Топ-5 новостей за четверг: рост резервов НБУ, изменение правил для частной ПВО и помощь от ЕС на 4,36 млрд евро
НБУ продал рекордные $6 млрд, но резервы выросли до $49,1 млрд: откуда Украина взяла деньги
По сообщению НБУ , международные резервы Украины по итогам октября увеличились до $49,1 млрд, хотя Национальный банк продолжает продавать значительные объемы валюты для поддержки гривны. Противоречия здесь нет: резервы сокращаются из-за валютных интервенций, но одновременно пополняются благодаря международной финансовой помощи.
ЕС перечислил Украине 4,36 млрд евро: какие налоговые изменения открыли путь к финансированию
Европейская комиссия в четверг, 5 ноября, перечислила Украине 4,36 млрд.евро в рамках программы Ukraine Support Loan общим объемом 90 млрд. евро. Часть средств пойдет на поддержку государственного бюджета, остальные на оборонные закупки.
Кабмин меняет правила частной ПВО: бизнесу разрешили сбивать дроны над чужими заводами и складами
Украинские предприятия, создавшие свои группы противовоздушной обороны, смогут по договору защищать не только свои производственные площадки, но и объекты других компаний. Кабинет Министров принял шесть изменений в экспериментальный проект частной ПВО. Это решениеинициировало Министерство обороны Украины.
Украинцы все активнее сообщают о возможной коррупции: каждое третье обращение в НАПК с конкретными доказательствами
Граждане Украины активно сообщают о возможных коррупционных нарушениях со стороны чиновников и нередко приводят конкретные факты, позволяющие государству начать проверки. За девять месяцев 2026 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) получило 5 042 таких сообщения. Практически каждое третье обращение содержало достаточно информации для дальнейшего реагирования.
Украинцам массово поступают письма о налоговом долге: ГНС предупредила о мошенниках
В Украине зафиксирована массовая рассылка фальшивых электронных писем якобы от имени Государственной налоговой службы. В сообщениях говорится о якобы начисленном налоговом долге, а вложения могут содержать вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет злоумышленникам доступ к компьютеру.
Комментарии