Бизнес без ФОП: какие ловушки готовит новый закон и кому это действительно может быть выгодно

В Украине предлагают разрешить домохозяйствам вести предпринимательскую деятельность без регистрации ФОП. Идея привлекательна для тех, кто печет торты на заказ, ремонтирует технику или оказывает другие мелкие бытовые услуги. Однако главный вопрос — кто будет отвечать за долги, какие доходы будет учитывать государство, а какие нет и не окажется ли упрощение «дороже» нынешнего открытия ФОП. Эти вопросы для «Минфина» разобрал Игорь Быков, адвокат АО Leschchenko & Partners.

В первую очередь следует разграничить две инициативы. Законопроект № 8143 «О свободе предпринимательской (экономической) деятельности домохозяйств» зарегистрирован еще в октябре 2022 года. В феврале 2026 года парламентский Комитет по социальной политике рекомендовал принять его за основу. 4 ноября Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу другой проект — № 15449, о добровольном льготном режиме налогообложения доходов домохозяйств.

Без ФОП, но не без правил

Проект № 8143 предлагает разрешить экономическую деятельность без регистрации ФОП, если ее осуществляют исключительно члены домохозяйства, представляется годовая декларация, а доход от этой деятельности не превышает 8 млн грн в год. В то же время обсуждается и возможное повышение границы указанного лимита до 30 млн грн.

Упрощенное администрирование охватывает ряд мелких бытовых услуг, включающих парикмахерские услуги, репетиторство, ремонт, торговлю на рынках, перевозку, общепит, юридические консультации. Однако отсутствие требования регистрировать ФОП не означает автоматического освобождения от наличия лицензий, разрешений, санитарных, транспортных и других специальных требований. Отмена регистрации не отменяет требований к качественному и безопасному предоставлению услуг.

Есть еще одна принципиальная деталь, что понятие «домохозяйство» не обязательно означает семью в юридическом смысле. Концепция законопроекта № 8143 под данным понятием охватывает круг лиц, совместно проживающих и хозяйствующих, даже если они не родственники. Кроме того, допускается и домохозяйство по одному лицу. Налоговый проект закона № 15449 описывает под данным понятием добровольное объединение не менее двух человек. Это расхождение законодателю необходимо устранить, ведь лицо не должно соответствовать одному определению, но не иметь доступа к упрощенному режиму по другому.

Восемь миллионов дохода — что именно предлагают считать?

Чаще путают два показателя: доход от деятельности и совокупный доход домохозяйства. В законопроекте № 8143 порог 8 млн. грн. касается именно экономической деятельности. В то же время налоговая декларация должна отражать более широкий круг поступлений, включая пассивные доходы, а также определенные законом расходы. Зарплата мужа или проценты по депозиту супруги не должны становиться выручкой семейной мастерской только из-за совместного проживания. Следовательно, есть ряд дискуссионных нюансов, которые законодатель еще должен разграничить.

Однако совокупный доход может влиять на расчет налоговых льгот и потребность в государственной помощи или на получение тех или иных льгот. Если, к примеру, один член домохозяйства имеет сезонный заработок, другой — зарплату, а третий сдает квартиру, то это будет влиять на оценку материального положения для получения социальной поддержки. Вопрос сейчас риторический. Поэтому законодателю необходимо отдельно определить, какие поступления включаются в лимит, а какие — в налоговую базу «бизнеса без ФЛП», а какие учитываются исключительно при оценке в разрезе социальной поддержки. Иначе споры по налоговой неизбежны.

«Новая» налоговая модель

Проект закона № 8143 сам по себе не устанавливает новых ставок налога. Более конкретный механизм содержит законопроект № 15449, который определяет добровольный режим, общую декларацию и льготную ставку НДФЛ 5% с предусмотренным расчетом необлагаемой налогом на членов домохозяйства. В то же время, проект предусматривает военный сбор, причем его база определяется по отдельным правилам. Поэтому обещания законодателя о ставке в «только 5%» некорректны.

Идея учесть количество членов домохозяйства и лиц, которые находятся на содержании заслуживает внимания и по своей сути не нова. Однако одинаковый доход по-разному обеспечивает одинокого человека и семью с тремя детьми. Однако гражданин должен понимать размер льгот до представления декларации, а не после решения налоговой. Предварительно заполненная декларация может помочь, но она не гарантирует правильности сведений: механизм исправления ошибок и отрицание данных не менее важен, чем цифровизация.

