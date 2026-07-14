Главное за вторник: сроки действия водительских прав, увольнение Свириденко и рынок аренды в Киеве

В Украине изменились сроки действия водительских удостоверений: МВД объяснило новые правила выдачи и обмена

В Украине изменились сроки действия водительских удостоверений. Соответствующие изменения направлены на приведение в соответствие украинского законодательства с европейскими стандартами и внедрение современных подходов к допуску водителей к управлению транспортными средствами. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

ЕС официально открыл шестой кластер в переговорах о вступлении Украины

На сегодняшней межгосударственной конференции по вступлению Украины в ЕС был официально открыт кластер 6 (внешние отношения) в переговорах.

НБУ изменяет правила валютных переводов для почтовых операторов и перевозчиков

Национальный банк с 15 июля 2026 позволит операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам Украины переводить иностранную валюту за границу для оплаты таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с ввозом посылок на территорию ЕС. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Совет продлил военное положение и мобилизацию на 90 дней

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада проголосовала за законопроекты № 15401 и № 15402 о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней до 31 октября 2026 года.

Скидки на прилет: что происходит с рынком аренды в Киеве после усиления атак

В Киеве и пригороде на фоне активизации вражеских атак меняется рынок аренды жилья. Цены на аренду жилья в «невыгодных» районах будут падать, тогда как в более или менее безопасных — наоборот, будут расти. «Минфин» выяснял, что действительно происходит на рынке аренды и как уже изменились цены.

Рада уволила Свириденко с должности премьер-министра

14 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение премьер-министра Юлии Свириденко и соответственно министров Кабмина.