Отказ от фиксированного курса и электронные платежи 24/7: чем гордится НБУ

Сохранение доверия украинцев к нацвалюте, очищение банковского сектора от «российского следа» в НБУ считают главными своими достижениями в этом году. Чем еще гордится регулятор, Лига.Бизнес рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Первый вызов — обеспечение макрофинансовой стабильности в условиях систематических массированных ракетных обстрелов. Я могу с гордостью и благодарностью всем причастным сказать, что нам удалось это сделать.

Инфляция в 2023 году стремительно снизилась (с 26,6% в начале года до 5,1% в ноябре), экономика постепенно восстанавливается, валютный рынок устойчив, международные резервы — существенны. Мы смогли ощутимо снизить учетную ставку: с 25 до 15%, что поддержит восстановление экономики, не создавая угроз для макрофинансовой стабильности.

Еще одним очень важным достижением для нас является сохранение доверия украинцев — к нашим действиям и нашей национальной валюте. Одним из подтверждений тому является то, что остатки средств граждан на гривневых депозитах продолжали расти даже после снижения учетной ставки и изменения курсового режима. В целом в январе-ноябре объем срочных вкладов населения в гривне вырос на 32,2%, а их доля в общем портфеле — до 34,7%.

Нам удалось обеспечить немонетарное финансирование государственных расходов. Совместными усилиями с Министерством финансов мы смогли активизировать внутренний долговой рынок и доказать международным партнерам свою способность, которая не в последнюю очередь определяла готовность финансовой помощи. Общий объем финансирования, направленного международными партнерами Украине в нынешнем году, по состоянию на 22 декабря составляет почти $41,5 млрд.

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Второй вызов, связанный с первым, — отказ от фиксации курса. Мы смогли успешно перейти к управляемой гибкости обменного курса, что значительно уменьшает риски курсовой устойчивости в долгосрочной перспективе. Об этом ярче всего свидетельствует опыт гибкого курса до полномасштабной войны: курс колебался ежедневно, но в то же время до начала полномасштабной войны был близок к уровню на момент внедрения плавающего курса.

После перехода к управляемой гибкости курса состояние валютного рынка начало улучшаться. Его глубина ощутимо выросла. Среднедневный объем сделок без участия НБУ в ноябре вырос до около $90 млн по сравнению с $34 млн в сентябре, то есть к моменту перехода. Доля межбанка без НБУ ко всему межбанковскому рынку выросла до 44% в ноябре с 21% в сентябре. Наши усилия по минимизации спреда между наличным и официальным курсом имели свой результат: он уменьшился до 1%, что минимизирует риски того же подзабытого «карточного туризма». По итогу мы удачно отказались от аппарата искусственного дыхания конкретно тогда, когда для этого сложились нужные предпосылки. Рынок начал дышать более свободно, а макрофинансовая позиция Украины стала более устойчивой.

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Третий вызов — сохранение бесперебойной работы банковской системы даже в случае блекаутов. Нам удалось создать общую сеть банковских отделений PowerBanking. Она способна обеспечивать бесперебойную работу банковской системы даже в критических ситуациях, и речь идет не только о блекаутах. Яркий пример — недавний сбой с работой Киевстара. То, что более 70% сети пос-терминалов работали — это заслуга проекта PowerBanking. Мы наработали механизмы, чтобы каналы связи были зарезервированы, а безналичное обращение — непрерывным.

Другим важным достижением в этом контексте является переход на новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЕП), который состоялся с 1 апреля 2023 года. Система начала работать на базе международного стандарта ISO 20022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Новое поколение СЭП построено с использованием современных программных и технических средств, что позволяет осуществлять электронные платежи еще быстрее, удобнее и безопаснее. Учитывая будущую интеграцию украинского финансового рынка с европейским, это, в частности, создало основу для присоединения нашей страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

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Четвертый вызов — заключение программы расширенного финансирования из МВФ. Нам удалось очень быстро и максимально четко завершить мониторинговую программу МВФ с привлечением Совета Фонда. Мы выполнили 100% обязательств, продемонстрировали свою способность и готовность выполнять взятые на себя обязательства, поэтому уже в марте этого года мы получили беспрецедентную программу расширенного финансирования МВФ для Украины. Наша страна стала первой страной, в условиях значительной неопределенности заключившей программу с МВФ, предусматривающую доступ к финансированию. Также мы успешно прошли два пересмотра программы.

Уникальность программы состоит в том, что к ней прикреплен масштабный пакет международной помощи. В настоящее время он составляет $122 млрд на четыре года действия программы.

Пятый вызов — усиление роли НБУ в выявлении подозрительных сделок и схем, в которых, в том числе, задействованы финансовые учреждения. С этой целью мы ужесточили финансовый мониторинг банков, провели перелицензирование предоставителей финансовых платежных услуг, ужесточили требования к порядку проведения платежных операций через терминалы. Мы создали интегрированный надзор, объединивший экспертизу многих подразделений: это и представители надзора, и платежной инфраструктуры, и финансового мониторинга, юридического департамента, безопасности и т. д. Результат от принятых мер уже видим. Он действительно колоссальный. Налоговые поступления от игорного бизнеса за 11 месяцев 2023 года выросли до 9,6 млрд грн. Это в 13 раз больше, чем за весь прошлый год (данные профильного комитета ВР).

Шестой вызов — развитие эффективного финансового сектора, который не только интегрируется в единую европейскую систему, но и обеспечит надежную поддержку экономике на этапе восстановления.

Важной основой этого процесса стали разработанные в этом году два важных документа — Стратегия Национального банка Украины и Стратегия развития финансового сектора Украины. Мы завершили второй этап оценки устойчивости банков и продолжали системную работу по оздоровлению и обеспечению прозрачности рынка небанковских финансовых услуг. Также начали работу над Стратегией возобновления кредитования, которая, по нашей инициативе, легла в основу обновленного меморандума с МВФ.

Мы проделали значительную и кропотливую работу по внедрению ответственного кредитования, которая длилась почти круглый год. Ее результат — впервые есть закон, соблюдение которого обеспечит совершенно новое качество кредитования в небанковском секторе. И его ценность не только в ограничении уровня ставок в сегменте микрокредитования, которые через 8 месяцев составят не больше 1% в день. Речь идет о внедрении целого комплекса изменений на всех этапах процесса микрокредитования. Это и наполнение характеристиками конкретной финансовой услуги, ее правдивое рекламирование, оценка кредитоспособности клиента, формирование такой бизнес модели компании, которая, собственно, не искажает суть услуги. Эти изменения необходимы, чтобы разорвать замкнутый круг сотни тысяч заемщиков таких финансовых компаний, чтобы быстрое кредитование стало цивилизованным вариантом финансовой поддержки, а не частью «финансового рабства».

Седьмой вызов — окончательная очистка банковского сектора от «российского следа». Это было очень непростое решение с юридической точки зрения, но я могу с гордостью сказать, что переход АО «СЭНС БАНК» в собственность государства прошел «бесшовно» — если бы не количество новостей, клиенты вряд ли бы заметили изменение. Это также одно из наших достижений.

Далее будем двигаться по наработанному пути, ища возможности для развития. Задания, которые я вижу перед Национальным банком, следующие: