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10 июля 2026, 18:50 Читати українською

Норвежская компания 1X представила робота-гуманоида NEO с почти «человеческими» руками

Норвежская компания 1x.tech представила свою новую разработку — гуманоидного робота NEO, который позиционируется как следующий шаг в эволюции домашних ассистентов. Робот способен к физическим задачам и интеллектуальной помощи в быту.

Норвежская компания 1x.tech представила свою новую разработку — гуманоидного робота NEO, который позиционируется как следующий шаг в эволюции домашних ассистентов.

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В компании отмечают, что NEO разработан для выполнения широкого спектра рутинных дел, начиная с уборки и стирки и заканчивая переносом предметов весом до 25 килограммов. Помимо физической помощи устройство оснащено голосовым AI-помощником, который способен предоставлять информацию об истории, искать рецепты или давать советы в режиме реального времени, фактически выполняя роль интерактивного собеседника.

Основной инновацией устройства по заявлению разработчиков является конструкция роботизированных рук. Команда 1x.tech сосредоточилась на решении проблемы создания конечностей, которые по уровню чувствительности и механике максимально приближены к человеческим.

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Руки работа оборудованы встроенными сенсорами в подушечках пальцев и специальной системой сухожилий, что позволяет устройству манипулировать объектами с высокой точностью. Как показали испытания, такие технологические решения позволяют работу вкручивать лампочки, аккуратно расстегивать одежду или выполнять сложные манипуляции, такие как отделение винограда от ветки без повреждения ягод.

Это значительный отход от традиционной робототехники, где акцент обычно делается только на грубой силе, а не на деликатности движений.

Коммерческая стратегия выхода NEO на рынок подразумевает гибкую модель финансирования. Заинтересованные пользователи уже сейчас могут оформить подписку стоимостью 499 долларов в месяц или приобрести устройство в полную собственность за 20 000 долларов.

Начало официальных продаж намечено на конец текущего года.

NEO уже полностью готов к серийному производству и эксплуатации в домашних условиях. В то же время, эксперты отрасли обращают внимание, что успех такого проекта будет зависеть не только от технологического совершенства рук, но и от надежности программного обеспечения, способности работа адаптироваться к непредсказуемой среде обычного жилья и безопасности взаимодействия с людьми.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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