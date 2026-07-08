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8 июля 2026, 14:02 Читати українською

Только один из крупнейших банков Украины нарастил прибыль за пять месяцев 2026 года: кто стал исключением

После рекордного 2025 года украинские банки столкнулись со спадом доходности. По итогам пяти месяцев 2026 года чистая прибыль банковского сектора сократилась на 31,3%, однако среди крупнейших учреждений нашлось одно исключение. Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Только один из крупнейших банков Украины нарастил прибыль за пять месяцев 2026 года: кто стал исключением
Фото: НБУ

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Единый банк с ростом

По словам аналитика, среди крупнейших банков страны только Универсал Банк (monobank) смог увеличить чистую прибыль. За январь-май он заработал 3,318 млрд грн, что на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время остальные крупнейшие банки продемонстрировали негативную динамику.

Наибольшее сокращение чистой прибыли зафиксировали:

Крупнейший банк страны — Приватбанк — сократил чистую прибыль на 28,4%, до 20,39 млрд грн.

По данным Национального банка, за первые пять месяцев 2026 года украинские банки получили 44,96 млрд грн чистой прибыли.

Читайте также: Налоговый комитет поддержал 50% налог на прибыль банков в 2027 году

Напомним

По данным НБУ, украинские банки завершили 2025 год с рекордным финансовым результатом. Их совокупная чистая прибыль достигла 126,8 млрд грн, что почти на 40% превышает показатель 2024 года. В то же время, общий объем чистых активов банковской системы вырос до 4 трлн грн.

Регулятор против налога

Как писал «Минфин», Национальный банк Украины раскритиковал законопроект по повышенному налогообложению банковского сектора, заявив, что продолжение практики 50% налога на прибыль может повредить кредитованию экономики и ослабить способность банков поддерживать страну во время войны и послевоенного восстановления.

3 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097 о повышении ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.

Бывшая первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова ранее заявила, что повторное ретроспективное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к сокращению капитала банковской системы. Это в свою очередь уменьшило возможности банков по наращиванию кредитного портфеля на 20%.

Ставка налога на прибыль в 50% впервые была временно введена с ноября 2023 года и применялась к прибыли банков, начисленной за весь 2023 год, а также действовала по прибыли за 2024 год. В 2025 году прибыль банков облагалась налогом по ставке 25%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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