Вокруг активов Трампа начинается скандал из-за скрытых торговых операций

Недавно опубликованный 900-страничный отчет о финансовом положении Дональда Трампа стал настоящей «информационной бомбой». Документ, обнародованный вчера , раскрыл масштабы торговой активности на его брокерских счетах в течение 2025 года. Вместо ранее известных 1 000 операций отчет зафиксировал более 21 000 транзакций, что вызвало волну критики со стороны этических институций США.

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«Маневры» вокруг тарифов: хроника событий апреля 2025 года

Больше всего вопросов у аналитиков вызывают совпавшие по времени действия с объявлением масштабных таможенных тарифов весной 2025 года. Согласно финансовым отчетам, 3 и 4 апреля 2025 года, сразу после первых громких заявлений о введении тарифов, счета Трампа совершили сотни соглашений.

Однако самое интересное произошло 8 апреля: в этот день было приобретено 327 акций на общую сумму более 3,6 миллиона долларов без продаж.

Эти действия выглядят очень симптоматическими в контексте последующих событий. Уже 9 апреля Трамп опубликовал в соцсетях сообщения: «Это замечательное время покупать», а в тот же день администрация приостановила значительную часть тарифов. Фондовый рынок мгновенно отреагировал резким ростом, что позволило владельцам приобретенных накануне активов получить существенную прибыль.

Хотя официальный Белый дом и представители Трампа отмечают, что он не руководит операциями лично, такое совпадение во времени снова подняло вопрос о соблюдении этических стандартов и потенциальном конфликте интересов.

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Защита и нравственные вызовы

В интервью CNBC Дональд Трамп отверг обвинения, заявив, что не участвует в управлении инвестициями: «Я разрешаю другим инвестировать мои средства, я даже с ними об этом не говорю», имея в виду своих сыновей.

По словам его представителей, активы находятся под управлением профессиональных финансовых консультантов, а сделки осуществляются через дискреционные счета, где владелец не имеет прямого влияния на выбор конкретных бумаг.

Однако нравственные «сторожевые собаки» (ethics watchdogs) указывают на системные проблемы:

Непрозрачность: Большинство из 21 000 соглашений ранее не были известны широким массам.

Нарушение сроков: Часть отчетов была подана с опозданием, за что Трампу даже пришлось заплатить штраф.

Масштаб: Среднесуточная сумма сделок превышала 4,2 миллиона долларов, что превращает его «пассивные инвестиции» в активную трейдинговую стратегию.

Кроме скандальных акций отчет показал и другие источники дохода, в том числе более миллиарда долларов от криптоиндустрии и миллионные поступления от зарубежной недвижимости. Об этом читайте в нашей статье «Мемкоины и токены принесли Трампу более $1,4 млрд».