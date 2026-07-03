Вокруг активов Трампа начинается скандал из-за скрытых торговых операций

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июля 2026, 11:48 Читати українською

Вокруг активов Трампа начинается скандал из-за скрытых торговых операций

Недавно опубликованный 900-страничный отчет о финансовом положении Дональда Трампа стал настоящей «информационной бомбой». Документ, обнародованный вчера, раскрыл масштабы торговой активности на его брокерских счетах в течение 2025 года. Вместо ранее известных 1 000 операций отчет зафиксировал более 21 000 транзакций, что вызвало волну критики со стороны этических институций США.

Недавно опубликованный 900-страничный отчет о финансовом положении Дональда Трампа стал настоящей «информационной бомбой».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Маневры» вокруг тарифов: хроника событий апреля 2025 года

Больше всего вопросов у аналитиков вызывают совпавшие по времени действия с объявлением масштабных таможенных тарифов весной 2025 года. Согласно финансовым отчетам, 3 и 4 апреля 2025 года, сразу после первых громких заявлений о введении тарифов, счета Трампа совершили сотни соглашений.

Однако самое интересное произошло 8 апреля: в этот день было приобретено 327 акций на общую сумму более 3,6 миллиона долларов без продаж.

Эти действия выглядят очень симптоматическими в контексте последующих событий. Уже 9 апреля Трамп опубликовал в соцсетях сообщения: «Это замечательное время покупать», а в тот же день администрация приостановила значительную часть тарифов. Фондовый рынок мгновенно отреагировал резким ростом, что позволило владельцам приобретенных накануне активов получить существенную прибыль.

Хотя официальный Белый дом и представители Трампа отмечают, что он не руководит операциями лично, такое совпадение во времени снова подняло вопрос о соблюдении этических стандартов и потенциальном конфликте интересов.

Читайте также: OpenAI предлагает передать администрации Трампа 5% своих акций, чтобы задобрить Вашингтон

Защита и нравственные вызовы

В интервью CNBC Дональд Трамп отверг обвинения, заявив, что не участвует в управлении инвестициями: «Я разрешаю другим инвестировать мои средства, я даже с ними об этом не говорю», имея в виду своих сыновей.

По словам его представителей, активы находятся под управлением профессиональных финансовых консультантов, а сделки осуществляются через дискреционные счета, где владелец не имеет прямого влияния на выбор конкретных бумаг.

Однако нравственные «сторожевые собаки» (ethics watchdogs) указывают на системные проблемы:

  • Непрозрачность: Большинство из 21 000 соглашений ранее не были известны широким массам.

  • Нарушение сроков: Часть отчетов была подана с опозданием, за что Трампу даже пришлось заплатить штраф.

  • Масштаб: Среднесуточная сумма сделок превышала 4,2 миллиона долларов, что превращает его «пассивные инвестиции» в активную трейдинговую стратегию.

Кроме скандальных акций отчет показал и другие источники дохода, в том числе более миллиарда долларов от криптоиндустрии и миллионные поступления от зарубежной недвижимости. Об этом читайте в нашей статье «Мемкоины и токены принесли Трампу более $1,4 млрд».

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Iaroslava Kramarenko и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами