Передача MiG-29 в Украину отменена: польские самолеты пойдут на металлолом

Польша приняла окончательное решение не передавать Украине истребители MiG-29, которые планировали обменять на оборонные технологии. Как сообщает издание Wiadomosci , вместо того, чтобы усилить боевой потенциал украинской авиации, эти машины будут постепенно выводить из боевого состава и списывать.

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Политические разногласия и техническое истощение авиации

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш прямо заявил, что Киев не выполняет договоренности по обмену технологиями (в частности, имеется в виду доступ к технологии производства беспилотников), которые обсуждались ранее.

По мнению польского чиновника, этот вопрос имеет глубокую политическую подоплеку, связанную с последними историческими спорами между двумя странами.

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Из-за невыполнения договоренностей Варшава решила прекратить какие-либо переговоры о поставках самолетов. В техническом плане ресурс MiG-29, стоящих на вооружении Польши с 1989 года, стремительно подходит к концу. Вкладывать средства в модернизацию устаревших самолетов Министерство обороны Польши считает нецелесообразным, поэтому они будут сняты с дежурства циклически.

Польское оборонное ведомство отказалось обнародовать график списания, ссылаясь на конфиденциальность. 22-я База тактической авиации в Мальборке, где базировались эти машины, продолжит обслуживать другую технику, в том числе союзнические самолеты в рамках миссий НАТО по охране воздушного пространства. Решение о списании, а не передаче, подчеркивает уровень напряжения, возникшего в двусторонних отношениях, и свидетельствует об изменении приоритетов в военно-техническом сотрудничестве.

Польша долгое время оставалась одним из ключевых поставщиков тяжелой военной техники для Украины. Однако последние политические разногласия существенно затормозили динамику оборонной поддержки.

Военные эксперты указывают, что оборонные инициативы стали заложниками межгосударственных переговоров.

Подробнее о состоянии и объемах оборонной помощи Украине читайте в статье«ЕС перевел Украине еще 3,9 миллиарда евро: куда пойдут деньги» .