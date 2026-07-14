Рада уволила Свириденко с должности премьер-министра

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«За» проголосовало 258 народных депутатов.

Согласно процедуре, после отставки премьера все министры уходят в отставку. Однако они останутся на своих должностях в качестве исполняющих обязанности до тех пор, пока Верховная Рада не назначит новый состав правительства.

Напомним

13 июля премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в Верховную Раду заявление об отставке.

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Ранее «Минфин» писал, что президент Владимир Зеленский объявил о масштабной перезагрузке власти, которая коснется как Кабинета Министров, так и правоохранительных органов. В рамках новой политической стратегии Украина переходит к формату, где каждое ключевое внешнеполитическое направление закрепляется за отдельным специалистом с большим опытом.