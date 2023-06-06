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6 июня 2023, 12:44 Читати українською

Украинцы приобрели рекордное количество подержанных иномарок в мае: Топ-10 моделей

В мае украинский автопарк пополнили почти 15,4 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Это на 0,3% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Укравтопром.

В мае украинский автопарк пополнили почти 15,4 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек.
Фото: ukrinform.ua

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Какие авто регистрировали

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка по-прежнему принадлежала бензиновым авто — 45%. Также украинцы регистрировали дизельные автомобили — 36%, электромобили — 12%, автомобили с ГБО — 5% и гибриды — 2%.

Топ-10 авто

Лидером майских регистраций среди ввезенных подержанных автомобилей стал Volkswagen Golf.

В десятку самых популярных моделей луны также вошли:

  • Volkswagen Golf (1333)
  • Renault Megane (1230)
  • Skod Octavia (840)
  • Volkswagen Passat (694)
  • Форд Фокус (403)
  • Nissan Leaf (388)
  • Nissan Qashqai (360)
  • Volkswagen Touran (326)
  • Audi A4 (297)
  • Skoda Fabia (294).

Читайте: Рынок электромобилей: В Украине уже зарегистрировано 57 тысяч «зеленых» авто

Средний возраст авто

Средний возраст подержанных легковушек, перешедших в мае на украинские номера, как и в апреле, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем была Honda Prelude 1992 года выпуска.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 69,9 тыс. подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы, что в 3,2 раза больше реализации новых автомобилей за тот же период.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
6 июня 2023, 13:00
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Життя продовжується.
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