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4 ноября 2024, 7:10 Читати українською

Прогноз курса доллара и евро на 4-8 ноября: почему валютные ралли нам обеспечены

По количеству факторов, которые способны взорвать геополитическую ситуацию в мире, а также международный и украинский валютный рынок, эта неделя будет, пожалуй, рекордсменом года.

По количеству факторов, которые способны взорвать геополитическую ситуацию в мире, а также международный и украинский валютный рынок, эта неделя будет, пожалуй, рекордсменом года.

Украина не может никак повлиять на международные факторы, что делает ее полностью заложницей ситуации. Во вторник, 5 ноября, в США состоятся президентские выборы, но даже за день до голосования явного лидера нет. Непредсказуемость результатов волеизьявления американцев делает таким же непредсказуемыми как дальнейшие перспективы доллара, так и общий геополитический расклад во всем мире.

Украины это касается напрямую не только по курсу доллара к гривне, но и по всему экономическому блоку — от размеров финансовой помощи и ЗВР до динамики ВВП. Не говоря уже о военной поддержке, что критично важно на пике войны с рф.

Непосредственно голосование 5 ноября, данные экзитполов, первые результаты по ключевым штатам и заявления обоих кандидатов будут немедленно отражаться на поведении всех мировых рынков, в том числе и на паре евро/доллар, что автоматически будет влиять и на курс евро в Украине.

К мировой политической встряске добавится и экономическая: уже 7 ноября Федрезерв огласит свое решение по процентной ставке. Уровень инфляции в США позволяет ФРС продолжить смягчение денежно-кредитной политики, что просто необходимо американской экономике.

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Насколько радикально отважится Федрезерв снизить свои ставки — главная интрига. Большинство аналитиков ожидает снижение на 0,25% годовых, что и закладывает рынок пока в свои расчеты. Но экономика позволяет сделать и более смелый шаг — снизить ставку сразу на 0,5% годовых. ФРС уже сделал такой шаг в сентябре, опустив ставки сразу до уровня 4,75−5,25% годовых.

Если Федрезерв не оправдает ожиданий инвесторов, мир ждут потрясения на всех рынках — от фондового до драгметаллов. Аналогичное цунами может спровоцировать на рынках и течение американских выборов. А это означает и ралли по паре евро/доллар в пределах как минимум в 1−1,5 американских цента на евро.

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Для Украины это означает колебания евровалюты относительно гривны в пределах от 41,5 до 62,25 копеек на евро, что очень существенно. Чтобы избежать такого уровня потрясений на нашем межбанке, Нацбанку придется с 4 по 8 ноября оперативно реагировать на любые существенные колебания курса доллара (и, опосредованно, евро) на нашем рынке.

От профессионализма чиновников НБУ, отвечающих за валютный рынок, их оперативных выходов с интервенциями по продаже доллара и, главное, от ценников этих интервенций и будет зависеть степень волатильности валютных котировок на этой неделе на межбанке.

Что касается наличного рынка, то тут от владельцев обменников стоит ожидать расширения спреда между покупкой и продажей евро в пределах от 20 до 40 копеек на евро, и даже до 50 копеек. Особенно 5 ноября и 7 ноября, в моменты пикового напряжения финансовых и политических страстей в США. Евро останется главным инструментом для валютных спекуляций на наличном рынке.

Что же касается ценников и спредов по наличному доллару в обменниках и кассах банков, то здесь все будет зависеть от поведения американской валюты на межбанке. Если Нацбанк посредством своих интервенций и их ценников будет жестко держать коридор покупок и продаж доллара в привычных пределах ежедневных колебаний в 10−15 копеек, то и обменники будут держать спред в пределах 20−25 копеек на долларе.

Но если колебания межбанка по доллару превысят порог в 15 копеек и выйдут на психологически опасный ежедневный уровень в 20−25 копеек и выше, владельцы обменников предпочтут не рисковать и расширят свои спреды по доллару так же, как и по евро, — до уровней от 20 до 40 копеек и выше. То есть все курсовые риски финансисты переложат на граждан — покупателей и продавцов валюты.

Из внутренних факторов, которые будут оказывать влияние на курс гривны, также стоит отметить подключение коммерческих и жилых объектов к отоплению, что увеличивает потребность в валюте у импортеров энергоносителей. Растущий спрос на валюту со стороны этой группы клиентов банков будет оказывать дополнительное давление на курс гривны на межбанке.

Ранее, в сентябре-октябре, часть такого растущего спроса покрывалось не только интервенциями Нацбанка, но и экспортерами-аграриями. Но сейчас, до нового периода уплаты налогов, многие сельхозпроизводители станут закрывать свои потребности в гривне небольшими продажами валюты. Это снизит общие объемы продаваемой ими валютной выручки на торгах, добавляя работы Нацбанку.

Учитывая всю совокупность внешних и внутренних факторов, на нашем межбанке в первой декаде ноября будет увеличиваться дефицит валютного предложения. Всю разницу придется закрывать Нацбанку за счет интервенций. В итоге курс доллара (как официальный, так и межбанковский) еще больше будет зависеть именно от ценников интервенций регулятора.

По моему прогнозу, Нацбанку для удержания ситуации на межбанке под полным контролем на этой неделе придется потратить до $650−920 млн из резервов.

Эти ресурсы у регулятора сейчас есть, что подтвердили и чиновники НБУ 31 октября во время пресс-конференции по результатам заседания регулятора по учетной ставке. А названная цифра ожидаемой международной финансовой помощи в $16 млрд до конца 2024 года вселяет определенный оптимизм относительно перспектив сохранения относительной стабильности нацвалюты на ближайшее время.

В этой ситуации главной проблемой и вызовом для Нацбанка на ближайший месяц-два станет не столько курс гривны к доллару и евро, сколько стремительно растущие цены, которые подрывают доверие к гривне, как инструменту накопления. В подобных условиях существенная девальвация гривны лишь добавит «топлива» для дальнейшего роста цен в стране. Для НБУ такой сценарий неприемлем (хотя, отчасти, он бы устроил Минфин).

Традиционно, к факторам, которые влияют на настроения валютного рынка, стоит отнести обстановку на фронтах и новости от наших международных партнеров в части финансовой помощи, ее графиков и объемов.

Если на фронтах напряженность только усиливается, то в части международной финансовой поддержки ситуация более позитивная. Чиновники Нацбанка говорят о получении до конца года финансовой помощи в размере до $16 млрд, что подстрахует бюджет Украины, курс гривны на рынке и увеличит объем ЗВР, даже с учетом затрат Нацбанка на поддержание курса нацвалюты и негативного сальдо торговли.

Прогноз курса доллара и евро на 4−8 ноября

Межбанк

НБУ продолжит активно «заливать» межбанк долларом, закрывая ежедневно от 40% до 70% от общего объема торгов. С учетом повышенной международной турбулентности и дополнительных вызовов этой недели, ему придется еще более активно выходить на торги с интервенциями.

Особенно опасными по колебаниям курса доллара и евро будут 4, 5 и 7 ноября. На период с 4 по 8 ноября я прогнозирую очень серьезные ралли по паре евро/доллар в пределах широкого коридора от 1,068 до 1,095 доллара за евро.

Причем практически все дни этой недели фактор геополитики (с его большей, по сравнению с экономикой, непредсказуемостью) будет основным драйвером как для инвесторов, так и для спекулянтов на всех мировых площадках. И это будет существенно бить по курсу евро в Украине.

Котировки доллара на нашем межбанке на этой неделе, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,10 до 41,60 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах будет находиться в пределах коридора от 43,89 до 45,55 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут оперативно менять свои ценники в течение дня, в зависимости от происходящего на международных рынках и на украинском межбанке.

В случае обострения ситуации владельцы обменников будут часто расширять спреды между покупкой и продажей доллара, и особенно по евро в указанных мною ранее пределах. Также будет наблюдаться очень широкий разброс ценников покупки и продажи евровалюты в различных сетях обменников и в банках, что позволит спекулянтам неплохо на этом зарабатывать.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,80 до 41,75 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,10 до 41,70 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах очень широкого коридора покупок и продаж от 43,80 до 45,70 грн. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет традиционно чуть уже — в пределах от 44,10 до 45,65 грн.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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