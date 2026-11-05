Топ-5 новостей за четверг: рост резервов НБУ, изменение правил для частной ПВО и помощь от ЕС на 4,36 млрд евро

По сообщению НБУ , международные резервы Украины по итогам октября увеличились до $49,1 млрд, хотя Национальный банк продолжает продавать значительные объемы валюты для поддержки гривны. Противоречия здесь нет: резервы сокращаются из-за валютных интервенций, но одновременно пополняются благодаря международной финансовой помощи.

Европейская комиссия в четверг, 5 ноября, перечислила Украине 4,36 млрд.евро в рамках программы Ukraine Support Loan общим объемом 90 млрд. евро. Часть средств пойдет на поддержку государственного бюджета, остальные на оборонные закупки.

Украинские предприятия, создавшие свои группы противовоздушной обороны, смогут по договору защищать не только свои производственные площадки, но и объекты других компаний. Кабинет Министров принял шесть изменений в экспериментальный проект частной ПВО. Это решениеинициировало Министерство обороны Украины.

Граждане Украины активно сообщают о возможных коррупционных нарушениях со стороны чиновников и нередко приводят конкретные факты, позволяющие государству начать проверки. За девять месяцев 2026 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) получило 5 042 таких сообщения. Практически каждое третье обращение содержало достаточно информации для дальнейшего реагирования.

В Украине зафиксирована массовая рассылка фальшивых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы. В сообщениях говорится о якобы начисленном налоговом долге, а вложения могут содержать вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет злоумышленникам доступ к компьютеру.