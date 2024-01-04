Олег Черненький: На 2024 год банкиры закладывают курс доллара до 40 грн

В 2023 году банки установили новый рекорд прибыльности: за январь-ноябрь они заработали 130,55 млрд гривен, или в 6,7 раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. Впрочем, половину этой суммы придется отдать государству в виде налогов.

Как на такое нововведение отреагировали банки, скажется ли это на стоимости банковских продуктов и услуг, чего ожидают финучреждения от этого года, и как собираются строить свои отношения с клиентами в дальнейшем — об этом и многом другом «Минфин» говорил с заместителем главы правления, членом правления «RwS bank» Олегом Черненьким.

Как банки чувствуют себя на втором году войны

2023 год для украинской банковской системы был довольно удачным. Что позволило банкам сгенерировать такую рекордную прибыль?

Банки активно привлекали вклады от физических и юридических лиц. Эти средства в условиях ограниченного кредитования реального сектора экономики финучреждения вкладывали в депозитные сертификаты и ОВГЗ. Государственные ценные бумаги и являлись тем доходным источником для всей банковской системы, драйвером ее прибыльности.

Можно ли сказать, что все банки чувствуют себя одинаково хорошо, или такой результат — как «средняя температура по палате»?

Доступ к государственным ценным бумагам открыт для всех банков. У каждого была возможность пользоваться, и активно пользовались этими финансовыми инструментами, в соответствии со своей способностью. Но понятно, что у таких мастодонтов, как, например, государственные банки, более широкий круг клиентов, больше отделений, поэтому они могут привлекать больше ресурсной базы для того, чтобы потом вкладывать ее в ОВГЗ и сертификаты.

НБУ, опираясь на оптимистические результаты оценки устойчивости банков в 2023 году, восстановил ранее приостановленные и ввел новые регуляторные требования к банкам. Не слишком ли рано регулятор принял такое решение?

Думаю, что кто себя плохо чувствовал, эти банки выведены с рынка. В ближайшем будущем мы не ожидаем крупных дефолтов. Потери, понесенные банковской системой в связи с войной, уже посчитаны, риски восприняты, поэтому нужно постепенно восстанавливать нормальный режим работы банковской системы. Шаги НБУ в этом направлении вполне логичные. Война, к сожалению, продолжается, и нам нужно наращивать свою прочность и устойчивость, а для банка — это капитал, требования к капиталу.

Возвращение довоенных правил и новые налоги: как это повлияет на банковскую систему

Недавно парламент принял законопроект, который кардинально меняет налогообложение банков. Им придется уплатить 50% налога на прибыль за 2023 год, и 25% — за этот. Как эти правила скажутся на банковской системе?

С помощью НБУ и государства, в целом, банковская система смогла зарабатывать. Часть из этой прибыли теперь нужно вернуть в бюджет. Принимая во внимание сегодняшние условия, у банковского сообщества есть понимание, почему так сделано, и что это просто требование времени.

Думаю, налог, который в 2023 году составлял 50% из дохода, не является чем-то непосильным. Банки спокойно его уплатят, и это не будет иметь какого-либо видимого негативного влияния на банковскую систему. Возможно, несколько замедлятся некоторые инновационные процессы, внедрение новых продуктов и технологий. То есть эти средства, которые пойдут на уплату налогов, банки могли бы направить в другое русло — на развитие, а так придется определенные планы отложить на позже.

А как насчет 25% налога из прибыли в этом году, ведь кто знает, каким он окажется для банковской системы?

Когда страна находится в состоянии войны, прогнозировать даже на несколько месяцев вперед — очень сложно. Но если отталкиваться от тех показателей, которые есть на данном этапе, то есть все основания полагать, что банковская система будет прибыльной.

Существенным источником дохода останутся государственные ценные бумаги. Потому что мы видим логику регулятора. Даже с понижением учетной ставки, Национальный банк не существенно снизил ставки овернайт, всего на 1%, дав нам возможность зарабатывать 16−19%. Кроме того, финучреждения будут работать над возобновлением кредитования и расширением программ финансирования бизнеса и населения.

