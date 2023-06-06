Украинцы приобрели рекордное количество подержанных иномарок в мае: Топ-10 моделей

В мае украинский автопарк пополнили почти 15,4 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 0,3% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Укравтопром.
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Какие авто регистрировали
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка по-прежнему принадлежала бензиновым авто — 45%. Также украинцы регистрировали дизельные автомобили — 36%, электромобили — 12%, автомобили с ГБО — 5% и гибриды — 2%.
Топ-10 авто
Лидером майских регистраций среди ввезенных подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf.
В десятку самых популярных моделей луны также вошли:
- Volkswagen Golf (1333)
- Renault Megane (1230)
- Skod Octavia (840)
- Volkswagen Passat (694)
- Форд Фокус (403)
- Nissan Leaf (388)
- Nissan Qashqai (360)
- Volkswagen Touran (326)
- Audi A4 (297)
- Skoda Fabia (294).
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Средний возраст авто
Средний возраст подержанных легковушек, перешедших в мае на украинские номера, как и в апреле, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем была Honda Prelude 1992 года выпуска.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 69,9 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.
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