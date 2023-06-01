За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано чуть более 5,1 тыс. новых легковых авто, что вдвое больше чем в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром.
В мае украинцы приобрели более 5 тысяч новых авто
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В то же время от показателя довоенного мая 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 39%.
По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке почти не изменилась.
Лидеры рынка
- Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota — 861 шт.
- На втором месте остается Renault — 501 шт.
- Третий результат у Volkswagen — 446 шт.
- На четвертом месте Hyundai — 347 шт.
- Пятерку замыкает BMW — 344 шт.
Бестселлер месяца
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер Renault Duster, который избрали 472 покупателя.
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 21,5 тыс. новых легковых авто, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
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