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Что будет с кредитами, депозитами и курсом

При рассмотрении законопроекта на разных уровнях звучали заявления некоторых банкиров о возможном повышении кредитных ставок и цен на банковские услуги из-за повышения налогообложения. Банки уже начали такое повышение?

Пока я не вижу такой тенденции. Ведь на рынке есть конкуренция, причем не только между банками, но и с другими финансовыми компаниями. Именно конкуренция определяет стоимость продуктов и услуг, и нет оснований для существенного их удорожания. Скорее всего, они останутся на таком же уровне и в этом году.

Возможно, если на рынке будет большой спрос на какую-нибудь услугу, она вырастет в цене. Но на это повлияет, прежде всего, интерес со стороны населения или бизнеса, но отнюдь не уровень налога.

Ликвидность банковской системы зашкаливает. Украинцы, ограниченные в финансовых инструментах, активно несут деньги в банк на депозиты, прибыльность которых достаточно привлекательная. Готовятся ли банки к сценарию, когда у населения появится другой способ выгодно и без особых рисков вложить деньги, и они начнут выводить свои сбережения?

Сомневаюсь, что в ближайший год появится такой инструмент, чтобы население или бизнес начали массово выводить деньги из банка.

НБУ начал сезон снижения ключевой ставки, как это скажется на стоимости кредитов и депозитов?

До июля 2023 года учетная ставка была 25%, примерно на том же уровне — от 23% и выше — держались в банках кредитные ставки по рыночным условиям без государственной поддержки. Депозитные ставки, в свою очередь, достигали доходности 22%, а иногда и выше. За полгода НБУ снизил ключевую ставку на 10 п.п. — сейчас она составляет 15%.

Ставки по депозитам в банках зеркально отражают движения учетной ставки, поэтому с каждым ее снижением доходность вкладов, как минимум, на 0,5−1% проседала. Что касается стоимости кредитов, то здесь особо не о чем говорить. Реальный сектор экономики не кредитовался на нужном уровне. Работала, по факту, единственная государственная программа «5−7−9». Свое рыночное кредитование банки в 2023 году не возобновили.

В этом году ожидаю, что учетная ставка не будет так активно снижаться — максимум на 2−3 пункта — до 12%. Все же это предоставит банкам возможность больше восстанавливать существующие программы финансирования и снижать стоимость кредитов, хотя вряд ли существенно.

Скорее всего, для бизнеса кредитные ставки будут достигать 18−20%; для физических лиц, если брать самый популярный продукт — кредитные карты, — то так и останутся от 36% и выше.

По депозитам ставки будут максимально приближены к учетной: для физических лиц — 12−13%, для юридических — 10−12%.

Стоит ли ожидать изменений на рынке банковских услуг в 2024 году, и, если да, то каких?

Не думаю, что 2024 год будет прорывным в плане расширения кредитования или внедрения новых банковских услуг. Он будет непростым, поскольку нет главного — понимания окончания войны. Мы видим, что мобилизация усиливается, платежеспособный спрос сокращается, нехватка качественного заемщика усугубляется.

Это будет больше год восстановления, а не прорыва. Больше внимания, конечно, будет уделено активизации кредитования. Но, с другой стороны, требования к потенциальным заемщикам стали более строгими. Возможно, банки на взаимовыгодных условиях будут развивать отдельные программы, скажем, с застройщиками, или представителями сферы обслуживания, с крупными корпоративными клиентами.

Остаются популярными кредитные карты, будет развиваться рассрочка, кредитование под залог.

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Какой курс доллара банкиры закладывают в свои прогнозы на этот год?

На данный момент это до 40 гривен за доллар. В конце 2023 года мы увидели небольшой рост, но это в пределах ожидаемого. Не думаю, что в этом году, при сохранении текущих условий, доллар вырастет до более 40 грн.

Какие изменения в монетарной политике НБУ могут произойти в этом году?

