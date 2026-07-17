«Укрпочта» интегрирует аптечный сервис в Health24

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июля 2026, 13:40 Читати українською

«Укрпочта» интегрирует аптечный сервис в Health24

Пользователи медицинской системы Health24 теперь могут заказывать лекарства через сервис «Укрпочта.Аптека» непосредственно в своем приложении. Эта интеграция упрощает доступ к медикаментам, особенно для пациентов, получающих лекарства по программе электронных рецептов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Игорь Смилянский.

Пользователи медицинской системы Health24 теперь могут заказывать лекарства через сервис «Укрпочта.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Новая функция позволяет минимизировать время для поиска нужных препаратов и оптимизировать процесс их получения, объединяя медицинский сервис с почтовой логистикой.

Оформление заказа происходит в несколько шагов:

  1. В приложении Health24 выделите «Медкарту», выберите раздел «Рецепты» и нажмите на нужный е-рецепт.

  2. Выберите кнопку «Укрпочта.Аптека», после чего система автоматически перенаправит вас на официальный сайт бронирования.

  3. Введите код погашения, заполните личные данные и выберите удобный способ доставки через «Укрпочту».

Генеральный директор компании Игорь Смелянский подчеркнул, что запуск интеграции уже демонстрирует первые результаты: пользователи оформляют около 50 заказов в день. Это свидетельствует о запросе на подобные цифровые решения в здравоохранении, где быстрота и удобство получения препаратов становятся важными факторами для покупателей лекарства.

Напомним, что сервис «Укрпочта.Аптека» был полноценно запущен весной 2026 года. Расширение этого направления является одним из ключевых пунктов в стратегическом плане развития национального оператора, реализуемого Игорем Смилянским на 10-й год своего руководства компанией.

Кроме интеграции с Health24, для пользователей доступны подробные видеоинструкции на официальном YouTube-канале медицинской системы, помогающие разобраться с алгоритмом заказа лекарства даже неподготовленным пользователям.

Читайте также: «Укрпочта» меняет правила отправки посылок в США

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
17 июля 2026, 14:08
#
Щоб що? Ще більше витрат за кошти платників податків?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами