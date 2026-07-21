Главное за вторник: новый транш от МВФ, объем наличных денег в Украине и ИИ для управления деньгами

Украина получит еще $690 млн от МВФ: Фонд положительно оценил выполнение программы поддержки

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) для Украины. Это открывает путь к новому траншу финансовой помощи в размере около $690 млн.

Объем наличных денег в Украине приблизился к триллиону: каких банкнот и монет больше всего в обращении

По состоянию на 1 июля 2026 года в наличном обороте Украины находилось 970,8 млрд грн. За первое полугодие эта сумма выросла на 44,5 млрд грн (на 4,8%).

В Украине запустят купюру 2000 гривен: что можно было купить за нее 5 лет назад и сейчас

С сентября в Украине появится купюра самого большого номинала — 2 тысячи гривен. Не секрет, что чем выше инфляция в стране, тем больше номинала купюры появляются в обращении. Минфин регулярно проводит собственный мониторинг цен в Украине. И решил сравнить, что можно было купить на 2 тысячи гривен пять лет назад и сейчас.

Финансовый советник в кармане: как зуммеры используют ИИ для управления деньгами

Новое поколение нашло замену классическим финансовым советникам. Чатботы помогают молодежи рассчитывать скрытые расходы, делить бюджет и накапливать на большие покупки. Объясняем, как настроить ИИ-ассистента для собственных финансов и где алгоритмы до сих пор допускают критические ошибки.

Не только Nvidia: три компании, зарабатывающие на буме искусственного интеллекта

Пока инвесторы охотятся за акциями Nvidia и производителей чипов, на волне бума искусственного интеллекта стремительно растет еще одна малозаметная отрасль. Спрос на AI-серверы резко увеличил прибыль производителей электронных компонентов, но после стремительного роста их акций главный вопрос — не опоздали ли инвесторы, рассказывает руководитель департамента аналитики Blackshield Capital Илья Кислицкий.