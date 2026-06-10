Почему наличный доллар уже выше 45 грн/$: к каким сюрпризам готовиться

Рост межбанковских котировок доллара практически до 45 гривен, и евро — до уровней около 52 гривен в Украине, порядком напугал как граждан, так и бизнес. Люди снова побежали в обменники затариваться валютой, а главный вопрос, который волнует владельцев гривневых сбережений, — как глубоко позволит НБУ упасть нацвалюте? Об этом и поговорим.

Доллар и евро начали расти с конца прошлой недели.

График доллара (межбанк)

График евро (межбанк)

Нацбанк в последние несколько дней проводит интервенции практически ежедневно. При этом регулятор дал возможность гривне проседать, что сейчас выгодно для бюджета (акцизы и таможенные сборы по импортным товарам привязаны к официальному курсу доллара и евро). Также нужно учитывать, что при переоценке золотовалютных резервов Нацбанка при растущем курсе в его балансе фиксируется позитивный результат. Это формально увеличивает прибыль регулятора, которая потом поступит в бюджет в виде перечислений самого НБУ. Укрепление доллара и евро поддерживает экспортеров, которые получают больше гривны от продажи валютной выручки.

Правда, рост курса чреват очередным скачком цен на импортные товары, что в совокупности с другими инфляционными «провокаторами» (высокие цены на топливо, проблемы с кадрами на рынке труда, рост коммунальных тарифов) в итоге может сильно ускорить рост потребительских цен в Украине.

На такие быстрые подвижки по безналичному курсу вынуждено среагировал и наличный рынок, где, по свидетельству владельцев крупных сетей обменников, спрос на наличный доллар и евро в последние дни вырос на 15−20%. Это подтверждает и статистика Нацбанка.

Операции физических лиц по покупке/ продаже иностранной валюты

Пока ежедневный перекос в сторону активной скупки валюты населением над суммами ее сдачи в обменники или продаж с карт не столь критичен для валютного рынка Украины. Например, за 5 июня он составил в день порядка $26,3 млн, но это уже и не околонулевой уровень, который наблюдался в конце мая.

Динамика курса наличного доллара

Динамика курса наличного евро

В итоге на наличном рынке к вечеру 9 июня доллар продавали по 45,05−45,20 гривен, евро — по 52,10−52,50 гривен, а динамика роста ценников обменников психологически работает пока против гривны.

К факторам, которые «разогрели» валютные котировки у нас (кроме того, что НБУ немного отпустил доллар), стоит отнести расклады на международном валютном рынке. Уже сейчас там начались валютные ралли по паре евро/доллар перед предстоящими заседаниями ЕЦБ (11 июня) и ФРС США (17 июня) по процентным ставкам.

График евро/доллар

Это через прямой пересчет пар доллар/гривна и евро/доллар немедленно приводило к периодическим скачкам официального курса евро относительно гривны в Украине.

Проблемой и вызовом для стабильности курса доллара и евро в мире и в Украине в ближайшие дни станет нарастание интриги вокруг решений ЕЦБ и ФРС США по процентным ставкам. Еще месяц-полтора назад рынок закладывал в свои сценарии сохранение ставок европейским регулятором, а также большую вероятность аналогичного решения Федрезерва. Но сейчас ситуация резко изменилась.

Сохранение высоких цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке и сохраняющаяся блокировка Ормузского пролива спровоцировали серьезный рост инфляции в ЕС и Штатах. Годовая инфляция в США во втором квартале 2026 года ускорилась до 3,81%, что стало максимальным показателем за последние три года. Годовая инфляция в еврозоне в начале лета 2026 года, по предварительным оценкам Евростата, достигла 3,2%, что стало 33-месячным максимумом.

Так что теперь есть большая вероятность, что уже 11 июня ЕЦБ поднимет свои ставки на 0,25% годовых, чтобы сработать на упреждение и начать придавливать рост цен в Европе. А вот по ФРС США пока большинство аналитиков прогнозируют сохранение ставок: они думают, что глава Федрезерва Кевин Уорш не решится начинать свою работу в статусе главы американского центробанка с повышения ставок, против чего категорически выступает президент США Дональд Трамп. Поэтому на фоне разных сценариев поведения ЕЦБ и ФРС США в ближайшие дни валютный шторм по паре евро/доллар только усилится, что немедленно отразится и на курсе евро в Украине.

