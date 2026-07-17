«Укрпочта» интегрирует аптечный сервис в Health24

Пользователи медицинской системы Health24 теперь могут заказывать лекарства через сервис «Укрпочта.Аптека» непосредственно в своем приложении. Эта интеграция упрощает доступ к медикаментам, особенно для пациентов, получающих лекарства по программе электронных рецептов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Игорь Смилянский.

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Новая функция позволяет минимизировать время для поиска нужных препаратов и оптимизировать процесс их получения, объединяя медицинский сервис с почтовой логистикой.

Оформление заказа происходит в несколько шагов:

В приложении Health24 выделите «Медкарту», выберите раздел «Рецепты» и нажмите на нужный е-рецепт. Выберите кнопку «Укрпочта.Аптека», после чего система автоматически перенаправит вас на официальный сайт бронирования. Введите код погашения, заполните личные данные и выберите удобный способ доставки через «Укрпочту».

Генеральный директор компании Игорь Смелянский подчеркнул, что запуск интеграции уже демонстрирует первые результаты: пользователи оформляют около 50 заказов в день. Это свидетельствует о запросе на подобные цифровые решения в здравоохранении, где быстрота и удобство получения препаратов становятся важными факторами для покупателей лекарства.

Напомним, что сервис «Укрпочта.Аптека» был полноценно запущен весной 2026 года. Расширение этого направления является одним из ключевых пунктов в стратегическом плане развития национального оператора, реализуемого Игорем Смилянским на 10-й год своего руководства компанией.

Кроме интеграции с Health24, для пользователей доступны подробные видеоинструкции на официальном YouTube-канале медицинской системы, помогающие разобраться с алгоритмом заказа лекарства даже неподготовленным пользователям.

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