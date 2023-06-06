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6 июня 2023, 11:51 Читати українською

В Украине растет автокредитование: количество приобретенных новых авто в кредит составило 9%

В 2023 году динамика выданных автокредитов по сравнению с началом широкомасштабного военного вторжения существенно улучшилась: так, в январе 2023 года количество приобретенных новых авто в кредит составило 9% от общего количества сделок, в феврале этот показатель вырос до 10%, а в марте и апреле текущего года — до 12%. Об этом сообщил руководитель направления автокредитования Глобус банка Сергей Кипоренко.

В 2023 году динамика выданных автокредитов по сравнению с началом широкомасштабного военного вторжения существенно улучшилась: так, в январе 2023 года количество приобретенных новых авто в кредит составило 9% от общего количества сделок, в феврале этот показатель вырос до 10%, а в марте и апреле текущего года — до 12%.

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Сколько выдано кредитов

По словам эксперта, в феврале 2022 года количество выданных автокредитов через банковские учреждения составило 1374 шт, а это 23% от общего количества проданных новых авто. А уже в марте и апреле прошлого года доля автокредитов упала по 2% и 3%.

«По итогам 2022 года показатель кредитных продаж новых автомобилей составил в среднем 7,5% от общего количества проданных новых автомобилей в Украине», — подчеркнул специалист.

Что повлияло на рост автокредитования

Среди главных факторов, повлиявших на рост автокредитования с начала 2023 года, Кипоренко назвал:

  • позитивную ситуацию на фронте и относительную безопасность жизни в крупнейших городах Украины;
  • увеличение количества финансовых учреждений, готовых кредитовать приобретение авто;
  • расширение кредитных и реализация акционных программ отдельных автобрендов;
  • стабилизация валютного рынка: укрепление гривны, существенное понижение инфляции, которая с января по апрель составила всего 4%.

Какие авто берут в кредит

Что касается текущего уровня спроса, то, по данным эксперта, 20,3% выданных автокредитов приходится преимущественно на электромобили в ценовом диапазоне $32−45 тыс., более 20% приобретенных авто в кредит — это премиум-авто по цене около $ 100 тыс. И около 16% автокредитов выдано на покупку автомобилей Renault по цене в среднем $16 тыс.

«Интересно то, что фактически в апреле 2023 года общее количество проданных новых авто за полную стоимость и с помощью кредитов сравнялось с показателями января-февраля 2022 года. Поэтому можно сделать вывод, что, несмотря на войну, в Украине достаточно мощная доля платежеспособных граждан, готовых покупать авто и почти равномерно во всех ценовых сегментах», — подчеркнул он.

Читайте: Рынок электромобилей: В Украине уже зарегистрировано 57 тысяч «зеленых» авто

По итогам января-апреля 2023 года в 10 регионов с крупнейшими продажами автомобилей в кредит вошли: Киев — 48,6% от общего количества выданных автокредитов, Винница — более 10%, Полтава — почти 7%, Львов — 6,3%, Днепр — 3,4%, Хмельницкий — 2,7%, Ровно — 2,5%, Луцк — 2,2%, Тернополь — 2%, Одесса — 1,9%.

«По всем признакам данная динамика будет прослеживаться и в ближайшие несколько месяцев. Преимущество Киева бесспорно. Ведь для потенциальных покупателей автомобилей в кредит самое главное: 1) безопасность региона, 2) „линейка“ выбора, как по цене, марке автомобиля, так и по условиям приобретения (в том числе кредитования), 3) сеть фирменных СТО и т. д.», — отметил Кипоренко.

Прогнозы

Что касается перспектив развития автокредитования в ближайшие 3 месяца, то эксперт прогнозирует, что количество авто, реализуемых в кредит, может возрасти до 15−17% от общего количества продаж новых авто.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
6 июня 2023, 13:04
#
Я не настолько беден чтобы брать кредиты, и не настолько богат, чтобы за них платить.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
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