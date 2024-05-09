Чем закончилась попытка грузинского TBC Bank Group зайти в Украину

В конце апреля украинские СМИ облетела новость о том, что крупнейший банк Грузии получил разрешение от Антимонопольного комитета на покупку украинской платежной системы. Эту новость многие восприняли как свершившийся факт выхода грузин на наш рынок. Однако реальность оказалась совсем иной.

Что помешало грузинам зайти в Fondy

25 апреля Антимонопольный комитет Украины дал разрешение грузинскому TBC Bank Group PLC на сделку — через покупку лондонской TBC International Holdings Limited («дочка» TBC Bank Group) нашей ООО «ФК «Элаенс». Однако через несколько дней (29 апреля) Нацбанк заявил, что 26 апреля отменил регистрацию этой ООО «ФК «Элаенс», как опосредованного участника международных платежных систем VISA и MasterCard.

Без такой регистрации компания не может продолжать свою платежную деятельность. Национальный банк объяснил решение угрозой нацбезопасности, о которой ему сообщили силовые структуры.

«В течение февраля — апреля 2024 года Национальный банк Украины получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность ООО «ФК «Элаенс» содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Для проверки и подтверждения полученных данных Национальный банк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", — говорится в официальном заявлении НБУ.

Владелец платежной платформы Fondy Валерия Вагоровская публично выразила свое несогласие с решением регулятора, назвав его несправедливым: «Мы категорически не согласны с решением НБУ, считаем его несправедливым и необоснованным. Обращаемся к СБУ с просьбой опубликовать доказательства того, что действия нашей компании могут представлять угрозу нацбезопасности. Мы точно знаем, что таких доказательств нет».

Однако на текущий момент Национальный банк не отменил своего решения.

Читайте также: monobank, Приват и другие: почему ломаются украинские банки

Кто фигуранты несостоявшейся сделки

TBC Bank Group PLC — публичная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Англии и Уэльсе. Небольшими пакетами акций владеют Европейский банк реконструкции и развития (3%) и Международная финансовая корпорация, IFC, которая входит в структуру Мирового Банка (2,8%). 19,89% принадлежат инсайдерам и 67,77% — публичным компаниям и индивидуальным инвесторам.

TBC PLC является материнской компанией АО TBC Bank («TBC Bank») и группы компаний, которые в основном работают в Грузии в финансовом секторе.

За 2023 год TBC Bank увеличил свою прибыль на 14% — до 1,1 млрд лари, что эквивалентно $410 млн или 16 млрд грн. Это крупнейший банк Грузии, на него приходится 40,1% всех депозитов в стране и 39,3% — кредитов. TBC PLC котируется на Лондонской фондовой бирже и входит в индекс FTSE 250. Акции TBC Bank (LSE:TBCG) за последние три года выросли на 213%, и в настоящее время предлагают дивидендную доходность в размере 7,2%.

С 2019 года группа расширила деятельность на Узбекистан, занимается там предоставлением цифровых финансовых услуг в рознице.

Fondy — торговая марка, зарегистрированная 10 августа 2015-го, которую с 21 сентября того же года использует ООО «ФК «Элаенс». Брендом Fondy владеет компания «Венд A Холдинг ГмбХ» (Австрия). А прямым участником (с долей 95%) и директором австрийской компании, по информации Нацбанка, является Валерия Вагоровская.

Fondy считалась одним из крупных операторов на украинском рынке платежей e-commerce, обслуживала около 20 тыс. торговцев, в том числе службы такси (Uklon, «Бонд» и др.). В начале мая у них возникли проблемы с оплатой поездок банковскими картами после отмены регистрации ООО «ФК «Элаенс», как платежного оператора.

Что решил TBC Bank

После отмены регистрации ООО «ФК «Элаенс» иностранные покупатели потеряли интерес к украинской платежной организации.

Грузинский TBC Bank Group PLC отозвал свою заявку на покупку 85% украинской финансовой компании «Элаенс» (ООО «ФК «Элаенс»), которая действует на платежном рынке под брендом Fondy. Об этом в ответ на официальный запрос «Минфина» сообщили в Нацбанке.

Там уточнили, что грузинская структура подала пакет документов для согласования покупки ООО «ФК «Элаенс» в конце марта 2024 года.

«3 мая 2024 года представитель компании TBC Bank Group PLC обратился с ходатайством об оставлении без рассмотрения пакета документов. А 6 мая Национальный банк оставил без рассмотрения пакет документов компании TBC Bank Group PLC о согласовании существенного участия в ООО «ФК «Элаенс», — ответили в НБУ на запрос «Минфина».

Еще до полномасштабного вторжения, в ноябре 2021 года, СМИ писали об интересе грузинской группы к покупке одного из украинских банков. Даже назывался возможный претендент на сделку — Пиреус Банк (украинская «дочка» греческого Piraeus Bank). Однако сделка не была заключена.

Сейчас же «Минфину» уточнили в Нацбанке, что не получали от TBC Bank Group PLC обращений на приобретение существенного влияния в каком-либо из наших банков.