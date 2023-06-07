В мае украинский автопарк пополнили 2451 автотранспортного средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине спрос на электромобили в мае вырос на 15%. Названы самые популярные авто
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Относительно апрельского результата в прошлом месяце количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 15%.
Из 2451 электрокаров: новых — 559 ед., подержанных — 1892 ед.
Из этого количества: легковых — 2397 ед. (новых — 558 шт., подержанных — 1839 шт.); коммерческих — 54 ед. (новых — 1 шт., подержанных — 53 шт.).
Отмечается, что общий рост в электрическом сегменте авторынка произошел как благодаря импортированному секонд-хенду (+13%), так и за счет новых электромобилей (+23%).
Доля новых машин в майских регистрациях BEV составила 23% против 21% в апреле.
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в мае
- Volkswagen ID.4 — 168 ед.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 107 ед.;
- Volkswagen ID.6 — 23 ед.;
- Honda E — 23 ед.;
- BMW iX — 18 ед.
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ТОП-5 мая впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей
- Nissan Leaf — 388 ед.;
- Volkswagen е-Golf — 259 ед.;
- Tesla Model 3 — 144 ед.;
- Renault Zoe — 123 ед.;
- Tesla Model Y — 119 ед.
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