больше.

Поэтому, когда финансирование возобновится в полном объеме, риелторы рассчитывают на хотя бы небольшое оживление продаж, даже если ситуация с атаками будет оставаться напряженной.

Что будет с ценами

Впрочем, затишье на рынке купли-продажи жилья пока не отразилось на ценниках.

«Нет никакого обвала цен, даже на торг идут далеко не все продавцы. Одна из главных причин — сравнительно небольшое предложение на рынке. На продажу выставлено не так много квартир. Часть владельцев уехали за границу, многие воюют, некоторые просто закрыли квартиры и ждут определенности по ценам. Ведь, в случае прекращения военных действий, ожидается резкое удорожание недвижимости — как минимум на 20−30% уже в первые месяцы после установления мира. Поэтому отдавать сейчас жилье за бесценок люди не хотят», — пояснил Романов.

Рябов добавил, что торг идет разве что по устаревшему жилью — в домах 60−70 годов прошлого века (хрущевки, панельки), немодернизированных, с плохой инфраструктурой и далеко от укрытий. «К сожалению, многие дома так и не воспользовались городскими программами, и не модернизировали коммуникации и энергетическую инфраструктуру», — констатирует эксперт.

Он также говорит, что качественная жилая недвижимость растет в цене на 8−12% в год, несмотря на войну. Но это не касается жилья экономкласса, без укрытий, с нуждающимися в ремонте домовыми системами коммуникаций. На него цены практически не меняются, плюс — потенциальные покупатели могут рассчитывать на скидки от продавцов до 10% и более.

То есть в сегменте купли-продажи жилья, как и в аренде, идет ценовое расслоение — хорошая недвижимость дорожает, а устаревшая — либо не растет в цене, либо дешевеет. Это позволяет покупателям рассчитывать на существенный дисконт на квартиры экономкласса в старых домах. Но тем, кто хочет приобрести качественное жилье в современных автономных многоэтажках в сравнительно «безопасных» районах, стоит готовиться платить больше. Хотя, если пауза на рынке недвижимости затянется, не исключены ситуативные скидки от владельцев таких квартир, которые выставляют их на срочную продажу.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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