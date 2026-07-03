Передача MiG-29 в Украину отменена: польские самолеты пойдут на металлолом

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 июля 2026, 10:03 Читати українською

Передача MiG-29 в Украину отменена: польские самолеты пойдут на металлолом

Польша приняла окончательное решение не передавать Украине истребители MiG-29, которые планировали обменять на оборонные технологии. Как сообщает издание Wiadomosci, вместо того, чтобы усилить боевой потенциал украинской авиации, эти машины будут постепенно выводить из боевого состава и списывать.

Польша приняла окончательное решение не передавать Украине истребители MiG-29, которые планировали обменять на оборонные технологии.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Политические разногласия и техническое истощение авиации

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш прямо заявил, что Киев не выполняет договоренности по обмену технологиями (в частности, имеется в виду доступ к технологии производства беспилотников), которые обсуждались ранее.

По мнению польского чиновника, этот вопрос имеет глубокую политическую подоплеку, связанную с последними историческими спорами между двумя странами.

Читайте также: Польша заблокировала «Укрпочту»: в чем проблема

Из-за невыполнения договоренностей Варшава решила прекратить какие-либо переговоры о поставках самолетов. В техническом плане ресурс MiG-29, стоящих на вооружении Польши с 1989 года, стремительно подходит к концу. Вкладывать средства в модернизацию устаревших самолетов Министерство обороны Польши считает нецелесообразным, поэтому они будут сняты с дежурства циклически.

Польское оборонное ведомство отказалось обнародовать график списания, ссылаясь на конфиденциальность. 22-я База тактической авиации в Мальборке, где базировались эти машины, продолжит обслуживать другую технику, в том числе союзнические самолеты в рамках миссий НАТО по охране воздушного пространства. Решение о списании, а не передаче, подчеркивает уровень напряжения, возникшего в двусторонних отношениях, и свидетельствует об изменении приоритетов в военно-техническом сотрудничестве.

Польша долгое время оставалась одним из ключевых поставщиков тяжелой военной техники для Украины. Однако последние политические разногласия существенно затормозили динамику оборонной поддержки.

Военные эксперты указывают, что оборонные инициативы стали заложниками межгосударственных переговоров.

Подробнее о состоянии и объемах оборонной помощи Украине читайте в статье«ЕС перевел Украине еще 3,9 миллиарда евро: куда пойдут деньги» .

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+49
korvin29
korvin29
3 июля 2026, 10:28
#
Поляки и в ЕС не дадут вступить, первой будет Польша, второй — Венгрия, третьими — страны Балтии. ЕС не нужна Украина в составе, ЕС нужен Буфер, на который россия сможет в очередной раз напасть, вместо Балтии и Польши.
+
+39
kadaad1988
kadaad1988
3 июля 2026, 10:56
#
Но лохам это никак не дойдет и они до сих пор терпят погань у власти в Украине, которые под это фуфло уничтожают и грабят население и страну.
+
0
huliolopez
huliolopez
3 июля 2026, 12:19
#
Це якщо Польша ще буде існувати і їх самих яка-небудь АФД не випхне під *** з ЄС
+
0
TAN72
TAN72
3 июля 2026, 10:56
#
Ни себе ни людям
+
+45
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
3 июля 2026, 11:05
#
Зато у нас тепер є підрозділ імені упа, це дуже потужно, будуть з лопатами воювати, замість літаків.
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
3 июля 2026, 11:14
#
Ох, ця легендарна криворізька «бидло-дипломатія».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами