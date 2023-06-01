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1 июня 2023, 12:29 Читати українською

В мае украинцы приобрели более 5 тысяч новых авто

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто, что вдвое больше чем в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром.

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс.
Фото: pixabay.com

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В то же время от показателя довоенного мая 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 39%.

По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке почти не изменилась.

Лидеры рынка

  • Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota — 861 шт.
  • На втором месте остается Renault — 501 шт.
  • Третий результат у Volkswagen — 446 шт.
  • На четвертом месте Hyundai — 347 шт.
  • Пятерку замыкает BMW — 344 шт.

Бестселлер месяца

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, который избрали 472 покупателя.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 21,5 тыс. новых легковых авто, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

🕵️ Мы создали небольшое опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
1 июня 2023, 12:38
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Кому война, кому мать родна…
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