Кто рискует имуществом?

Самый существенный риск заложен именно в налоговом проекте № 15449. Предложенные положения по погашению налогового долга и налогового залога допускают использование имущества членов домохозяйства: прежде всего связанного с его деятельностью, а в определенных условиях — и другого имущества. Возникает вопрос — почему налоговая ошибка одного должна ставить под угрозу имущество другого, не участвовавшего в бизнесе?

В действующей модели ответственность ФОП тоже не ограничена, ведь предприниматель отвечает собственным имуществом с предусмотренными законом исключениями. Однако это не тождественно автоматическому привлечению к налоговому долгу имущества других лиц. На мой взгляд, доступ к льготной ставке не должен оплачиваться фактически коллективным имущественным риском или имуществом третьих лиц. Нужны четкие пределы ответственности, индивидуальное согласие и защита имущества не осуществлявших деятельности.

Также осторожно следует говорить о банкротстве домохозяйства. Проект № 8143 провозглашает соответствующую идею, но в Украине уже действует процедура неплатежеспособности физического лица по Кодексу по процедурам банкротства. Прежде чем создавать новую процедуру, следует определить должника, личные долги и последствия развода или выхода участника. Без таких ответов новый «субъект правоотношений» станет источником судебных конфликтов.

Кому будет выгодно, а кому — нет

Потенциальные пользователи инициативы — семейные мастерские, домашние производители, сезонные исполнители услуг и т. д. Для них стоимость администрирования ФЛП иногда непропорциональна объему заказов. Возможность легально задекларировать доход, не создавая полноценную предпринимательскую структуру, может стать аргументом в пользу выхода из тени.

Для действующего ФОП переход не обязательно выгоден. Следует сравнивать не только номинальную ставку, но и военный сбор, возможность учета расходов, страховые взносы, право работать с наемными работниками, ограничения по видам деятельности и имущественную ответственность. Если за человека не оплачивается ЕСВ по другому основанию, может не засчитываться страховой стаж. Для бизнеса, который хочет нанимать людей или расширяться, обычный ФОП или юридическое лицо могут оставаться более практичными.

Отдельный риск — подмена трудовых отношений «работой членов домохозяйства». В проекте закона № 8143 заявлено нераспространение трудового законодательства на такую деятельность. Но самый общий адрес не доказывает, что люди добровольно ведут общий бизнес. Фактический наемный труд нельзя лишать защиты изменением названия исполнителя. Не менее важно не создать инструмент искусственного разделения крупного бизнеса на несколько «домохозяйств» для уменьшения налогов.

Государство также должно ответить, какую цену оно готово заплатить за детенизацию. Министерство финансов не поддержало № 8143 в выводах, отраженных бюджетным комитетом еще в 2023 году: министерство указывало на возможное уменьшение поступлений, дополнительные расходы и отсутствие достаточных расчетов. Эти оговорки правильно проверять, но упрощение не обязательно означает потерю для бюджета. Если сегодня доход не декларируется вообще, даже умеренное легальное налогообложение может принести средства. Нужна оценка двух сценариев: выход из тени и переход уже добросовестных плательщиков на льготные правила.

Что нужно исправить до голосования

Прежде всего, нужно согласовать определение понятия «домохозяйства», разграничить личные и общие обязательства их членов, предусмотреть механизмы входа и выхода участников, обеспечить исправление налоговых данных и четко урегулировать соотношение нового режима с ЕСВ, лицензированием и защитой работников.

Требуются реальные гарантии конфиденциальности и доступа к финансовым данным членов семьи, который должен быть строго ограничен. Есть и сугубо законодательная проблема: законопроект № 8143 разрабатывался в силу Хозяйственного кодекса и предусматривал изменения к нему, но этот кодекс утратил силу 28 августа 2025 года. Без серьезного обновления текста реформа рискует начаться с юридических противоречий.

По-моему, государству следует упрощать легализацию мелких заработков, но не путем переноса предпринимательских рисков на всех сожителей (или членов семьи такого «предпринимателя»). Успех этой модели будет измеряться не количеством людей, которые откажутся от статуса ФОП, а количеством реально выходящих из тени доходов без потери правовой защиты. Свобода предпринимательства начинается с простых правил и заканчивается там, где вместе с декларацией человек незаметно соглашается рисковать имуществом всей семьи.