Проезд в Kyiv City Express подорожает: сколько придется платить с 22 июля

С 22 июля стоимость проезда в кольцевой электричке Kyiv City Express будет повышена. Как сообщили в АО «Укрзализныця», новые тарифы приведут в соответствие со стоимостью проезда в другом общественном транспорте столицы.

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После смены тарифов разовая поездка будет стоить:

30 грн — при покупке билета в приложениях «Укрзализныця» и «Киев Цифровой»;

34,20 грн — при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания «Киев Цифровой»;

36,70 грн — в терминалах самообслуживания «Укрзализныци»;

37 грн — в кассах или у разъездного кассира непосредственно в вагоне.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что для пассажиров, регулярно пользующихся городской электричкой, вводятся проездные абонементы. Они позволят снизить расходы на ежедневные поездки.

Почему растут тарифы

В компании объяснили, что пересмотр стоимости проезда связан с увеличением затрат на эксплуатацию городской электрички. Речь идет о ремонте подвижного состава, техническом обслуживании, оплате электроэнергии и обеспечении стабильной работы поездов.

Еще одним фактором стало отсутствие компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров.

«Ситуацию усложняет то, что город с 2021 года не компенсирует „Укрзализныце“ расходы по перевозке льготных категорий пассажиров. Только с начала 2026 года эта задолженность уже превысила 10 млн грн», — отметили в компании.

В то же время, все действующие льготы остаются без изменений. Студенты и дальше смогут покупать билеты со скидкой через приложение «Укрзализныци», а пенсионеры и ветераны — оформлять бесплатные проездные документы в кассах.

Увеличение стоимости проезда в городской электричке стало очередным этапом обновления тарифов на общественный транспорт Киева. Напомним, с 15 июля разовая поездка в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере также стоит 30 грн .

Для пассажиров действует система скидок в зависимости от количества приобретенных поездок: чем больше пакет, тем ниже стоимость одной поездки — от 30 до 25 грн.

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