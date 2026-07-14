Набсовет VW заблокировал масштабный план реструктуризации

Большинство членов наблюдательного совета Volkswagen заблокировали масштабный план реструктуризации концерна, который продвигал гендиректор Оливер Блум. По данным Reuters, во время заседания наблюдательного совета предложение менеджмента не получило поддержки: против проголосовали 12 членов совета, за — 7.

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Реформа VW

План должен был стать одной из самых больших реформ в истории Volkswagen. По данным источников Reuters, он предусматривал закрытие четырех заводов в Германии и сокращение до 100 тыс. рабочих мест в группе. Речь идет о потенциальном удвоении ранее запланированных сокращений.

Официально VW после заседания наблюдательного совета не подтвердил ни закрытие заводов, ни масштабные увольнения. В заявлении компания сообщила о намерении сократить сложность бизнеса, снизить глобальные производственные мощности до 9 млн авто в год с нынешних 10 млн и уменьшить количество моделей до 50%.

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Почему план заблокировали

Volkswagen имеет сложную систему управления, в которой представители работников и власти Нижней Саксонии оказывают значительное влияние в наблюдательном совете. Именно эта структура усложняет принятие решений по закрытию заводов, масштабным сокращениям или пересмотру трудовых гарантий.

Профсоюз IG Metall накануне заседания организовал акции протеста на площадках Volkswagen в Германии. Представители работников потребовали от менеджмента четкой стратегии, которая защитит производство и рабочие места в стране.

Работники также ожидают ясности относительно дальнейших планов компании. Во внутреннем письме рабочий совет предупредил персонал, что вторая половина года будет сложной. В то же время, профсоюзы заявляли, что могут усилить давление, если менеджмент попытается пересмотреть гарантии занятости.

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Давящее на VW

Volkswagen оказался под сильным давлением с нескольких сторон. Компания сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны китайских производителей, высокими затратами на электрификацию, пошлинами на импорт автомобилей в США и проблемами с конкурентоспособностью немецких заводов.

Во втором квартале поставки VW снизились на 8,6%. Это самое глубокое квартальное падение за четыре года. Для инвесторов такие данные стали еще одним сигналом, что концерну нужны скорые и понятные решения.

Аналитики, однако, скептически оценили представленный компанией план будущего. В Jefferies отметили, что в нем нет признаков прогресса в достижении договоренности, а Bernstein назвал документ богатым идеями, но бедным конкретикой.

Реформа без согласия профсоюзов не работает

Конфликт вокруг реструктуризации показывает главную проблему VW: компания нуждается в радикальном упрощении бизнеса, но не может провести его без компромисса с работниками, профсоюзами и политическими акционерами.

Для Блуме это один из самых больших тестов в должности гендиректора. Ему нужно уменьшить расходы, адаптировать группу к конкуренции с Китаем и одновременно избежать открытого конфликта с трудовыми представителями, оказывающими реальное влияние на стратегические решения.

Как ранее писал «Минфин», европейский автопром переживает одновременно несколько кризисов: слабый спрос, дорогую трансформацию к электромобилям, конкуренцию с Китаем и рост политического давления на производителей. VW стал одним из самых заметных примеров этого.

Для компании вопрос уже не только в сокращении издержек. VW должен решить, каким будет его бизнес в следующем десятилетии: сколько моделей он будет производить, какие заводы останутся загруженными, как быстро группа перейдет к электромобилям и сможет ли сохранить сильные позиции на ключевых рынках.