Украинцы приобрели рекордное количество подержанных иномарок в мае: Топ-10 моделей

В мае украинский автопарк пополнили почти 15,4 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 0,3% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Укравтопром.

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Какие авто регистрировали

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка по-прежнему принадлежала бензиновым авто — 45%. Также украинцы регистрировали дизельные автомобили — 36%, электромобили — 12%, автомобили с ГБО — 5% и гибриды — 2%.

Топ-10 авто

Лидером майских регистраций среди ввезенных подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf.

В десятку самых популярных моделей луны также вошли:

Volkswagen Golf (1333)

Renault Megane (1230)

Skod Octavia (840)

Volkswagen Passat (694)

Форд Фокус (403)

Nissan Leaf (388)

Nissan Qashqai (360)

Volkswagen Touran (326)

Audi A4 (297)

Skoda Fabia (294).

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Средний возраст авто

Средний возраст подержанных легковушек, перешедших в мае на украинские номера, как и в апреле, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем была Honda Prelude 1992 года выпуска.