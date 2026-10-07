Три банка забрали 61% всех депозитов населения: кто реально платит по вкладам больше

Он также выделил лидеров по приросту срочных депозитов и банки, которые, наоборот, наиболее активно теряли частных вкладчиков.

«Основной прирост обеспечили именно гривневые вклады — плюс 34,4 млрд грн, или 10,8%, тогда как депозиты в СКВ прибавили всего 2,9 млрд грн (+2,0%). 61% всего прироста обеспечили три финучреждения — Приват, Ощад и mono. Но доля концентрации не растет: к началу года топ-3 занимали 47% рынка, сейчас — 48%», — комментирует свежую статистику Нацбанка финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Население продолжает накапливать деньги на банковских депозитах. По данным НБУ, за 8 месяцев 2026 года они выросли на 8% — до 504 млрд грн.

Такая ситуация не свидетельствует об ухудшении финансового состояния банка, а может быть результатом изменения политики финучреждения по привлечению средств населения, а значит, и условий размещения денег.

«Что касается валютных депозитов, то здесь ситуация хрупкая: Ощадбанк прибавил +2,69 млрд грн в эквиваленте, и без него чистый прирост валютных срочных вкладов был бы близок к нулю, потому что показатели Укрэксимбанка (минус 3,83 млрд грн в эквиваленте) Райффайзена (минус 1,52 млрд грн в єквиваленте) невелировали этот прирост», — посчитал Андрей Шевчишин.

Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в валюте на 1.09.2026 г.

mono, Абанк и Укргазбанк (15% на 6 месяцев, самое лучшее предложение среди госбанков) предлагают самые высокие ставки среди банков, способных привлекать миллиарды, тогда как ПУМБ до последнего времени платил 13% и потому прирост депозитов в нем происходил более медленно. Аккордбанк или Кредит Днепр, которые предлагают высокие проценты, имеют портфели всего 3−7 млрд грн, поэтому растут быстро в процентах, но меньше — в объемах», — прокомментировал «Минфину» такое распределение мест Андрей Шевчишин.

«Лидерство Привата и Ощадбанка традиционное, поскольку через них проходят социальные и другие выплаты населению, здесь самая большая концентрация счетов. Соответственно, деньги более активно перетекают на депозиты.

Топ-5 банков по росту срочных депозитов населения в гривне на 1.09.2026 г.

Почему одни банки повышают ставки, а другие — режут

Одним из заметных трендов на депозитном рынке сейчас стала существенная дифференциация ставок, предлагаемых банками.

«Стимул повышать ставки по депозитам зависит прежде всего от внутренней потребности конкретного банка в ресурсе — его уровня ликвидности, планов по кредитованию и других активных операций, а также структуры фондирования», — объясняет Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

Кроме того, изменились условия размещения депозитных сертификатов НБУ, которые до сих пор оставались одним из главных инструментов заработка для банков. Теперь Нацбанк больше не удовлетворяет все подряд заявки банков на покупку депозитных сертификатов. Регулятор заранее устанавливает максимальную сумму, которую готов привлечь, а банки вынуждены соперничать за право разместить свои средства, самостоятельно предлагая процентные ставки. Предложения со слишком высокими аппетитами регулятор просто отсекает.

Как этот конкурентный подход работает на практике, хорошо видно из результатов последнего тендера, состоявшегося 2 октября 2026 года.

Нацбанк выставил лимит в 25 млрд грн. Банки же принесли почти 27 миллиардов, подав в общей сложности 76 заявок. Поскольку спрос превысил предложение, сработал механизм отбора: 13 заявок с высокими ставками НБУ завернул, удовлетворив лишь 63.

Правда, стоимость денег медленно, но уверенно ползет вверх. По итогам октябрьского аукциона, средневзвешенная ставка размещения достигла 19,08% годовых. Для сравнения: на двух предыдущих тендерах в сентябре она составляла 18,24% и 18,81% соответственно.

Сам интерес к сертификатам тоже несколько оживился. Сентябрьские аукционы собирали по 68 заявок на 20,6 и 22,4 млрд грн. Правда, до августовского ажиотажа, когда банки готовы были залить в сертификаты более 52 миллиардов гривен, рынку сейчас далеко. Новая политика делает свое дело: банки вынуждены предлагать рыночные условия и у них больше нет гарантии, что они смогут пристроить любые объемы свободной ликвидности. А это значит, что просто повышать ставки по депозитам вслед за ростом ключевой ставки НБУ банкиры не готовы.

«Банк может повышать депозитные ставки при необходимости в ресурсе даже при меньшем спреде между доходностью депосертификатов и учетной ставкой. Однако, даже несмотря на сокращение спреда, 3-месячные депозитные сертификаты остаются важным ориентиром для банков», — добавляет Сергей Новошицкий.

Читайте также: С октября с банковских счетов украинцев будут списывать долги «автоматом». Что это значит?