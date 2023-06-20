Автокредитование: как изменились ставки, сроки и условия выдачи займов

В Украине растут продажи иномарок и разворачиваются автокредитные программы банков. В этом сегменте доминирует лишь 4-ка банков и несколько финкомпаний, а автолюбителям приходится больше платить по займам и делать возросшие первоначальные взносы. Но со временем финансисты ожидают заметного расширения рынка и улучшения кредитных условий. «Минфин» разбирался, как в Украине изменилось кредитование машин.

Почему кредитные продажи авто снова растут

Рост интереса к автокредитованию в украинских банках начали отмечать еще в начале 2023 года, а пик пришелся на май-июнь.

«Спрос на автокредиты в начале 2023 года вырос на 7%, по сравнению с концом 2022 года (4 квартал), но не достиг довоенного уровня (15% снижение). В целом, доля кредитных в продажах легковых автомобилей сократилась почти в 2,5 раза. Приобретение новых автомобилей составляет до 60% довоенных показателей. Хотя население постепенно адаптируется к жизни в условиях войны и собственный транспорт значительно прибавляет мобильность», — прокомментировал «Минфину» ситуацию член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Кредитный рынок повторяет тенденцию автомобильного, где сейчас стремительно растут продажи: в 2 раза — до 5,1 тыс. новых легковушек — по итогам этого мая (по сравнению с маем 2022 г.). Об этом сообщила ассоциация «Укравтопром», хотя ее специалисты и оговорились, что в довоенный май 2021 года было продано на 39% больше таких машин.

«Укравтопром» назвал 5 самых продаваемых в мае 2023 года иномарок:

Toyota — 861 шт.; Renault — 501 шт.; Volkswagen — 446 шт.; Hyundai — 347 шт.; BMW — 344 шт.

Всего за январь-май этого года в Украине реализовано 21,5 тыс. новых легковых автомобилей — это на 44% больше аналогичного показателя 2022 года.

Но надо сказать, что сразу после 24 февраля 2022 года наша банковская система свернула все кредитные программы, и автомобильные в том числе. Поэтапно восстанавливать их начали лишь через пару-тройку месяцев.

«После вторжения банковский сектор фактически приостановил кредитование, взяв паузу относительно неопределенности дальнейшей ситуации в государстве. Но уже где-то в середине мая 2022 года после освобождения значительной территории Украины (Киевщины, Сумщины и Черниговщины) началось постепенное возобновление автокредитования среди банковских учреждений. Хотя условия кредитования уже были менее привлекательными, с увеличенными процентными ставками», — рассказал «Минфину» заместитель начальника управления по работе с партнерами Глобус Банка Сергей Кипоренко.

Например, в Ощадбанке нам рассказали, что в мае 2022 года выдали лишь 17 автокредитов, а в мае 2023 года, для сравнения, — уже около 400.

«На фоне активного возобновления рынка продаж легковых авто растет и количество клиентов, которые выбирают опцию кредитования, что отражается и на доле кредитных продаж, которая выросла в 2023 году с 9% до 11,9%, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года», — уточнила нам директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

Финансисты выделили 5 причин активизации автокредитования:

Отладка логистики поставок иномарок импортерами и увеличение объемов завоза.

Восстановление банками кредитных программ, в том числе с проведением акций и упрощением кредитных условий.

Отложенный с 2022 года спрос на автомобили со стороны населения, а также увеличение текущего спроса.

Позитивная ситуация на фронте и относительная безопасность жизни в крупнейших городах Украины.

Стабилизация валютного рынка и укрепление гривны, замедление темпов роста инфляции.

«Некоторые импортеры дают акционные цены, курс валюты снизился, соответственно, цена транспортного средства снизилась, банки дают льготные условия на 2 года с 0,00% ставкой. Идет постепенное возобновление бизнеса, и, соответственно, финансовой состоятельности и стабильности заемщиков», — добавил директор департамента розничного и ипотечного кредитования АО «Кредобанк» Павел Маик.

Крупнейшие кредиторы и популярные бренды

До войны более-менее активно автокредитованием в Украине занималось до 10-ти банков. Сейчас в два раза меньше. Крупнейшим кредитором автолюбителей сейчас называют Ощадбанк, на который приходится до 60% рынка. В госбанке «Минфину» сообщили, что за январь-май 2023 года выдали 1500 автокредитов на общую сумму 1,2 млрд грн. Если прикидывать грубо, получится в среднем по 800 тыс. грн на один кредит.

