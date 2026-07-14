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14 июля 2026, 15:18 Читати українською

Украина и Греция согласовали обмен разрешениями на прямые пассажирские перевозки в туристический сезон

Украина и Греция договорились о расширении маршрутов прямых пассажирских перевозок. Благодаря договоренностям, которых удалось достичь на встрече заместителя министра развития общин и территорий Украины Сергея Деркача с министром инфраструктуры и транспорта Греции Христосом Димасом, наши перевозчики получат 50 новых разрешений на 2026 год. Об этом сообщили на официальном ресурсе Министерства развития общин и территорий Украины .

Украина и Греция договорились о расширении маршрутов прямых пассажирских перевозок.

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Наличие этих документов позволяет отечественным перевозчикам обеспечить скорую доставку пассажиров, планирующих отдых в Греции.

Сергей Деркач подчеркнул, что этот объем не окончательный. Если украинские компании быстро используют эти 50 лицензий, греческие партнеры готовы предоставить дополнительную квоту. Такая гибкость позволяет оперативно реагировать на реальный спрос, не ущемляя возможности украинского бизнеса. Каждое такое разрешение позволяет выполнять отдельные рейсы, что крайне важно для организации групповых поездок, а именно нерегулярные автобусные сообщения между двумя странами.

Сейчас у наших перевозчиков уже есть возможность работать с более чем 20 государствами, и этот список постоянно растет. Расширение географии поездок открывает новые перспективы для туристической отрасли и упрощает логистику тысяч украинцев.

Уже в ближайшее время новые разрешения появятся в системе, поэтому транспортные компании смогут заказать их для своих предстоящих поездок.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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