Возможно, Национальный банк будет продолжать смягчать валютные ограничения. В частности, увеличит месячные лимиты на продажу безналичной иностранной валюты гражданам с 50 тыс. грн до, скажем, 100 тыс. грн. Также, возможно, пересмотрит потолок покупки населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев с существующих 200 тыс. грн до 400 тыс. грн.

А в остальном, считаю, что все будет оставаться, как есть. К примеру, вывод валюты за границу, логично, оставить под ограничениями. Нет оснований и для перехода к совершенно свободному курсообразованию.

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Как «RwS bank» справился с вызовами и что готовит для своих клиентов

Если подводить итоги 2023 года, каким он был для «RwS bank»?

Год был удачным. Банк прибыльный, является активным участником финансового рынка, остается интересным для клиента. Несмотря на все существующие на сегодняшний день сложности, мы находим моменты, которые позволяют нам не просто работать, но и строить стратегии развития.

Назовите 3 главных события, которые произошли в жизни вашего банка в прошлом году?

«RwS bank» стал членом платежной системы Mastercard. Теперь у нас есть дополнительные возможности для расширения продуктовой линейки карточного бизнеса. Это важно для нашего развития, мы сможем быстрее реагировать на рыночные изменения, увеличивать направления расчетов, ускорять обработку операций и т. д.

Также «RwS bank» стал участником Украинской универсальной биржи с целью предоставления банковских гарантий компаниям, которые участвуют в торгах. Именно банковская гарантия — это одна из ведущих услуг, которую оказывает наш банк. В этом сегменте на рынке банковских услуг «RwS» — одним из самых известных и востребованных.

Важно также, что, несмотря на ситуацию в стране, все это время мы развивались, в течение 2023 года мы открыли несколько отделений — в Днепре и Ивано-Франковске. Кроме того, мы пытались давать возможность зарабатывать нашим клиентам вместе с нами. Об этом свидетельствует тот факт, что «RwS bank» входил в десятку самых лучших банков по годовой депозитной ставке.

На каких продуктах «RwS bank» будет акцентировать внимание? Какие новые сервисы предложите своим клиентам?

Поскольку «RwS bank» — корпоративный банк, то, прежде всего, будем сосредотачиваться на развитии и совершенствовании продуктов, в частности, кредитных, для крупного и малого бизнеса. Также будем развивать партнерские программы: есть несколько наработок с застройщиками, автосалонами.

Также будем возобновлять кредитование потребностей населения — кредитные карты, кредиты под залог. Конечно, это все будет на рыночных условиях, в то же время, будем пытаться создать конкуренцию государственным программам.

Большое внимание будем уделять усовершенствованию приложения «RwS bank». Сейчас оно работает, но есть ограничения функционала. Мы дорабатываем его, и рассчитываем, что в ближайшее время оно будет полноценным, и сможет полностью удовлетворить потребности клиента — от пополнения телефона до покупки ценных бумаг.

Что делает ваш банк особенным на рынке, чем вы выделяетесь среди конкурентов?

Кроме уже сказанного, стоит отметить такой наш уникальный и единственный на всем рынке депозитный продукт, который позволяет вкладчику заранее получать весь доход. Как он работает: клиент размещает вклад на полгода, сразу в день оформления получает проценты, а тело депозита — по истечении срока. Это очень удобно, и продукт пользуется большой популярностью среди потребителей финуслуг.

Другим нашим козырем являются банковские металлы. Мы напрямую поставляем слитки золота и серебра со швейцарского завода. Они доступны в наших отделениях, причем не только в столице, но и в регионах — во Львове и Виннице. В последние месяцы золото растет в цене, и мы наблюдаем повышенный спрос на него. Это вполне ожидаемо, ведь золото всегда, особенно в неспокойные времена, считалось тихой гаванью для сбережения средств.

Но самой главной особенностью «RwS bank» является то, что в любых ситуациях, будь-то какой-то продукт, программа или задача, мы не отказываем клиенту в помощи, всегда стараемся найти для него решение. Принцип индивидуального подхода — вот что делает «RwS bank» банк ценным для клиента.

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