По разным оценкам, 90−95% текущего автокредитного рынка приходится на четверку банков:

Оставшиеся банковские кредиторы в совокупности выдали лишь 5% от общего объема автокредитов. Но есть еще и небанковские финучреждения.

«К автокредитованию новых авто присоединились такие финансовые компании, как ООО „УЛФ-Финанс“ и Porsche Finance Group, кроме этого ООО „УЛФ-Финанс“ приобщалась к кредитованию подержанных авто. Доля данных компаний на рынке кредитования новых и подержанных авто достаточно весомая и высокая», — рассказал Сергей Кипоренко.

Хотя, в целом, эксперты говорят, что вторичный рынок — машин с пробегом — пока кредитуется не очень активно.

«Полноценно рынок кредитования подержанных автомобилей не возобновился. В настоящее время большинство банков предлагают кеш-кредиты на автомобили с пробегом», — утверждает Валерия Малахова.

Сергей Кипоренко привел пример по количеству оформленных автокредитов:

IV квартал 2022 года — 1140 кредитов на новые авто и 211 — на подержанные;

I квартал 2023 года — 1432 кредитов на новые авто и 281 — на подержанные.

Чаще всего займы выдавали на покупку таких иномарок:

Volkswagen;

Toyota;

BMW;

Renault;

Skoda.

«Где-то 20,3% выданных автокредитов приходится на электромобили в ценовом диапазоне $32−45 тыс. Более 20% приобретенных машин в кредит — это премиум-авто по цене около $100 тыс. И около 16% автокредитов выдано на приобретение автомобилей Renault по цене в среднем $16 тыс.», — рассказал Кипоренко.

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Как ужесточили условия автокредитования

Одной из серьезных проблем автокредитования во время войны стало страхование машин, точнее — страхование военного риска. Многие украинские страховщики поначалу отказывались, и многие и сейчас отказываются брать его на себя.

Покупателю авто прямо говорят: если он попадет в стандартное ДТП, то страховая компания, конечно же, оплатит ему и пострадавшим возникший ущерб. Но вот если авария возникнет из-за падения снаряда, что, к сожалению, нередко происходит в Украине во время бомбежек и обстрелов, или этот снаряд упадет на припаркованную машину, то человеку не заплатят. У многих СК военный риск — это стандартное исключение.

Разумеется, такой подход не нравится ни водителям, ни их кредиторам. Ведь финансисты понимают, что заемщик сразу перестанет платить по автокредиту, если припаркованную машину разбомбят и никто не заплатит за этот ущерб.

Потому банкиры начали закладывать этот риск в свои базовые кредитные условия.

«Страховые компании действительно не покрывают военных рисков. Это касается не только кредитов на приобретение или под залог, но и любых других займов. При этом очевидно, что сейчас такие риски не нулевые и должны как-то учитываться при кредитовании. Отчасти этот вопрос решается за счет увеличенных авансов: если до войны стандартом для рынка были первые взносы в пределах 20−30% от стоимости авто, то сейчас минимальные авансы составляют 30−40%. Кроме того, риски закладываются в процентную ставку. В зависимости от размера аванса и срока кредитования, стоимость этого риска составляет 3−5% годовых», — объяснил «Минфину» директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка Юрий Мельничук.

Впрочем, из этого правила понемногу стали появляться исключения. Эксперты рассказали, что, по мере раскрутки автокредитования, банкиры смогли договориться с некоторыми страховщиками хотя бы о частичном страховании военного риска.

«Отдельные компании начали страховать военный риск, но не полностью. Обычно они покрывают от 10% до 15% стоимости машины (даже при тотальном уничтожении выплачивается не более 10−15% цены), и максимальная сумма возмещения не превышает 300 тыс. грн. Военный риск оплачивается отдельно, обычно это дополнительные 1,5% к базовому тарифу по каско. Дополнительные расходы служат сдерживающим фактором в восстановлении автокредитования — если бы их было меньше, кредиты на машины были бы доступными большему числу людей», — уточнил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Все это удорожает автокредиты для украинцев.

Это притом, что базовые требования во время войны и без того ужесточили:

Размер минимального первоначального взноса поднят с 10% до 20−40% стоимости.

Срок кредитования уменьшен в среднем с 7 до 5 лет (за исключением отдельных акций).

Разовая комиссия выросла с 1−2% до 1,5−3,5% суммы кредита.

