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6 июля 2026, 8:43 Читати українською

JPMorgan резко снизил прогноз цены золота на конец 2026 года

JPMorgan пересмотрел прогноз по цене золота, снизив ожидания на конец 2026 года с $6000 до $4500 за унцию. Об этом пишет Reuters.

JPMorgan пересмотрел прогноз по цене золота, снизив ожидания на конец 2026 года с $6000 до $4500 за унцию.

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В банке объяснили изменение прогноза более слабым, чем ожидалось, спросом со стороны ключевых покупателей, а также риском того, что Федеральная резервная система США может раньше перейти к повышению процентных ставок.

Еще в июне JPMorgan ожидал, что до конца года золото может подорожать до $6000 за унцию. Теперь базовый прогноз банка предусматривает цену около $4300 за унцию в третьем квартале и $4500 в четвертом.

Почему JPMorgan пересмотрел прогноз

Аналитики JPMorgan отмечают, что главной причиной более осторожного прогноза стал более низкий спрос на золото, чем ожидалось ранее.

В то же время, в банке отмечают, что риски для нового прогноза остаются преимущественно негативными. Если макроэкономические данные в США окажутся сильнее ожиданий, ФРС может скорее вернуться к повышению ставок. Для золота это традиционно является сдерживающим фактором, поскольку драгоценный металл не приносит процентный или купонный доход.

Несмотря на просмотр краткосрочных ожиданий, JPMorgan сохраняет положительный взгляд на золото в более длинной перспективе. В банке прогнозируют, что в 2027 году металл может продолжить дорожать благодаря стабильному спросу центральных банков и структурному накоплению резервов.

Кроме того, JPMorgan ожидает:

  • средняя цена серебра на уровне $60−65 за унцию;
  • стоимость платины — около $1800 за унцию к концу 2026 года и $1950 к концу 2027 года;
  • цена палладия — около $1350 за унцию до конца 2026 года и в среднем $1300 в течение 2027 года.

Читайте: Цена серебра падает: что делать инвесторам, если они не успели его продать «на пике»

Золото и биткоин остаются конкурентами среди защитных активов

Просмотр прогноза JPMorgan состоялся на фоне дискуссии о роли золота и биткоина как инструментов защиты капитала.

Европейский центральный банк ранее сообщил, что золото впервые опередило государственные облигации США по доле в мировых международных резервах. Это явилось важным изменением в структуре глобальных резервных активов.

В то же время аналитик JPMorgan Николаос Панигирцоглу ранее заявлял, что в долгосрочной перспективе биткоин имеет больший потенциал роста, чем золото. Он оценивал справедливую стоимость первой криптовалюты на уровне до $266 000.

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В то же время основатель Bridgewater Associates Рэй Далио не разделяет такой позиции. Он заявлял, что биткоин «никогда не заменит золото». Соучредитель BitMEX Артур Хейс также объяснял отставание биткоина от драгоценного металла дефицитом глобальной долларовой ликвидности.

Напомним

Рание «Минфин» писал, что цены на золото опустились ниже отметки $4000 за тройскую унцию, чего не наблюдалось с ноября прошлого года. По данным Financial Times, в течение последнего квартала металл потерял около 14% стоимости. Это самый плохой результат за более чем десять лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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