Как найти официальную работу с бесплатным жильем в Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июля 2026, 13:28 Читати українською

Как найти официальную работу с бесплатным жильем в Украине

Государственная служба занятости способствует мобильности украинского рынка труда. Сейчас ее работники реализуют программу подбора вакансий, предусматривающих предоставление жилья работникам. За первые шесть месяцев 2026 года служба обработала и предложила своим клиентам более 2,3 тысяч таких предложений от отечественных работодателей.

Государственная служба занятости способствует мобильности украинского рынка труда.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Благодаря этой инициативе уже 560 специалистов смогли успешно трудоустроиться и решить вопрос проживания на новом месте.

Наибольшее количество предложений традиционно сосредоточено в столице и Киевской области, где бизнес демонстрирует высокую активность в привлечении персонала, предлагая собственный жилищный фонд.

Важными регионами для трудоустройства с предоставлением жилья остаются Днепропетровская, Закарпатская, Львовская и Хмельницкая области.

Статистика свидетельствует о стабильном спросе: в Киевской области на такие вакансии уже трудоустроились 125 человек, а в Днепропетровской — 100. На сегодняшний день наибольшее количество актуальных предложений, предусматривающих жилье для работников, хранится именно в Киеве, где открыта 181 такая вакансия.

Спектр профессий, для которых работодатели готовы предоставлять жилье, остается достаточно широким. Это свидетельствует о том, что потребность в специалистах на всех уровнях — от технических должностей до высококвалифицированных специалистов в социальной или административной сферах. Работодатели активно ищут и офисный персонал, и рабочих производственных специальностей.

Список наиболее востребованных и интересных профессий выглядит следующим образом:

  • Квалифицированные специалисты, в частности, менеджеры, инженеры, бухгалтеры и врачи;

  • Технический и рабочий персонал, в который входят водители и монтажники;

  • Специфические и нетипичные профессии, среди которых иногда встречаются даже составители поездов и дояры.

Чтобы воспользоваться такими возможностями, соискатели могут обращаться в любой центр занятости по всей стране или самостоятельно ознакомиться с актуальными предложениями на Едином портале вакансий.

Читайте также: Полторы тысячи украинок овладели профессиями, которые раньше считались «мужскими»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами