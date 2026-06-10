Доллар продолжает расти: стоит ли уже паниковать держателям гривневых депозитов

Вместе с крупными банками активно корректируют свои депозитные предложения для частных клиентов и финучреждения меньшего калибра. За последние две недели ставки изменили 4 из 14 банков с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Сколько сейчас можно заработать в таком банке, разместив свою гривну, доллары или евро, расскажем в нашем традиционном обзоре.

За последние две недели средние депозитные ставки на вклады в гривне не изменились на вклады на 3 и 9 месяцев, а на сроки 12 и 6 месяцев — немного выросли (с 13,93% годовых до 14,05% годовых, и с 14,07 годовых до 14,10% годовых соответственно). И это при том, что финансисты активно корректировали доходность депозитов. Дело в том, что при стабильности ключевой ставки и доходности депозитных сертификатов НБУ финансисты переписывают ставки, в зависимости от своей потребности в ресурсе, поэтому единого тренда пока нет — доходность вкладов в банках меняется по разным направлениям.

Напомним, большинство опрошенных нами финансистов прогнозируют, что на своем очередном заседании по этому вопросу 18 июня Национальный банк оставит действующую ставку (15% годовых) без изменений. Сейчас у регулятора появился еще один весомый аргумент для такого решения: свежий срез Госстата за май свидетельствует о замедлении инфляции до 8,2% в годовом измерении, а значит, в дальнейшем закручивании монетарных гаек нет нужды.

То есть главный ориентир для финансистов в определении собственных депозитных ставок останется, скорее всего, тем же.

А вот у держателей гривневых депозитов сейчас есть повод нервничать: Нацбанк понемногу отпускает курс доллара, растет и евро, девальвация гривны съедает депозитные заработки.

Но, как подсчитал для «Минфина» Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, «для вкладов на 6 месяцев важным ориентиром можно считать курс доллара выше 46,5−47 грн/$. Для годовых депозитов — примерно 49−50 грн/$».

«Если курс будет оставаться ниже этих уровней, а годовая инфляция будет находиться ориентировочно в пределах 11−13,5%, гривневый вклад может не только частично компенсировать рост цен, но и обеспечить вкладчику реальный чистый доход», — говорит он.

Финансовый аналитик «Минфина» Алексей Козырев отмечает, что в нынешней ситуации курсовой тренд формирует Нацбанк своими интервенциями доллара на межбанке. У регулятора есть причины давать гривне возможность постепенно девальвировать, но обвала курса НБУ точно не допустит.

«Хотя НБУ официально и не ориентируется на заложенный в бюджет 2026 среднегодовой курс доллара в 45,7 гривен за доллар, но все равно „держит его в голове“ при принятии курсовых решений. Поэтому самый вероятный сценарий по курсу доллара на межбанке в ближайшее время — коридор от 44,20 до 45,30 гривен. А на наличном рынке „плюс-минус“ 15−25 копеек к текущему на тот момент курсу межбанка», — резюмирует он.

Как изменили ставки небольшие банки за последние 2 недели

Альтбанк добавил к ставке депозитов в гривне на 12 месяцев сразу 0,75 п.п. и теперь платит по ним 16,75% годовых. На вкладах в нацвалюте на 6 месяцев клиенты банка теперь зарабатывают меньше на 0,25 п.п. — 16,5% годовых.

Банк также пересмотрел ставки по долларовым вкладам: депозиты на 1 год теперь приносят своим держателям 2,5% годовых (плюс 0,75 п.п.), на 9 месяцев и 6 месяцев — 2,25% годовых (плюс 0,75 п.п. и 1 п.п. соответственно).

Увеличились заработки в этом банке и у держателей евро: депозиты на 12 и 9 месяцев подорожали на 0,75 п.п. — до 1,5% годовых и 1,25% годовых соответственно. Доходность вкладов на 6 месяцев увеличена на 0,9 п.п. — до 1,2% годовых.

Кристалбанк снизил ставку 3-месячных депозитов в гривне на 0,5 п.п. — до 16,75% годовых.

Юнекс банк порадовал своих частных клиентов увеличением доходности вкладов в гривне на 3 месяца: ставка увеличена на 0,25 п.п. — до 17% годовых.

Агропросперис порезал ставки гривневых депозитов: доходность вкладов на 9 месяцев «похудела» на 1,5 п.п. — до 15,5% годовых, на 6 месяцев — на 1,75 п.п. — до 15,25% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.05.2026−08.06.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.05.2026−08.06.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.05.2026−08.06.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь