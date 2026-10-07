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7 октября 2026, 16:56 Читати українською

Три банка забрали 61% всех депозитов населения: кто реально платит по вкладам больше

На депозитный рынок вернулось оживление. За последние две недели банки с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн активно меняли доходность гривневых вкладов, но единого тренда не было. Финучреждения корректировали ставки как в сторону роста, так и снижения. В какие банки активно несут свои сбережения украинцы и сколько сейчас можно заработать на вкладе в крупном банке, читайте в свежем обзоре «Минфина».

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Население продолжает накапливать деньги на банковских депозитах. По данным НБУ, за 8 месяцев 2026 года они выросли на 8% — до 504 млрд грн.

«Основной прирост обеспечили именно гривневые вклады — плюс 34,4 млрд грн, или 10,8%, тогда как депозиты в СКВ прибавили всего 2,9 млрд грн (+2,0%). 61% всего прироста обеспечили три финучреждения — Приват, Ощад и mono. Но доля концентрации не растет: к началу года топ-3 занимали 47% рынка, сейчас — 48%», — комментирует свежую статистику Нацбанка финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Он также выделил лидеров по приросту срочных депозитов и банки, которые, наоборот, наиболее активно теряли частных вкладчиков.

Какие банки выбирают частные вкладчики

Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в гривне на 1.09.2026 г.
Название банка Сумма вкладов (млрд грн) Прирост за 8 месяцев (млрд грн)
1. АО КБ «Приватбанк» 87,81 9,51
2. АО «Ощадбанк» 77,86 5,92
3. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» (mono) 24,82 4,39
4. АО «Абанк» 17,86 2,3
5. ОБ «УКРГАЗБАНК» 11,98 2,02

Данные НБУ, расчет Шевчишин

«Лидерство Привата и Ощадбанка традиционное, поскольку через них проходят социальные и другие выплаты населению, здесь самая большая концентрация счетов. Соответственно, деньги более активно перетекают на депозиты.
mono, Абанк и Укргазбанк (15% на 6 месяцев, самое лучшее предложение среди госбанков) предлагают самые высокие ставки среди банков, способных привлекать миллиарды, тогда как ПУМБ до последнего времени платил 13% и потому прирост депозитов в нем происходил более медленно. Аккордбанк или Кредит Днепр, которые предлагают высокие проценты, имеют портфели всего 3−7 млрд грн, поэтому растут быстро в процентах, но меньше — в объемах», — прокомментировал «Минфину» такое распределение мест Андрей Шевчишин.
Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в валюте на 1.09.2026 г.
Название банка Сумма вкладов в гривневом эквиваленте Прирост за 8 месяцев (млрд грн)
1. АО «Ощадбанк» 30,25 2,69
2. ОБ «УКРГАЗБАНК» 7,58 0,84
3. АО «Абанк» 4 0,79
4. ПАО Акционерный банк «Пивденный» 5,1 0,78
5. ПУМБ 6,78 0,72

Данные НБУ, расчет Шевчишин

«Что касается валютных депозитов, то здесь ситуация хрупкая: Ощадбанк прибавил +2,69 млрд грн в эквиваленте, и без него чистый прирост валютных срочных вкладов был бы близок к нулю, потому что показатели Укрэксимбанка (минус 3,83 млрд грн в эквиваленте) Райффайзена (минус 1,52 млрд грн в єквиваленте) невелировали этот прирост», — посчитал Андрей Шевчишин.
Банки-лидеры оттока срочных депозитов населения:
Срочные депозиты в гривне:
1. Укрэксимбанк — минус 2,13 млрд грн (всего на конец августа 4,50 млрд грн),
2. КРЕДИТВЕСТ БАНК — минус 0,23 млрд грн (всего 0,14 млрд грн),
3. Банк Альянс — минус 0,21 млрд грн (всего 1,52 млрд грн),
4. KБ Глобус — минус 0,20 млрд грн (всего 1,31 млрд грн).
Срочные депозиты в валюте:
1. Укрэксимбанк — минус 3,83 млрд грн (всего на конец августа 7,31 млрд грн),
2. Райффайзен Банк — минус 1,52 млрд грн (всего 12,30 млрд грн),
3. МТБ Банк — минус 0,16 млрд грн (всего 0,72 млрд грн).
Такая ситуация не свидетельствует об ухудшении финансового состояния банка, а может быть результатом изменения политики финучреждения по привлечению средств населения, а значит, и условий размещения денег.

Почему одни банки повышают ставки, а другие — режут

Одним из заметных трендов на депозитном рынке сейчас стала существенная дифференциация ставок, предлагаемых банками.

«Стимул повышать ставки по депозитам зависит прежде всего от внутренней потребности конкретного банка в ресурсе — его уровня ликвидности, планов по кредитованию и других активных операций, а также структуры фондирования», — объясняет Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Кроме того, изменились условия размещения депозитных сертификатов НБУ, которые до сих пор оставались одним из главных инструментов заработка для банков. Теперь Нацбанк больше не удовлетворяет все подряд заявки банков на покупку депозитных сертификатов. Регулятор заранее устанавливает максимальную сумму, которую готов привлечь, а банки вынуждены соперничать за право разместить свои средства, самостоятельно предлагая процентные ставки. Предложения со слишком высокими аппетитами регулятор просто отсекает.

Как этот конкурентный подход работает на практике, хорошо видно из результатов последнего тендера, состоявшегося 2 октября 2026 года.

Нацбанк выставил лимит в 25 млрд грн. Банки же принесли почти 27 миллиардов, подав в общей сложности 76 заявок. Поскольку спрос превысил предложение, сработал механизм отбора: 13 заявок с высокими ставками НБУ завернул, удовлетворив лишь 63.

Правда, стоимость денег медленно, но уверенно ползет вверх. По итогам октябрьского аукциона, средневзвешенная ставка размещения достигла 19,08% годовых. Для сравнения: на двух предыдущих тендерах в сентябре она составляла 18,24% и 18,81% соответственно.

Сам интерес к сертификатам тоже несколько оживился. Сентябрьские аукционы собирали по 68 заявок на 20,6 и 22,4 млрд грн. Правда, до августовского ажиотажа, когда банки готовы были залить в сертификаты более 52 миллиардов гривен, рынку сейчас далеко. Новая политика делает свое дело: банки вынуждены предлагать рыночные условия и у них больше нет гарантии, что они смогут пристроить любые объемы свободной ликвидности. А это значит, что просто повышать ставки по депозитам вслед за ростом ключевой ставки НБУ банкиры не готовы.

«Банк может повышать депозитные ставки при необходимости в ресурсе даже при меньшем спреде между доходностью депосертификатов и учетной ставкой. Однако, даже несмотря на сокращение спреда, 3-месячные депозитные сертификаты остаются важным ориентиром для банков», — добавляет Сергей Новошицкий.

Читайте также: С октября с банковских счетов украинцев будут списывать долги «автоматом». Что это значит?

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние 2 недели

Днепр Банк повысил доходность депозитов в гривне на 12 месяцев сразу на 2,5 п.п. и теперь платит по ним 17% годовых. В настоящее время это самая высокая доходность депозита на такой срок среди крупных банков.

Пивденный порезал ставку депозитов в нацвалюте на 3 месяца на 1,25 п.п. Теперь на таких вкладах в этом банке его частные клиенты могут заработать 14,75% годовых.

Банк также срезал доходность вкладов в долларе и евро на 3 месяца — на 0,55 п.п. — до 1,45% годовых.

КоминБанк порезал доходность гривневых депозитов на 12, 6 и 3 месяца на 0,1 п.п. и платит по ним 15,2% годовых, 15,6% годовых и 14,9% годовых соответственно.

ПУМБ порадовал владельцев гривневых депозитов существенным повышением ставок. Вклады на 12 и 9 месяцев подорожали сразу на 2 п.п. — до 15% годовых. На депозитах на 6 месяцев теперь можно заработать на 4 п.п. больше — 17% годовых, на вкладах на 3 месяца — 16% годовых (плюс 6.в.п.).

ВСТ Банк снизил ставку по депозитам в нацвалюте на 6 месяцев на 1 п.п. — до 14,25% годовых.

Укргазбанк добавил к ставке 6-месячных депозитов в гривне 0,5 п.п. и платит теперь по ним 15% годовых.

Правэкс Банк основательно пересмотрел ставки по гривневым депозитам. Вклады на 12, 9 и 6 месяцев подорожали здесь на 1 п.п. На годовых вкладах теперь можно заработать 12% годовых. Размещение свободной гривны на 9 и 6 месяцев принесет ее держателям 13,5% годовых. Ставка по депозитам в нацвалюте на 3 месяца повышена на 1,5 п.п. — до 15% годовых.

Укрсиббанк также повысил ставки всей своей линейки вкладов в гривне на 1 п.п. Депозиты на 12, 9 и 6 месяцев теперь приносят их владельцам одинаковую доходность — 10,5% годовых. На коротких вкладах на 3 месяца можно заработать чуть меньше — 10% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 17,00% - - - 17,00% - 17,17% - 5,00% -
Кредит Днепр Банк* 17,00% 2,50% 16,50% - 17,00% - 17,00% - - -
Идея Банк 16,97% - 16,97% - 16,97% - - - - -
Таскомбанк 16,50% - 16,50% - 16,00% - 15,75% - 4,00% -
МТБ Банк 16,20% - 16,15% - 16,80% - 16,70% - 5,00% -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Универсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
абанк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Прокредит Банк* 15,50% - - - 15,50% - 15,00% - 5,00% -
Радабанк * 15,25% - 15,00% - 14,75% - 16,25% - - -
Пивденный 15,25% - - - 15,00% - 14,75% 1,25% 3,00% -
КоминБанк* 15,20% 0,10% 16,25% - 15,60% 0,10% 14,90% 0,10% - -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
ПУМБ 15,00% 2,00% 15,00% 2,00% 17,00% 4,00% 16,00% 6,00% - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 14,90% - 14,90% - 5,50% -
Пиреус 14,00% - - - 14,50% - 14,50% - 6,00% -
ВСТ Банк 14,00% - - - 14,25% 1,00% 14,25% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Укрэксимбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 14,00% - 15,00% 0,50% 14,00% - - -
Правэкс Банк 12,00% 1,00% 13,50% 1,00% 13,50% 1,00% 15,00% 1,50% - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
Укрсиббанк 10,50% 1,00% 10,50% 1,00% 10,50% 1,00% 10,00% 1,00% - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 12,00% - 5,50% -
Банк КД - - 16,45% - 16,45% - 16,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.09.2026−05.10.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,05% - 1,90% - 1,90% - 1,40% - 0,01% -
Радабанк * 2,00% - 1,80% - 1,60% - 1,40% - - -
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк* 1,75% - 2,50% - 2,50% - 2,00% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% 0,55% - -
Универсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,65% - 1,70% - 1,30% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,50% - 1,10% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
ВСТ Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,30% - 1,25% - 1,20% - 1,00% - 0,05% -
Укрсиббанк 1,20% - 0,90% - 0,80% - 0,70% - - -
Креди Агриколь Банк 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% - 0,75% - 0,15% - 0,15% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
абанк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Банк КД - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.09.2026−05.10.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% 0,55% - -
КоминБанк* 1,50% - 1,75% - 1,30% - 0,70% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,20% - 1,00% - 0,80% - - -
Банк Львов* 1,25% - 0,85% - 0,85% - 0,50% - 0,01% -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Универсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
МТБ Банк 0,60% - 0,50% - 0,35% - 0,20% - 0,025% -
ВСТ Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
Укрсиббанк 0,30% - 0,25% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
абанк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Банк КД - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.09.2026−05.10.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

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Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
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