Что будет с валютой в Украине в ближайшие дни

Сразу скажу, что, несмотря на рост волатильности курсов доллара и евро в последние дни, ситуация на валютном рынке Украины остается под полным контролем Нацбанка. Даже после снижения золотовалютных резервов до $45,7 млрд (на 1 июня) при ежедневных объемах межбанка в $200 млн-300 млн Нацбанк сохраняет за собой статус главного игрока на нашем валютном рынке. И именно он через политику «гибкого курсообразования» и постоянных интервенций по продаже доллара формирует курсовой тренд.

Но надо понимать, что на фоне мировых геополитических цунами и продолжения войны рф против Украины наша страна сейчас — заложник ситуации. Поступления от наших международных партнеров (сейчас в основном это Евросоюз, то есть финпомощь заходит в евро) и их траты правительством существенно меняют структуру золотовалютных резервов.





Пока будет работать 90-миллиардная программа поддержки украинского бюджета со стороны Евросоюза, правительство будет продавать получаемые от ЕС евро Нацбанку и финансировать за счет этой гривны как социалку, так и часть военных расходов. НБУ, в свою очередь, будет периодически конвертировать часть этой евровалюты правительства в доллары и продавать их на межбанке через свои интервенции.

НБУ по-прежнему официально привязывает курс гривны к доллару, а не к евро, поэтому перекосы в структуре ЗВР будут сохраняться. Нацбанк через свое соответствующее подразделение будет управлять структурой золотовалютных резервов. И в последнее время фактически за счет ряда объективных факторов и активной продажи правительством финансовой помощи от ЕС НБУ в итоге сократил долю евро в резервах в процентном соотношении и снова увеличил эту долю в долларах США.

В такой ситуации «обваливать» сейчас официальный курс доллара для Нацбанка чревато негативными переоценками резервов, а значит, возврат курса доллара к уровням в 43−43,50 гривен в настоящий момент малореальный.

Тем более, что, хотя НБУ официально и не ориентируется на заложенный в бюджет 2026 года среднегодовой курс доллара в 45,7 гривен за доллар, но все равно «держит его в голове» при принятии курсовых решений. Поэтому наиболее вероятный сценарий по курсу доллара на межбанке на ближайшее время — это коридор от 44,20 до 45,30 гривен. А на наличном рынке «плюс-минус» 15−25 копеек к текущему на тот момент курсу межбанка.

А вот курс безналичного евро будет полностью привязан уже к двум переменным:

курсу доллара к гривне в Украине. Мой прогноз межбанка — от 44,20 до 45,30 гривен на период ближайших 2 недель—пока не утихнут страсти и ралли по паре евро/доллар на международных рынках.

Поведению пары евро/доллар на внешних площадках. Мой прогноз на ближайшие две недели — высокая волатильность евро/доллар с коридором в пределах от 1,146 до 1,171 доллара за евро с пиками турбулентности 11-го и 17-го июня (в моменты заседаний ЕЦБ и ФРС США и их комментариев по ситуации в экономике).

В целом, за счет проводимой Нацбанком политики «гибкого курсообразования», НБУ постарается максимально сглаживать на торгах не только колебания по доллару, но опосредованно и по евро. Поэтому коридор безналичного евро в ближайшие 2 недели я прогнозирую в пределах от 51,20 до 52,50 гривен за евро. А на наличном рынке ценники обменников будут на «плюс-минус» 20−30 копеек отличаться от котировок межбанка на текущий момент.

За счет роста волатильности мирового и реакции на это отечественного валютного рынков евро останется основным спекулятивным инструментом на наличном рынке Украины.

Советы по минимизации курсовых рисков в период повышенной волатильности этих двух недель:

Если сейчас уже нет возможности корректировать пропорции в валюте и гривне, желательно сохранить текущее соотношение, так как, если ранее выполнялись мои предыдущие рекомендации по диверсификации портфелей в гривне и валюте, то риски не столь уж и критичные, даже с учетом текущих ситуативных скачков котировок.

Напомню, на июнь это было:

— до 60% в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов);

— до 40% в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). Причем в долларе около 45% от суммы валютных сбережений, в евро — также около 45%, в швейцарских франках — до 5%, и в золоте — до 5%.

Если же как раз сейчас формируете свои пропорции в денежных средствах в гривне и валюте, то я бы все же подстраховался и распределил свои средства в следующей пропорции, по крайней мере, на ближайшие 2 недели:

— до 50% в гривневых инструментах;

— до 50% в валютных инструментах. Причем в долларе 50% от суммы валютных сбережений, и в евро — также около 50%.

А после двухнедельного периода повышенной турбулентности уже можно снова вернуться к вопросу пропорции между валютными и гривневыми инструментами. Желательно уже тогда сделать соответствующие корректировки, в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации.