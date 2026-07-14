Как найти официальную работу с бесплатным жильем в Украине

Государственная служба занятости способствует мобильности украинского рынка труда. Сейчас ее работники реализуют программу подбора вакансий, предусматривающих предоставление жилья работникам. За первые шесть месяцев 2026 года служба обработала и предложила своим клиентам более 2,3 тысяч таких предложений от отечественных работодателей.

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Благодаря этой инициативе уже 560 специалистов смогли успешно трудоустроиться и решить вопрос проживания на новом месте.

Наибольшее количество предложений традиционно сосредоточено в столице и Киевской области, где бизнес демонстрирует высокую активность в привлечении персонала, предлагая собственный жилищный фонд.

Важными регионами для трудоустройства с предоставлением жилья остаются Днепропетровская, Закарпатская, Львовская и Хмельницкая области.

Статистика свидетельствует о стабильном спросе: в Киевской области на такие вакансии уже трудоустроились 125 человек, а в Днепропетровской — 100. На сегодняшний день наибольшее количество актуальных предложений, предусматривающих жилье для работников, хранится именно в Киеве, где открыта 181 такая вакансия.

Спектр профессий, для которых работодатели готовы предоставлять жилье, остается достаточно широким. Это свидетельствует о том, что потребность в специалистах на всех уровнях — от технических должностей до высококвалифицированных специалистов в социальной или административной сферах. Работодатели активно ищут и офисный персонал, и рабочих производственных специальностей.

Список наиболее востребованных и интересных профессий выглядит следующим образом:

Квалифицированные специалисты, в частности, менеджеры, инженеры, бухгалтеры и врачи;

Технический и рабочий персонал, в который входят водители и монтажники;

Специфические и нетипичные профессии, среди которых иногда встречаются даже составители поездов и дояры.

Чтобы воспользоваться такими возможностями, соискатели могут обращаться в любой центр занятости по всей стране или самостоятельно ознакомиться с актуальными предложениями на Едином портале вакансий.

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