Требования властей провоцируют топливный кризис на фоне атак россиян

Начало июля оказалось очень трудным для всей страны и, в частности, для рынка горючего в частности. С какими вызовами сталкиваются сети АЗС и какие шаги власти могут только усугубить ситуацию, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Обстрелы АЗС

По оценкам, пострадало до 200 объектов. Печальные рекорды: ОККО — 4 нефтебазы и 8 АЗС (вчера в Запорожье террорист взорвал ещё одну), WOG — 22 объекта, «Укрнафта» — 12. В целом у всех сетей есть потери.

Что делать? На совещании у премьера сети АЗС заверили, что продолжат работу, ведь постепенно адаптировались к новым реалиям. Но график работы, очевидно, будет изменен (сокращен), а сервисная составляющая в опасных зонах временно исчезнет. Сейчас не время пить кофе/чай на АЗС. Новые времена требуют также дисциплины и планирования со стороны потребителей. Чем реже и чем меньше времени вы будете проводить на АЗС, тем лучше.

В то же время идею передвижных АЗС отложили, чтобы не столкнуться с тем, что сейчас происходит в России, где из-за допуска к продаже топлива низкого качества многие уже никуда не ездят. Также никуда не исчезла потребность государства в налогах на топливо, которые в этой вакханалии будет собрать ещё сложнее.

Остаётся теперь вопрос с доставкой: враг открыл охоту на бензовозы.

Минимальные запасы нефтепродуктов

На фоне массированных атак на АЗС намерения правительства срочно ввести в действие закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов (МЗНН) выглядят откровенно непонятными. Тем более что за потери инфраструктуры и топлива государство никакой компенсации не предусматривает, то есть везите и храните на свой страх и риск. Своего рода «вы жарьте, а рыба будет».

На вопрос бизнеса: «Как хранить в таких условиях?», — чиновники советуют хранить за рубежом. И действительно, до 50% МЗНН можно размещать за рубежом. Вот только этот расчет или надежды абсолютно ошибочны.

Свободных резервуаров там нет (это большие деньги, кто будет строить такое без гарантии загрузки? То, что есть, — без логистики, без железнодорожных путей, которые ещё нужно построить (нам же больше некуда инвестировать, не так ли?). В той же Польше украинской компании, чтобы хранить топливо, нужно попытаться получить лицензию на импорт и оптовую торговлю (нас там ждут, мы это знаем), а владелец этого терминала должен поставить терминал на учет у украинского регулятора и затем отчитываться перед ним.

А теперь главное: в начале «иранского» кризиса Польша, Румыния, Молдова и другие страны сразу закрыли экспорт. Кто-то думает, что если начнётся что-то серьёзное, нам разрешат вывезти наше топливо?

Рынок достойно пережил кризис весной 2022 года (если бы еще раньше отменили государственное регулирование, это произошло бы гораздо быстрее), а весной этого года — еще один. И тогда, и сейчас без норматива по запасам, а за счет диверсификации и гибкой логистики.

Что нужно делать, так это стимулировать создание подземных хранилищ. Похоже, государство уже что-то предпринимает, частный бизнес зашевелился. Но опять же: где гарантия, что эти хранилища выдержат? Ведь по заправкам запускать баллистику дорого, а вот по хранилищу с десятками тысяч тонн нефтепродуктов уже можно и подумать.

Есть ощущение, что правительство задумалось, консультации будут продолжаться.

Спиртосодержащий бензин Е10

Незаметно на заправочных колонках появился спиртосодержащий бензин Е10. Ни роста цен, ни жалоб на качество не слышно.

В целом же эта программа по своей актуальности и духу очень похожа на уже упомянутый МЗНН. Оба проекта готовились по 15 лет и были внедрены в самое неподходящее время.

Ключевой смысл «биоэтанольной» программы — стимулирование экономики и снижение энергозависимости. В результате из-за ситуации с безопасностью 95% бензина с «био» завозится по импорту, то есть энергонезависимость никуда не исчезла, а стимулировали мы разве что европейских производителей спирта. Говорят, что гипотетически украинский биоэтанол, который мы экспортируем в Европу, частично возвращается домой в составе европейского бензина. Мне одному смешно от этой схемы?

Зачем нам всё это? Надеюсь, такой ерунды не будет хотя бы с запасами. В противном случае сначала сами навлечем на себя убытки, а потом и дефицит. Неужели нам нужно врезаться ещё и в этот забор?