Плюс 20% за ток в платежках для бизнеса: как это скажется на ценниках в магазине

С 1 июня электроэнергия подорожала не только для населения , но и потенциально — для бизнеса. Теперь для промышленных потребителей действуют новые, более высокие, предельные цены на ток. Бизнес уже заявил, что не собирается покрывать новые ценники со своего кармана. «Минфин» выяснил, как это отразится на миллионах украинских покупателей.

20 мая НКРЭ утвердила новые расценки на рынке электроэнергии.

«Условия поставки и цены на электроэнергию для всех компаний разные — в зависимости от объемов и договоренностей с поставщиком. Но, в среднем, тарифы вырастут, минимум, на 20%», — говорит эксперт энергорынка и глава Союза потребителей бытовых услуг Олег Попенко.

«Повышенные тарифы на свет будут заложены в ценники на готовую продукцию. В зависимости от вида товара, доля электроэнергии в себестоимости варьируется от 5% до 20%. Вот и считайте, насколько все подорожает», — говорит глава общественного объединения SAVEФОП и владелец фирмы по производству окон Сергей Доротич.

Почему компании теперь платят 9 грн за киловатт вместо 6

В конце прошлого и начале этого года бизнес неожиданно получил «тарифные послабления» по электроэнергии. Из-за ее переизбытка цены на рынке только падали, что в итоге позволило предприятиям покупать электричество по 5,5−6,5 гривен за киловатт уже с распределением. Это, как минимум, на 15% ниже, чем в первой половине 2023 года.

Но «электрическое изобилие» неожиданно закончилось. После массированных ударов врага по украинской генерации в стране начались проблемы со светом. Энергосистема стала дефицитной, и, чтобы покрыть нехватку ресурса, Украина резко нарастила импорт электроэнергии из ЕС.

Действующие на тот момент прайс-кэпы устанавливали достаточно жесткую планку по предельным ценам на электроэнергию. И, если стоимость импортного ресурса их превышала, поставки из Европы, по действующему законодательству, просто не могли заходить в Украину.

Это стало главным аргументом для Нацкомиссии, осуществляющей регулирование энергетики (НКРЭ). 20 мая регулятор своим решением повысил максимальные предельные цены для всех сегментов рынка электроэнергии.

На рынке на сутки вперед с 00:00 до 7:00 и с 11:00 до 17:00 прайс-кэпы выросли с 3 тыс. грн. до 5,6 тыс. грн. за мегаватт-час.

С 7:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — с 5,6 тыс. грн. до 6,9 тыс. грн.

С 17:00 до 23:00 — с 7,5 тыс. грн. до 9 тыс. грн. за мегаватт-час.

Рынок «на сутки вперед» — самый важный для бизнеса, на нем скупается основная масса предприятий.

На балансирующем рынке предельные цены выросли так:

С 00:00 до 7:00 — с 4 тыс. до 6,6 тыс. грн.;

С 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 ценник не меняется (8250 грн за мегаватт-час);

С 17:00 до 23:00 — с 8,25 тыс. до 10 тыс. грн;

С 23:00 до 00:00 — с 4 тыс. до 8,25 тыс. грн., то есть больше, чем в 2 раза.

На балансирующем рынке электроэнергию приобретают компании-должники и те, кто по каким-то причинам не успел заказать ресурс на рынке «на сутки вперед». Электричество на этом рынке всегда было дороже, чем на рынке «на сутки вперед».

Новые прайс-кэпы начали действовать с 1 июня.

Но предельные цены — это не тарифы для бизнеса, а только верхняя планка, до которой они в теории могут вырасти.

Будет ли такой рост в реальности, зависит от текущей ситуации в генерации. Если предложение останется дефицитным, ценники быстро достигнут максимальных значений.

Пока на рынке сохраняется дефицит. Например, по состоянию на 29 мая на рынке «на сутки вперед» спрос на электроэнергию составил около 75 тыс. мегаватт-часов, а предложение — чуть больше 62 тыс. При этом, был достаточно большой временной промежуток дефицита — с 6:00 до 24:00. В итоге, цена выросла до 5193,75 грн за мегаватт, хотя еще 28 мая составляла 4834,7 грн.

«Если сравнивать с апрелем, средний ценник уже вырос на 26%. На днях „Энергоатом“ выходил на торги с электроэнергией по 5560 гривен за мегаватт, это на треть дороже, чем в начале мая, и на 50% — чем в апреле. Прибавьте к этому еще стоимость распределения, и итоговый тариф для бизнеса будет уже 9−9,5 гривен за киловатт вместо недавних 6−6,5 гривен», — говорит Олег Попенко.

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Удар по заморозке и отсрочка по хлебу

Бизнес уже готовится к новым цифрам в платежках. «Мы платили по 6 гривен за киловатт. На днях поставщик предупредил о повышении тарифа с 1 июня. Будет примерно на 20−25% выше, чем сейчас», — говорит Сергей Доротич.

Повышенные тарифы предприятия станут закладывать с ценники на товары.

«Насколько все подорожает, зависит от доли электроэнергии в себестоимости продукции. К примеру, в моем бизнесе — оконном производстве — она достигает 8−10%, так как используются электрические станки по металлообработке. То есть, нужно будет поднимать цены на готовую продукцию на 10%», — подсчитал Сергей Доротич.

Большая доля электроэнергии также в полуфабрикатах, замороженной продукции, так как и при производстве, и при хранении работают энергоемкие холодильники. Доля электроэнергии в этой категории может доходить до 20%.

В производстве хлеба, по словам президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, доля электричества сравнительно небольшая — около 2%. Гораздо большее значение для пекарей имеют ценники на газ, а они пока не меняются. Поэтому хлеб подорожает минимально — всего на 1−2%. По крайне мере, пока не вмешаются еще и другие факторы подорожания.

В Союзе птицеводов Украины говорят, что в структуре себестоимости яиц и мяса доля электроэнергии колеблется от 7% до 12%, поэтому новые тарифы могут накрутить ценники в среднем на 10%.

«Понятно, что любой повышение тарифов — это шок для бизнеса. А если учесть еще и ограничения в энергоснабжении (а предприятия отключают даже больше, чем население), это может спровоцировать очередное повышение себестоимости продукции. Это значит, что вырастут и цены для потребителей», — отметил глава Совета предпринимателей при Кабмине.

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На генераторах еще дороже

Предприниматели уточняют говорят, что многое еще будет зависеть не только от цены на ток, но и и от стабильности энергоснабжения.

Ведь бизнес сейчас массово отключают, предприятиям приходится переходить на генераторы, а электроэнергия от них дороже сетевой в 3−4 раза.

«Стоимость электроэнергии от генератора может достигать 20 гривен за киловатт. Это более чем вдвое выше нового тарифи на сетевое электричество. Если предприятие будет вынуждено работать на генераторах хотя бы по несколько часов в день, средняя стоимость электроэнергии будет куда выше обещанных 9−9,5 гривен за киловатт. И уже ее бизнес станет закладывать в себестоимость товара», — отметил Олег Попенко.

По словам главы концерна «Ярослав» (в него входит Киевская макаронная фабрика) Александра Барсука, себестоимость электроэнергии от качественных генераторов составляет 10−11 гривен за киловатт. «Но больше используют турецкие и китайские генераторы, там стоимость киловатта до 20 грн», — говорит он.

Если ситуация со светом не стабилизируется, ценники на хлеб могут вырасти не на 2%, а гораздо больше, — подтвердили в ассоциации пекарей.

Впрочем, далеко не все производители смогут повысить ценники «по калькулятору». Ведь им придется учитывать еще и рыночную конъюнктуру и платежеспособный спрос. К примеру, по данным Госстата, яйца в апреле подешевели по сравнению с мартом на 19,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на 40,3%.

Главной причиной такого снижения стал переизбыток предложения, который сохраняется и сейчас. Понятно, что даже при условии использования более дорогой электроэнергии производители вряд ли смогут повысить ценники на яйца, даже если торговать ими придется в минус.