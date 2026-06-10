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10 июня 2026, 15:05 Читати українською

Доллар продолжает расти: стоит ли уже паниковать держателям гривневых депозитов

Вместе с крупными банками активно корректируют свои депозитные предложения для частных клиентов и финучреждения меньшего калибра. За последние две недели ставки изменили 4 из 14 банков с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Сколько сейчас можно заработать в таком банке, разместив свою гривну, доллары или евро, расскажем в нашем традиционном обзоре.

Депозитний огляд Где найти депозит с бонусом?

За последние две недели средние депозитные ставки на вклады в гривне не изменились на вклады на 3 и 9 месяцев, а на сроки 12 и 6 месяцев — немного выросли (с 13,93% годовых до 14,05% годовых, и с 14,07 годовых до 14,10% годовых соответственно). И это при том, что финансисты активно корректировали доходность депозитов. Дело в том, что при стабильности ключевой ставки и доходности депозитных сертификатов НБУ финансисты переписывают ставки, в зависимости от своей потребности в ресурсе, поэтому единого тренда пока нет — доходность вкладов в банках меняется по разным направлениям.

Напомним, большинство опрошенных нами финансистов прогнозируют, что на своем очередном заседании по этому вопросу 18 июня Национальный банк оставит действующую ставку (15% годовых) без изменений. Сейчас у регулятора появился еще один весомый аргумент для такого решения: свежий срез Госстата за май свидетельствует о замедлении инфляции до 8,2% в годовом измерении, а значит, в дальнейшем закручивании монетарных гаек нет нужды.

То есть главный ориентир для финансистов в определении собственных депозитных ставок останется, скорее всего, тем же.

А вот у держателей гривневых депозитов сейчас есть повод нервничать: Нацбанк понемногу отпускает курс доллара, растет и евро, девальвация гривны съедает депозитные заработки.

Но, как подсчитал для «Минфина» Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, «для вкладов на 6 месяцев важным ориентиром можно считать курс доллара выше 46,5−47 грн/$. Для годовых депозитов — примерно 49−50 грн/$».

«Если курс будет оставаться ниже этих уровней, а годовая инфляция будет находиться ориентировочно в пределах 11−13,5%, гривневый вклад может не только частично компенсировать рост цен, но и обеспечить вкладчику реальный чистый доход», — говорит он.

Финансовый аналитик «Минфина» Алексей Козырев отмечает, что в нынешней ситуации курсовой тренд формирует Нацбанк своими интервенциями доллара на межбанке. У регулятора есть причины давать гривне возможность постепенно девальвировать, но обвала курса НБУ точно не допустит.

«Хотя НБУ официально и не ориентируется на заложенный в бюджет 2026 среднегодовой курс доллара в 45,7 гривен за доллар, но все равно „держит его в голове“ при принятии курсовых решений. Поэтому самый вероятный сценарий по курсу доллара на межбанке в ближайшее время — коридор от 44,20 до 45,30 гривен. А на наличном рынке „плюс-минус“ 15−25 копеек к текущему на тот момент курсу межбанка», — резюмирует он.

Как изменили ставки небольшие банки за последние 2 недели

Альтбанк добавил к ставке депозитов в гривне на 12 месяцев сразу 0,75 п.п. и теперь платит по ним 16,75% годовых. На вкладах в нацвалюте на 6 месяцев клиенты банка теперь зарабатывают меньше на 0,25 п.п. — 16,5% годовых.

Банк также пересмотрел ставки по долларовым вкладам: депозиты на 1 год теперь приносят своим держателям 2,5% годовых (плюс 0,75 п.п.), на 9 месяцев и 6 месяцев — 2,25% годовых (плюс 0,75 п.п. и 1 п.п. соответственно).

Увеличились заработки в этом банке и у держателей евро: депозиты на 12 и 9 месяцев подорожали на 0,75 п.п. — до 1,5% годовых и 1,25% годовых соответственно. Доходность вкладов на 6 месяцев увеличена на 0,9 п.п. — до 1,2% годовых.

Кристалбанк снизил ставку 3-месячных депозитов в гривне на 0,5 п.п. — до 16,75% годовых.

Юнекс банк порадовал своих частных клиентов увеличением доходности вкладов в гривне на 3 месяца: ставка увеличена на 0,25 п.п. — до 17% годовых.

Агропросперис порезал ставки гривневых депозитов: доходность вкладов на 9 месяцев «похудела» на 1,5 п.п. — до 15,5% годовых, на 6 месяцев — на 1,75 п.п. — до 15,25% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Альтбанк 16,75% 0,75% 16,50% - 16,50% 0,25% - - 5,00% -
Асвио банк 16,60% - 16,35% - 16,30% - 16,25% - - -
Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,25% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,40% - 16,75% 0,50% 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 16,35% - 16,50% - 17,00% 0,25% - -
Международный Инвестиционный Банк
 16,00% - 16,00% - 15,20% - 15,00% - 0,25% -
Агропросперис 16,00% - 15,50% 1,50% 15,25% 1,75% 15,00% - - -
Украинский капитал* 16,00% - 14,75% - 15,00% - 13,50% - 1,50% -
Скай Банк 15,50% - 15,00% - 14,50% - 14,25% - 5,00% -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,50% - 15,75% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 12,50% - 12,50% - - - 0,01% -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.05.2026−08.06.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Альтбанк 2,50% 0,75% 2,25% 0,75% 2,25% 1,00% - - 0,10% -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Скай Банк 2,00% - 1,50% - 1,35% - 1,00% - 0,05%
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,60% - 1,60% - 1,30% - 0,75% - 0,01% -
Украинский капитал*
 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,01% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Индустриалбанк - - 0,35% - 0,25% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.05.2026−08.06.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Украинский капитал*
 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,01% -
Альтбанк 1,50% 0,75% 1,25% 0,75% 1,20% 0,90% - - 0,01% -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Скай Банк 1,00% - 0,50% - 0,25% - 0,25% - 0,05%
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 0,20% - 0,20% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.05.2026−08.06.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
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Комментарии - 1

+
0
NN NN
NN NN
10 июня 2026, 17:40
#
Хіба що під 25% в гривню, 17% гривневий депозит навіть не спасає.
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