Процентная ставка повышена с 12−14% до 19−38% годовых (хотя по некоторым иномаркам есть акционные предложения под 0,01%).

Средняя цена каско (без военного риска) поднялась с 3,5−6% до 4,5−9% страховой суммы, в зависимости от размера франшизы, набора рисков и опыта водителя.

«Одно из ключевых изменений — это увеличение процентных ставок, из-за значительного роста стоимости депозитов и их веса в структуре пассивов банков», — отметил Дмитрий Мусиенко.

Если до войны единственным залогом в автокредитовании была сама машина, которая обязательно страховалась, то сейчас все чаще стали запрашивать еще и финансовую гарантию третьего лица. Когда не заплатит заемщик, выплату потребуют с поручителя.

«При кредитовании авто, как правило, в залог уходит покупаемое за кредитные средства авто, дополнительного обеспечения не требуется. Единственное, что может служить дополнительным обеспечением — это поручительство платежеспособного лица», — признал Сергей Кипоренко.

Но, если верить финансистам, поручительство — не обязательное условие. Чаще всего оно появляется, если у банка возникают сомнение в платежеспособности заемщика. Если он не может подтвердить адекватный сумме кредита доход, удостоверенный официальными документами, например, зарплатной справкой от работодателя.

Финансисты всегда тщательно изучали кредитную историю своих заемщиков. Однако, если до войны иногда шли заемщикам на уступки и старались не очень жестко подходить к оценке их платежеспособности, то теперь каждый риск рассчитывается по всей строгости. Слишком сильно у многих финучреждений выросли невозвраты по этому виду кредитов.

«Среди основных причин отказа в кредитовании может быть отсутствие достаточного дохода, а также плохая кредитная история, особенно в военное время», — подтвердил «Минфину» директор департамента продаж через альтернативные каналы и партнеров Креди Агриколь Банка Роман Бунич.

Как изменятся кредитные условия

Говоря о будущих изменениях условий автокредитования, все банки отмечают важность позиции Нацбанка в части изменения учетной ставки. 15 июня НБУ сохранил ее на действующем уровне 25% годовых, хотя допустил пересмотр раньше IV квартала 2023 года.

Если «учетка» будет снижаться, а вслед за ней и депозитные ставки, то финучреждения могут опускать и стоимость автокредитов. Также важными предпосылками снижения стоимости кредитов являются сохранение относительно стабильной экономической ситуации, бесперебойная военно-финансовая международная поддержка, а также положительные новости с фронта и от военно-политического руководства страны.

«В случае положительных изменений мы можем ожидать снижения авансового взноса, процентных ставок по кредитованию и более лояльных требований к клиентам. Пока это невозможно предусмотреть, поскольку ситуация меняется ежедневно, и мы работаем в условиях рынка, который есть сегодня», — признал Роман Бунич.

Неофициально финансисты признают, что рассчитывают на уменьшение первоначального взноса с 20−40% до 15−25% стоимости авто. Хотя официально конкретных обещаний в цифрах не дают.

Валерия Малахова из Ощадбанка также отметила важность снижения первоначального взноса, процентных ставок и увеличения кредитного срока. А в другом госбанке даже анонсировали улучшение кредитных условий.

«Приватбанк в ближайшее время планирует определенное снижение требований к авансовому взносу, а также определенное смягчение требований к заемщикам», — сообщил Дмитрий Мусиенко.

Финансисты рассчитывают на дальнейшее расширение автокредитования.

«Рынок автокредитования, как и экономика страны в целом, зависит от ситуации на фронте. В случае положительного сценария мы ожидаем, что спрос на автокредиты также может увеличиться на 20−30%», — оценил перспективу Роман Бунич.

Хотя его коллега из Приватбанка считает, что количество новых зарегистрированных авто по итогам 2023 года вряд ли превысит 70 тыс. штук. Может, потому планирует активнее развивать кредитование не только новых машин из салонов, но и б/у авто.

«Сейчас большинство банковских программ рассчитаны на новые авто, но мы видим большой потенциал в кредитовании авто с пробегом. Максимальный возраст таких машин — 12 лет на момент погашения кредита. Срок кредитования как новых, так и подержанных авто в Приватбанке — до 5 лет», — сказал Дмитрий Мусиенко.

Одновременно финансисты обещают работать над расширением географии автокредитования, распространяя его на большее число украинских городов.